10 лет резне на площади Рабиа: поворотный момент египетской истории

Ровно десять лет назад в этот день на глазах всего мира в режиме реального времени произошла самая страшная бойня в современной истории Египта. Где-то от 900 до более 1000 египтян были убиты, когда две площади в центре города были очищены полицией и войсками с применением слезоточивого газа и боевого огня.

Согласно сообщениям современных египетских газет, министерство внутренних дел Египта планировало в три-пять раз больше смертей.

Human Rights Watch в своем исчерпывающем расследовании сравнила резню с бойней на площади Тяньаньмэнь, где китайские правительственные войска убили от 400 до 800 протестующих (хотя по некоторым оценкам, число погибших исчисляется тысячами) в период с 3 по 4 июня 1989 г., и с Андижанской резней в Узбекистане в 2005 году.

Но, в отличие от событий в Китае и Узбекистане, к тому, относительно резни в Каире существует не только отрицание внутри страны, но и безразличие со стороны международного сообщества.

И все же Рабия была не просто резней. Она ознаменовало конец Арабской весны, двухлетней революции, которая распространилась со скоростью лесного пожара по всему арабскому миру и грозила свергнуть любого абсолютного правителя в регионе.

Итак, что такое бойня в Рабиа, каков был контекст десять лет назад и что произошло с тех пор?

Что произошло?

Десять лет назад десятки тысяч египтян вышли на улицы и площади города, чтобы потребовать восстановления в должности первого демократически избранного президента страны Мохамеда Мурси.

Президент, исламист, связанный с организацией «Братья-мусульмане» , пришел к власти менее года назад, но был смещен после переворота, возглавляемого генералом и нынешним президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси.

14 августа 2013 г., когда протесты продолжались уже шестую неделю подряд, тысячи людей устроили сидячую забастовку на площади Рабиа аль-Адавия, одной из самых оживленных улиц Каира.

Протесты продолжались около месяца, но то утро оказалось другим, поскольку после нескольких недель давления со стороны сторонников армии и противников Мурси с целью решительного ответа произошел сдвиг в политике.

По словам свидетелей и представителей правозащитных организаций, египетские силовики использовали бронетехнику и бульдозеры, а также наземные войска и снайперов на крышах, чтобы атаковать площадь со всех сторон и перекрыть безопасные выходы.

Аналогичный насильственный подход был использован для подавления другой сидячей забастовки на площади Аль-Нахда, и оба случая закончились большой кровью.

Сколько людей погибло?

Human Rights Watch (HRW) провела расследование, которое задокументировало 817 человек, убитых только во время разгона Рабиа, и заявила, что дополнительные неопознанные тела и пропавшие без вести лица означают, что число погибших, вероятно, превышает 1000 человек.