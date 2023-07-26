Как выход России из Черноморской зерновой инициативы скажется на Ближнем Востоке?

Выход России из зерновой сделки в середине июля вызвал тревогу по поводу его влияния на глобальную продовольственную безопасность, особенно в странах, которые сильно зависят от украинского импорта.

Заявление России о том, что она не будет продлевать соглашение, вызвало резкий рост цен на пшеницу на мировых рынках, что вызвало обеспокоенность по поводу последствий для более бедных стран-импортеров пшеницы. Фьючерсы на американскую пшеницу и кукурузу в Чикаго продемонстрировали самый большой рост 19 июля с начала полномасштабной войны в Украине.

В соответствии с соглашением, которое было заключено при посредничестве Турции и Организации Объединенных Наций в июле 2023 года, российская блокада украинских портов на Черном море была снята, что позволило экспортировать миллионы тонн зерна на мировые рынки через турецкий пролив Босфор.

Выход России из сделки означает, что она приостановила свое участие в проверках судов, проводимых российскими, украинскими и турецкими официальными лицами, и прекратила планирование прибытия новых судов в украинские порты.

Западные страны обвинили Кремль в использовании голода в качестве оружия. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия «медленно убивает зерновую инициативу, от одного расширения к другому».

Пшеница является основным продуктом питания на Ближнем Востоке и в Северной Африке, и поскольку многие страны уже страдают от высокого государственного долга, опасного уровня инфляции и девальвации валюты, срыв сделки и любой дальнейший рост цен на продукты питания угрожают региону, который сильно зависит от импорта продовольствия.

«Примерно одна треть зерна, перевезенного в рамках Черноморской зерновой инициативы, отправилась в страны MENA», — говоритЛуи Дюги-Грос, дипломат и приглашенный научный сотрудник Вашингтонского института.

«Основными бенефициарами были Турция, Египет, Ливия, Израиль, Тунис, Алжир и Иран, а также страны, страдающие от гуманитарных кризисов, такие как Ливан и Йемен».

Четыре из пятнадцати стран, включенных Всемирной продовольственной программой в «список валютного наблюдения», находятся на Ближнем Востоке. Валюты Ливана, Египта, Сирии и Ирана обесценились на 45–71 процент в год, предшествующий марту 2023 года, при этом Ливан и Сирия столкнулись с трехзначной инфляцией продуктов питания.

Производство продуктов питания в регионе находится под угрозой из-за конфликтов, а также из-за климатического кризиса, когда такие страны, как Марокко и Алжир, борются с засухой. По данным ВПП, за последние три года число людей, страдающих от нехватки продовольствия, в регионе увеличилось на 20 процентов.

«До сделки ряд стран БВСА уже были особенно уязвимы. Высокие цены на зерно ложились тяжелым бременем на бюджеты стран, где эти цены субсидируются», — сказал Дугит-Грос. «Срыв сделки усугубит эту напряженность, вызвав как трудности с поставками, так и высокие цены».

Египет, например, осудил выход России из сделки. Страна, которая, по прогнозам, станет крупнейшим импортером пшеницы в мире в 2023–2024 годах, крайне уязвима к колебаниям цен на продовольствие и в значительной степени субсидирует хлеб. При этом президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси примет участие в саммите Россия-Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля.

По данным Объединенного координационного центра ООН, с момента реализации зерновая сделка позволила экспортировать из Украины почти 33 млн тонн продовольствия.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) также отправила более 725 000 тонн пшеницы из портов Черного моря для поддержки своих гуманитарных операций по всему миру, в том числе в таких странах, как Афганистан, Эфиопия, Судан и Йемен. По состоянию на июль 2023 года 80 процентов запасов зерна ВПП приходилось на Украину, по сравнению с 50 процентами до войны.

Хотя примерно 60 процентов зерна, экспортируемого из Украины, направлялось в порты Европы, его конечными пунктами назначения являются Алжир, Марокко, Египет, Нигерия и Пакистан.

Россия и Украина являются первым и пятым крупнейшими экспортерами пшеницы, на их долю приходится соответственно 20 и 10 процентов мирового экспорта. Украина также является крупнейшим производителем семян подсолнечника, за ней следует Россия.

«За последнее десятилетие нехватка продовольствия усилилась в регионе MENA, где, по оценкам агентств ООН, более 50 миллионов человек изо всех сил пытаются найти еду», — говорит Рут Джеймс, координатор по гуманитарным вопросам MENA в Oxfam .

«Это связано со смертельным сочетанием конфликта, плохой экономической политики, все более неравного общества и чрезмерной зависимости от импорта во все более нестабильном мире», — добавила она. «Недавний крах Черноморской зерновой сделки, вероятно, усугубит и без того критическую ситуацию для миллионов».