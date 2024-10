Почему молодые американцы поддерживают Израиль меньше чем их родители?

Социологические опросы в США показывают, что молодые американцы с куда меньшим рвением, нежели их отцы, готовы поддерживать Израиль в его военных преступлениях. Почему? Часто говорят о факторе христианского сионизма, который становится менее популярным во все более секулярной Америке, а также о росте небелого населения, которое с симпатией относится к угнетаемым палестинцами.

Есть еще несколько важных факторов, которые интересно суммировал молодой американский историк еврейского происхождения Захари Фостер. Кстати, он был раньше сионистом, но перешел на радикально пропалестинскую позицию.

Бэби-бумеры достигли интеллектуальной зрелости в 1960-х, 1970-х и начале-середине 1980-х годов. В течение этого периода времени (1) Израиль отказался от своей политики военного правления над палестинскими гражданами Израиля (в 1966 году), предоставив им свободу передвижения по Израилю; (2) Израиль дал палестинцам свободу передвижения внутри оккупированных территорий и между оккупированными территориями и Израилем; и (3) израильские оккупационные силы ежегодно в период с 1967 по 1987 год убивали только около 32 палестинцев на оккупированных территориях.

Молодежь достигла интеллектуальной зрелости в конце 2000-х, 2010-х и 2020-х годах. За это время (1) Израиль осадил два миллиона палестинцев в секторе Газа и укрепил свой режим апартеида на Западном Берегу. (2) Израиль воздвиг более 600 военных контрольно-пропускных пунктов, блокпостов и препятствий, препятствующих свободе передвижения палестинцев на Западном Берегу или из сектора Газа. И (3) израильские оккупационные силы убивали в среднем 427 палестинцев на оккупированных территориях каждый год в период с 2008 по сентябрь 2023 года и около 1900 каждый год в период с 2008 по настоящее время.

Другими словами, за последние два десятилетия израильский режим доминирования, контроля и насилия над палестинцами стал значительно более доминирующим, более контролирующим и более жестоким.

Судя по всему, у бумеров есть проблемы с развитием своих взглядов. Исследования показали, что «потенциал кардинальных изменений возможен в позднем подростковом или раннем взрослом возрасте. [Но] на каком-то раннем этапе наступает большая стабильность, и с возрастом отношения становятся все более стойкими». Несмотря на то, что Израиль убивает в 60 раз больше палестинцев каждый год, и хотя Израиль начал закрывать палестинцев в все меньшее и меньшее закрытое пространство, в том числе в «тюрьму под открытым небом», бумеры продолжают поддерживать Израиль без особых оговорок.

Бумеры также достигли интеллектуальной зрелости в мире, где палестинцы почти полностью отсутствовали в публичном дискурсе об Израиле и палестинцах. С 1970 по 2019 год The New York Times, Washington Post, The Nation и New Republic много публиковали о палестинцах, но редко публиковали статьи палестинцев.

Цифры поразительны. По данным New York Times, менее 2% из 2490 авторских статей, в которых обсуждались палестинцы с 1970 года, были написаны палестинцами. В Washington Post средний показатель составил 1%, а New Republic не опубликовала ни одной статьи о палестинцах, написанной палестинцем. По словам Эдварда Саида, у палестинцев нет «разрешения рассказывать».

Результатом стало то, что бумеров кормили полуправдой, которая дегуманизирует палестинцев. За последние три месяца три американских подкастера старше 40 лет попросили меня прокомментировать то, что они назвали «палестинской культурой ненависти». Это не были радикальные или даже правые американцы США. На самом деле, все трое, вероятно, считали себя прогрессистами, и тем не менее, все трое, похоже, были убеждены, что палестинцы воспитывают своих детей, ненавидя евреев и мечтая сбросить евреев в море. Насколько я мог судить, в каждом случае эти убеждения, похоже, не были результатом встреч или разговоров с какими-либо реальными палестинцами. Эти убеждения возникли в результате десятилетий идеологической обработки в СМИ.

Напротив, молодые американцы США наблюдали за израильской оккупацией, апартеидом, блокадой, этническими чистками, а теперь и геноцидом, которые разворачиваются в социальных сетях в режиме реального времени. Муна эль-Курд и Мохаммед эль-Курд показали нам, как выглядит принудительное перемещение в Шейх-Джарре; Базель Адра смело сообщал о продолжающихся израильских операциях по этническим чисткам в Масафер-Ятте; Исса Амро и Низар Банат рассказали о ежедневных унижениях израильского апартеида в Хевроне. Гражданские журналисты, активисты и репортеры из Газы - такие как Валид Махмуд, Ахмед Хиджази, Мотаз Азаиза, Хинд Худари, Мохмед Авад, Маджди Фатхи, Бисан Оуда, Яра Эйд, и это лишь некоторые из них - являются одними из самых больших героев сегодня, поскольку они подвергают себя огромному вреду. У них в 10 раз больше шансов быть убитыми Израилем, чем у среднестатистического жителя Газы, а у среднестатистического жителя Газы больше шансов быть убитым, чем у кого-либо еще на земле. Два десятилетия назад подобных голосов практически не существовало. Теперь молодые американцы США узнают о жизни в Палестине непосредственно от палестинцев. Оказывается, это сделало их гораздо более сочувствующими к палестинским жертвам насилия.

Наконец, демография. 72% бэби-бумеров — белые по сравнению с 51% представителей поколения Z. Белые американцы с большей вероятностью поддержат войну Израиля в секторе Газа, чем цветные люди (78% по сравнению с 58%). «Люди, пережившие сегрегацию и колониализм, — говорит Питер Бейнарт, — видят связь на глубоком уровне с миллионами палестинцев, живущих под контролем государства, которое не относится к ним равноправно». Раса играет определенную роль, но религия играет еще большую роль. У бумеров более чем в два раза больше шансов быть религиозными, чем поколение Z, и в два раза чаще быть евангелистами. И, разумеется, связанные с ней христиане и евангелисты являются одними из наиболее произраильских американцев в США.

Если и есть хорошие новости, так это то, что безоговорочная поддержка Израиля в Соединённых Штатах, одним словом, умирает. Это итоги этой недели.