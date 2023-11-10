Депортация афганских беженцев из Пакистана ухудшает отношения Кабула и Исламабада

Решение Пакистана выслать более 1,5 миллионов предположительно не имеющих документов афганских беженцев и мигрантов снова вызвало напряженность в отношениях с Афганистаном.

С 31 октября, когда истек срок, установленный правительством для того, чтобы беженцы покинули Пакистан или подверглись задержанию, более 200 000 афганцев пересекли границу Афганистана, заявили официальные лица, на фоне резкой критики со стороны Кабула.

«Это несправедливость, несправедливость, которую ни в коем случае нельзя игнорировать. Принудительное изгнание людей противоречит всем нормам добрососедства», — заявил в понедельник телеканалу представитель афганского правительства Билал Карими.

«В долгосрочной перспективе это может иметь множество негативных последствий для отношений и коммуникаций между двумя странами».

Пакистан заявляет, что большинство афганцев покинули страну добровольно. Кабул отверг это утверждение, назвав действия Пакистана «односторонними» и «унизительными».

«Высылка афганских беженцев в таком большом количестве и таким унизительным образом, когда приближается зима и становится все холоднее, является жестоким и несправедливым решением», — сказал Карими.

В конце 1970-х и 1980-х годах десятки тысяч афганцев бежали в Пакистан после советского вторжения в страну, и еще больше людей прибыло после того, как Соединенные Штаты напали на обедневшую страну после терактов 11 сентября.

Совсем недавно, после прихода к власти Талибана в 2021 году, в Пакистан, как полагают, прибыло от 600 000 до 800 000 афганцев.

По данным правительства Пакистана, до 31 октября в стране проживало около 4 миллионов иностранцев, из них почти 3,8 миллиона - афганцы. Из них, говорится в докладе, только 2,2 миллиона афганцев имеют одобренный правительством документ, дающий им право остаться.

Исламабад винит афганских боевиков и мигрантов в всплеске вооруженных нападений внутри Пакистана в последние годы.