Расстрел "банды ГТА" прямо в суде: концы в воду

Неожиданную развязку сегодня получило дело т.н. "банды ГТА", членов которой обвиняли в убийстве 17 водителей в Московском регионе. Сегодня они были расстреляны прямо в здании Московского областного суда, якобы, после того, как напали на конвоиров.

По сообщениям СМИ, трое обвиняемых завладели оружием конвоя, после чего завязалась перестрелка, в которой они погибли. Разумеется, в этой связи возникает ряд вопросов.

1. Как обвиняемые в наручниках, как правило, застегнутых за спиной, могли разоружить здоровых конвоиров, которые их обычно сопровождают?

2. Как так получилось, что при том, что нападавшим удалось отнять у конвоиров оружие, никто из последних не был убит и даже, как сообщается, ранен, зато все нападавшие были убиты?

3. Попало ли происшедшее в видеокамеры Московского областного суда, и если нет, как этого могло не произойти?

Напомним также, что обвиняемые в организации этой банды проживали в доме заместителя генерального прокурора Алексея Староверова. В связи с чем против него даже было возбуждено уголовное дело, которое незамедлительно было прекращено другим замом генпрокурора Виктором Гринем. Да-да, тем самым, который уже давно пытается закрыть "Голос Ислама"...

В общем, загадочное во многих отношениях дело теперь будет закрыто столь удобным для многих образом. По крайней мере, "члены банды", которых к тому же еще и назвали членами запрещенной в России организации ИГИЛ, теперь уже никому не расскажут свою версию происходящего.