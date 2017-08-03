"Банда ГТА": анализ видео и версий расстрела

После нашей статьи, в которой мы усомнились в официальной версии "попытки побега" членов "банды ГТА" из Мособлсуда с последующей "перестрелкой", в которой трое из них были убиты, мы столкнулись с рядом вопросов и замечаний наших читателей.

Главным из них было то, что в статье говорилось, что эти события не попали на камеры в Мособлсуде, что достаточно странно, но, как выяснилось, это не так. Что же, давайте разберемся с этими записями.

Прежде всего, надо сказать, что первая "запись", вброшенная в СМИ вчера днем, была аудио-записью, из которой, конечно, происходящего разобрать нельзя. Видео-запись же появилась только ночью и была растиражирована только сегодня, то есть, фактически через полутора суток после происшедших событий.

Это уже наводит на сомнения, что что-то с ней не так. И при внимательном рассмотрении этого видео они только увеличиваются.

Что бросается в глаза при рассмотрении этого видео? Прежде всего, что все нападавшие действуют так, чтобы... их лица не попали в камеру и не могли быть идентифицированы.

Они не только стараются не поворачиваться лицами к камере, но и резко, совершенно неправдоподобно падают - так, как это происходит в видеоиграх, а не при реальных пулевых ранениях.

Далее, совершенно непонятно, что делает третий нападавший у входа в зал суда (лица которого, опять же не видно), почему он не вбежал в него со всеми, а был убит в коридоре.

Строго говоря, вообще непонятно - зачем лицам, совершившим побег, было штурмовать не коридоры и лестничные проходы, двигаясь к выходу, а нападать на зал судебного заседания без судей, но зато с вооруженной охраной? Как и то, как в принципе они могли оказаться без наручников или в наручниках разоружить конвоиров, но при этом, завладев оружием, никого не убить?

Словом, данное видео больше производит впечатление театрализованной инсценировки, снятой для убедительности крайне неубедительной официальной версии.

А на то, что она неубедительна указывает хотя бы тот факт, что даже околовластные, близкие к спецслужбам СМИ вроде "Московского комсомольца", ссылаясь на источники в них, пишут, что это была их провокация. Об этом мы напишем в самом конце, но пока о том, зачем же им это понадобилось, с их слов.

Нас хотят убедить, что "в участниках группировки после их попадания на зону видели исламистскую угрозу", что, конечно, ничего кроме горькой успешки не вызывает - в российских "черных тюльпанах" и "белых лебедях" сидят и не такие "исламисты", и ни о каких "угрозах" для УФСИНа от них ничего не известно.

Зато известно о другом - подследственные по делу "банды ГТА" проживали в доме у зама генерального прокурора Алексея Староверова, чье, только задекларированное имущество оценено в 50 миллионов рублей, и чей начальник Юрий Чайка имеет репутацию одного из главных коррупционеров в стране (если не в мире).

Учитывая все это, гораздо более вероятной представляется версия, что дело пресловутой "банды ГТА" решили повесить на тех, кто попался под руку, а чтобы они в ходе судебного заседания и последующего отбывания наказания не разболтали лишнего, решили театрально "закрыть вопрос".

Однако так или иначе, даже если принять версию, озвученную спецслужбами через "МК", не может не поражать беспредельный цинизм российских силовиков, признающихся в совершении тяжкого преступления. И это не только самосуд, но и создание угрозы для жизни находившихся в помещении граждан, в которых признается источник спецслужб.

Что же, "прогресс" российской мафиозно-хунтистской системы налицо - раньше неуходных ей людей либо устраняли в системе УФСИН, либо просто убивали при задержании или похищали. Но сейчас уже и этого недостаточно - кровавые постановки устраиваются прямо в здании "правосудия", а их организаторы потом, не стесняясь признаются в этом в качестве анонимных источников околовластных СМИ.