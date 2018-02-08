УФСИН - "Голосу Ислама": имам Махмуд - злостный нарушитель

После недавней статьи о продолжении преследований престарелого, больного мусульманина Махмуда Велитова уже в застенках, нам оперативно пришло письмо от УФСИН по Астраханской области. Ниже приводим его содержание.

С одной стороны, мы были приятно удивлены такой реакцией пресс-службы УФСИН по Астраханской области, учитывая то, что мы ни с какими официальными запросами к нему не обращались. То есть, пресс-служба астраханского УФСИН отслеживает общественное мнение и пытается с ним взаимодействовать, что само по себе было бы достойно похвалы, по крайней мере, ее профессионализму.

Однако, дорогие коллеги-медийщики, хотим донести до вас ту мысль, что важно не только то, как делается наша работа, но и то, на что она направлена. А ваша работа в данном случае, увы, направлена на оправдание притеснений больного старого человека, которого бросили за решетку, формально за то, что он помолился за молодого единоверца, убитого вашими коллегами, а фактически за то, что он один из немногих исламских религиозных деятелей в России, который регулярно заступался за своих собратьев и осуждал гонения о них.

Вы пишите о нем: "C момента прибытия в исправительное учреждение зарекомендовал себя с отрицательной стороны". Ну, уж коли пишите, так потруднитесь объяснить - чем же? Почему мы должны принимать на веру ваши голословные утверждения, учитывая, мягко говоря, сомнительную репутацию вашего ведомства у всей страны, и заслуженную репутацию религиозного деятеля с многодесятилетним стажем работы, которого посадили не за уголовку или бытовуху, а за классическое мыслепреступление?

Махмуд Велитов - это классический узник совести, политический заключенный, да еще и религиозный деятель, и к тому же, больной и старый человек. Конечно, не ваша вина в том, что его кинули к вам, и тем более не вина вашей пресс-службы - вы люди подневольные и всего лишь делаете свою работу. Но все-таки, чтобы потом вы без зазрения совести могли смотреть в глаза своим детям и внукам (если, конечно, такая проблема для вас актуальна), советуем не просто формально реагировать на общественное мнение, но и менять его в отношении себя благими делами, а не официозными отписками.