Турция продолжает воздушную операцию против РПК в Ираке и Сирии

Национальная разведывательная организация Турции (MIT) нанесла ударs по военным объектам сирийского подразделения террористической РПК в Сирии, сообщили источники MIT в четверг.

По словам источников, удары были нацелены на объекты РПК/YPG и высшее руководство террористической группировки.

В состав объектов входили склады хранения оружия и боеприпасов, диверсионные подразделения и многое другое.

MIT начала операцию после того, как узнало, что воскресное нападение на Министерство внутренних дел в Анкаре было запланировано в Сирии, а террористы, участвовавшие в нападении, прибыли из Сирии.

Источники отметили, что контртеррористические операции будут продолжаться до тех пор, пока Турция не достигнет своих целей в регионе.

После воскресного нападения страна усилила свои операции против РПК. Десятки человек были арестованы в ходе операций по всей Турции. В Ираке турецкие авиаудары были нацелены на укрытия РПК на гористом севере.

Подобные же удары были отмечены в Сирии. Турецкая разведка в среду сообщила, что высокопоставленный член РПК/Отрядов народной самообороны, ответственный за нападение на стамбульскую улицу Истикляль в ноябре 2022 года, в результате которого погибли шесть человек, был ликвидирован в Сирии.

Турецкие официальные лица заявили, что все территории, контролируемые террористами РПК/YPG, являются законными военными целями.

Восемь турецких силовиков, в том числе пять полицейских и трое солдат, получили ранения в результате ракетного обстрела, совершенного группировкой РПК/YPG в Сирии в четверг.

Атака была совершена на турецкую военную базу в городе Дабик в сельском регионе Таль-Рифат на севере Сирии, сообщает агентство Demirören (DHA).

Между тем, операция Турции в Сирии приняла характер столкновения внутри блока НАТО, после того как американцы, базирующиеся в Сирии, сбили турецкий беспилотник.

Это случилось в четверг утром в так называемой американской «зоне ограниченного действия» примерно в 1 км от расположения американских войск, сообщил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер.

Позже турецкий беспилотник снова вошел в эту зону «направляясь туда, где располагались силы США».

Дрон пролетел менее чем в 500 метрах от американских войск, был признан угрозой и сбит самолетом F-16.

Бригадный генерал Райдер назвал это «прискорбным инцидентом» и заявил, что американские войска были вынуждены уйти в бункеры в целях безопасности, когда Турция бомбила близлежащие цели.

Некоторые эксперты связывают теракт в Анкаре с открывшейся сессией турецкого парламента, на которой должен быть рассмотрен вопрос вступления Швеции в НАТО. В Стокгольме прошла массовая демонстрация сторонников РПК против расширения НАТО, и почти сразу же РПК нанесла удар. Можно сейчас уже прогнозировать, что парламент отклонит вступление Швеции в НАТО. В конце концов еще ссора Турции с Западом, после разговоров о наметившемся потеплении, может быть вполне достойным разменом для РПК, даже несмотря на удары в Сирии и Ираке.