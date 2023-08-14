10 лет резне на площади Рабиа: поворотный момент египетской истории

14 августа в 18:38
Якуб Хаджич
Ровно десять лет назад в этот день на глазах всего мира в режиме реального времени произошла самая страшная бойня в современной истории Египта. Где-то от 900 до более 1000 египтян были убиты, когда две площади в центре города были очищены полицией и войсками с применением слезоточивого газа и боевого огня.
Согласно сообщениям современных египетских газет, министерство внутренних дел Египта планировало в три-пять раз больше смертей.
Human Rights Watch в своем исчерпывающем расследовании сравнила резню с бойней на площади Тяньаньмэнь, где китайские правительственные войска убили от 400 до 800 протестующих (хотя по некоторым оценкам, число погибших исчисляется тысячами) в период с 3 по 4 июня 1989 г., и с Андижанской резней в Узбекистане в 2005 году.
Но, в отличие от событий в Китае и Узбекистане, к тому, относительно резни в Каире существует не только отрицание внутри страны, но и безразличие со стороны международного сообщества.
И все же Рабия была не просто резней. Она ознаменовало конец Арабской весны, двухлетней революции, которая распространилась со скоростью лесного пожара по всему арабскому миру и грозила свергнуть любого абсолютного правителя в регионе.
Итак, что такое бойня в Рабиа, каков был контекст десять лет назад и что произошло с тех пор?
Что произошло?
Десять лет назад десятки тысяч египтян вышли на улицы и площади города, чтобы потребовать восстановления в должности первого демократически избранного президента страны Мохамеда Мурси.
Президент, исламист, связанный с организацией «Братья-мусульмане» , пришел к власти менее года назад, но был смещен после переворота, возглавляемого генералом и нынешним президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси.
14 августа 2013 г., когда протесты продолжались уже шестую неделю подряд, тысячи людей устроили сидячую забастовку на площади Рабиа аль-Адавия, одной из самых оживленных улиц Каира.
Протесты продолжались около месяца, но то утро оказалось другим, поскольку после нескольких недель давления со стороны сторонников армии и противников Мурси с целью решительного ответа произошел сдвиг в политике.
По словам свидетелей и представителей правозащитных организаций, египетские силовики использовали бронетехнику и бульдозеры, а также наземные войска и снайперов на крышах, чтобы атаковать площадь со всех сторон и перекрыть безопасные выходы.
Аналогичный насильственный подход был использован для подавления другой сидячей забастовки на площади Аль-Нахда, и оба случая закончились большой кровью.
Сколько людей погибло?
Human Rights Watch (HRW) провела расследование, которое задокументировало 817 человек, убитых только во время разгона Рабиа, и заявила, что дополнительные неопознанные тела и пропавшие без вести лица означают, что число погибших, вероятно, превышает 1000 человек.
Организация также задокументировала не менее 87 убитых на площади аль-Нахда, отметив, что это лишь один из нескольких других громких ужасных инцидентов с начала июля 2013 года, каждый из которых привел к тому, что силовики убили десятки протестующих.
Почему армия применила силу?
Документально подтверждено, что силовики применяли смертоносную силу без разбора против в основном мирных демонстрантов практически без предупреждения, а также подозреваются в поджоге больницы и мечети возле площади в конце дня.
Правозащитные организации обнаружили доказательства того, что люди, присутствовавшие на сидячей забастовке, применяли очень ограниченное количество огнестрельного оружия, коктейлей Молотова и камней.
Но цифры не соответствуют масштабу силы, примененной полицией и военными, и не подтверждают заявления государственных чиновников о том, что применение силы было ответом на насилие со стороны протестующих.
Что такое «десятилетие позора» Египта?
После резни правительство сформировало официальный комитет по установлению фактов для расследования возможных нарушений прав человека. Год спустя другой квазиофициальный совет также выпустил отчет.
Выводы показали, что силовики применили чрезмерную силу в Рабаа и что сотни людей были убиты, хотя эти цифры были меньше, чем те, которые установили правозащитные организации.
Однако ни одно должностное лицо или организация не были привлечены к ответственности. Наоборот, силовики, расправившиеся с протестующими, были вознаграждены, а в центре площади Рабаа был установлен памятник в честь полиции и армии.
Ряд правозащитных групп и политиков подвергли критике другие правительства, в том числе Соединенные Штаты, за то, что они не обратили внимания на репутацию Сиси в области прав человека.
В своем заявлении в понедельник Филип Лютер, директор Amnesty International по исследованиям и защите прав на Ближнем Востоке и в Северной Африке, назвал последние 10 лет в Египте «десятилетием позора».
«Резня в Рабиа стала поворотным моментом, после которого египетские власти неустанно проводят политику абсолютной нетерпимости к инакомыслию», — сказал он.
«Отсутствие надежной и скоординированной реакции международного сообщества на резню в Рабиа позволило египетским военным и силам безопасности буквально избежать наказания за массовые убийства».
По данным Amnesty International, за последнее десятилетие ситуация с правами человека в Египте значительно ухудшилась, в том числе из-за продолжающегося подавления уличных протестов, произвольных задержаний, несправедливых судебных процессов и насильственных исчезновений.
Организация также осудила сотни казней, смертных приговоров и пыток для подавления инакомыслия, нападок на независимую журналистику и свободу слова, сужение гражданского пространства и дискриминацию.