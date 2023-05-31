В Ростове рассматривается уголовное дело о дагестанском тюремном джамаате

В Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону рассматривается уголовное дело о так называемом "тюремном джамаате" в дагестанской колонии №7, сообщают Кавказ.Реалии

Десятки человек обвиняются в создании и в участии в террористическом сообществе внутри колонии – им грозит от десяти лет до пожизненного лишения свободы. Показания по делу получены под давлением или обманом, говорят адвокаты, а правозащитники называют уголовные дела "абсурдными".

Мусульманское сообщество в колонии №7 в дагестанском поселке Ново-Тюбе появилось в 2013 году. В июне 2021 года против его участников возбудили уголовное дело об "организации и участии в террористическом сообществе". Обвинение утверждает, что руководители и участники джамаата якобы распространяли в колонии экстремистскую идеологию, "публично оправдывали терроризм и финансировали международные террористические организации".

Как следует из обвинения, у джамаата якобы была цель "изменить конституционный строй для установления в России законов шариата". Материалы этого дела заняли 70 томов, а обвиняемых поделили на группы по четыре человека. К моменту возбуждения дела кто-то из обвиняемых по этому делу уже успел выйти на свободу, а кто-то готовился к освобождению в ближайшие месяцы.

Правозащитники считают, что мусульманские сообщества (джамааты) есть во всех российских колониях, в которых сидят мусульмане. Они не подчиняются кастовой системе и воровским законам, по которым существуют российские колонии, а живут по религиозным правилам.

Адвокат двух подсудимых по этому делу Виктория Кошель говорит, что обвинение строится на выбитых показаниях или свидетельствах, полученных обманным путем от людей, которые также являются участниками дела.

"Мой подзащитный Алисултан Алиев находился с джамаатовскими ровно месяц. А его с ними распределила сама администрация колонии. И именно за то его обвиняют в участии в деятельности террористического сообщества", – отметила адвокат.

В "террористических" делах, тем более на религиозной почве, должны быть признаки возрождения, например, террористической организации "Исламское государство", говорит Кошель. Однако этих признаков в деле нет, поэтому речь идет об организации, "не признанной судом террористической".

"По мнению обвинения, все, кто ассоциировал себя с "зеленой" зоной (так называют колонии с преобладающими мусульманскими правилами. – Прим. ГИ), то есть с "джамаатовскими" заключенными, продолжали дело своих первопроходцев", – отметила адвокат.

Сестра одного из обвиняемых Курбанисмаила Мутаирова, Джамиля Хажиева рассказала, что брат сидел в Ново-Тюбе по статье о незаконном хранении наркотиков. Он должен был освободиться в ноябре, но за несколько месяцев до этого был обвинен в новом преступлении. В колонии, по ее словам, брат занимался спортом, вел здоровый образ жизни, а после освобождения собирался устроиться на работу и жениться.

Первое заседание по его делу состоялось 22 мая. Адвоката ему не наняли, так как считают это неэффективным. "Если бы у них были доказательства, они бы уже давно провели этот суд. Не тянули бы два с половиной года. Я хотела писать на Первый канал и в "Пусть говорят", но брат говорит, что боится за меня", – рассказала Хажиева.

Обвиняемый в участии в террористическом сообществе в ИК №7 Ислам Алиев сидел за разбой и тоже собирался выйти на свободу, но ему предъявили новое обвинение. По наставлению родителей он проводил время в обществе тех, кто следовал религиозным предписаниям. Его адвокат Сергей Лабинцев считает естественным, что мусульмане в колониях объединяются по признаку религии.

"В тюрьме это происходит не просто так. Им выделяется молельная комната, у них свой имам приходит. Имам не какой-то радикальный, а которого допускают в тюрьму для того, чтобы он помогал отправлять религиозные предписания", – отметил Лабинцев.

Обвиняемые, по его словам, подвергались давлению с целью добыть показания против других участников – кто-то этого не выдерживал изначально и за обещания уменьшить срок или отпустить на свободу давал показания против остальных. К остальным "предприняли более действенные, физические методы", говорит Лабинцев.

Дела о тюремных джамаатах идут под маркой "борьбы с терроризмом", и поэтому вероятность того, что кто-то будет оправдан, "стремится к нулю", продолжает адвокат.

"Это конвейер, он будет штамповать. Причем в материалах пишут, что, как только они бы вышли, они бы сразу организовали НВФ, ушли бы в лес, нападали бы и убивали. Но среди привлекаемых есть люди, которые уже были на свободе по несколько лет. Они жили обычной жизнью, семья, работа. Их хватают и включают в эту группу", – отметил адвокат.

Южный окружной военный суд рассматривает аналогичное дело о тюремном джамаате в колонии №2 в поселке Яшкуль в Калмыкии. По версии обвинения, террористическую организацию организовал уроженец Дагестана, сидевший за незаконный оборот оружия. В этом деле тоже фигурирует несколько десятков человек. Обвиняемых также сгруппировали по несколько человек и дела рассматривают отдельно.

25 мая суд приговорил "четверку" обвиняемых на сроки от семи до 10 лет лишения свободы. Все они обвинялись в участии в террористическом сообществе. Часть других обвиняемых из этой колонии уже приговорены к длительным срокам.

Сейчас на Северном Кавказе снова происходит активизация борьбы с НВФ и терроризмом, считает руководитель правозащитной организации "Команда против пыток" Екатерина Ванслова. Власти, по ее мнению, практикуют "избыточно широкий" подход, и подозрения начинают распространяться просто на последователей салафитского ислама.

"В колонии люди имеют тесное общение, разумеется, что заключенные мусульмане общаются ближе друг с другом – у них общая религия и традиции. Насколько такое общение действительно может перерасти в радикальный джамаат – большой вопрос, ведь заключенные находятся под жестким контролем ФСИН", – отметила Ванслова.

Массовой фальсификацией таких дел выполняется план борьбы с терроризмом, считает правозащитница Светлана Ганнушкина. Эти уголовные дела, по ее мнению, выглядят "абсурдно".

"Раньше часто это было с делами по наркотикам. Человек выходит из тюрьмы, и его встречают и через пять минут обвиняется в распространении наркотиков. Якобы из тюрьмы вынес наркотики, которые там и распространял. Спрашивается, а куда вы смотрели? А тут тем более экстремистские дела. Вы что, не знаете, что у вас происходит в системе?" – отметила Ганнушкина.

По словам правозащитницы, речь идет о системе "отчетности" силовых структур, в которой лучше "ценится" то ведомство, которое выявило максимальное число преступников, причем в том направлении, на которое есть "мода".