Гора родила мышь: о долгожданном выступлении лидера "Хезболлы"

Глава ливанской "Хезболлы" Хасан Насралла в пятницу нарушил свое молчание, обратившись в связи с войной Израиля против сектора Газа.

Долгожданная речь Насраллы транслировалась в рамках мероприятия, проведенного в южных пригородах Бейрута, оплоте Хезболлы, в пятницу в 15:00 в память о бойцах, погибших в результате израильских бомбардировок.

Всю неделю до этого Хезболла усиленно рекламировала его речь, так что многие ожидали от Насраллы действительно важных заявлений о войне в Газе.

В телеобращении Насралла назвал нападение ХАМАС на Израиль 7 октября «большим успехом», заявив, что оно показало, что Израиль «слабее паутины». Однако, он отрицает какое-либо участие «Хезболлы» или Ирана в операции.

Вкратце, вот четыре основных вывода из его речи:

1. Иран «не участвует» в операции «Потоп Аль-Акса»

Насралла заявил, что операция ХАМАС 7 октября, в результате которых погибло 1400 израильтян, была запланирована в полной секретности и что даже другие палестинские группировки не знали об этом, не говоря уже о международных игроках, то есть Иране и Хезболле.

"Большая секретность сделала эту операцию очень успешной", - сказал он.

«Это была на 100 процентов палестинская операция, спланированная и осуществленная палестинцами ради палестинского дела, она не имеет никакого отношения к каким-либо международным или региональным проблемам».

2. Призыв к прекращению огня и сделке по обмену пленными

Насралла заявил, что прекращение атак на сектор Газа может предотвратить региональную войну, и высмеял первоначальную цель Израиля – уничтожить ХАМАС.

Он призвал к заключению соглашения об обмене пленными с освобождением израильских заложников для палестинских задержанных.

3. Призыв к странам региона бойкотировать и приостановить торговлю с Израилем.

Он призвал арабские и региональные страны занять более жесткую позицию в отношении Израиля, установив полную экономическую блокада страны, включая продовольственную и нефтяную.

"Вы должны работать над тем, чтобы остановить израильскую агрессию против сектора Газа - недостаточно осудить ее", - сказал он. «Лучше разорвать отношения и отозвать послов».

Он добавил, что экспорт в Израиль должен быть остановлен, а арабские государства должны добиваться полного открытия контрольно-пропускного пункта Рафах.

4. Все варианты «на столе» на ливано-израильском фронте, но никаких обязательств со стороны «Хезболлы»

Насралла сказал, что все варианты на ливанском фронте открыты, добавив, что ситуация может обостриться в военном отношении «в любой момент», но отказался от вовлечения «Хезболлы» в войну.

"Развитие событий на ливанском фронте зависит от двух вещей: хода событий в секторе Газа и поведения противника в отношении Ливана", - сказал Насралла.

"На нашем ливанском фронте открыты все варианты", - сказал он, добавив: "Мы говорим врагу, который может подумать о нападении на Ливан или о проведении превентивной операции, что это было бы величайшей глупостью за всю историю его существования".

Он подчеркнул, что «Хезболла» уже «вступила в бой» с беспрецедентными трансграничными атаками последних недель, пригрозив, что «этим она не ограничится».

Тем не менее, он ничего не сказал о полном участии Хезбаллы в войне.

В целом, вот это и все. Мы дожили до того момента, когда даже речь лидера самой вроде бы яростной антиизраильской организации региона по результатам мало чем отличается от речи скажем Эрдогана.