"Смерть от яда в тысячу раз легче": сирийцы о нормализации отношений между Анкарой и Дамаском

Сирийский Исламский совет, главный духовный орган на освобожденных от режима Башара Асада территориях на севере Сирии, выступил с заявлением относительно идущего сейчас процесса примирения Анкары с Дамаском. И хотя Турция нигде не упоминается прямо, совершенно очевидно о чем идет речь.

Во имя Аллаха Милостивого Милосердного

Хвала Аллаху, мир и благословение Посланнику Аллаха, его семье, его сподвижникам и тем, кто последовал за ним, а затем:

Мы поклялись не быть лжесвидетелями проектов ликвидации Сирийской революции, и, видя призывы к примирению и нормализации с преступным режимом в самом разгаре, утверждаем, что смерть от яда в тысячу раз легче, чем примирение с преступной группировкой, разрушившей Сирию и истребляющей ее жителей.

Примирение с этой бандой означает, что наш народ умирает от унижения и угнетения, и это означает продажу крови мучеников, которые погибли, защищая достоинство Сирии и достоинство ее народа, поэтому Сирийский Исламский совет призывает к полной стойкости за требования сирийской революции и соблюдение Документа о пяти принципах, который он издал ранее. И хотя в то время как он ценит роль стран, принимающих мигрантов, сирийский народ требует, чтобы они гарантировали права мигрантов, и помимо этих прав есть настоящее добровольное и безопасное возвращение, которое может быть лишь только после того, как преступная банда уйдет.

Хвала Аллаху, Господу Миров.

Сирийский исламский совет

6 Джумада II 1444 г. хиджры , соответствующий 30 декабря 2022 г. н.

Между тем в районах Сирии, которые находятся под контролем протурецких повстанцев, прошли массовые демонстрации в знак протеста против примирения Турции с режимом Асада.

Асадитское информационное агентство SANA со ссылкой на своего корреспондента сообщило, что на встрече в Москве стороны обсудили "усилия по борьбе с терроризмом, ситуацию в Сирии и вопрос беженцев".

Reuters цитирует анонимного турецкого чиновника, который также сказал, что на встрече было подчеркнуто, что "иммиграция из Сирии в Турцию больше не приветствуется".

Отметим, что министр обороны Турции Хулуси Акар поспешил заверить, что Турция не оставит своих "сирийских братьев" ни в коем случае. Однако, что стоит за этим заявлением, если даже проправительственные пропагандисты откровенно говорят, что "прагматизм возобладал", не понятно.

К тому же сегодня турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу прямо подтвердил, что территории на севере Сирии вернут Дамаску.

«Когда здесь будет обеспечена политическая стабильность, когда в стране всё наладится, мы передадим эти территории Дамаску. Мы еще раз напоминаем, что мы уже подчеркивали важность, которую придаем территориальной целостности и политическому единству Сирии, во всех наших заявлениях», - передаёт слова Чавушоглу телеканал Аль-Арабия.

Когда можно сказать, что "в стране все наладится" означает уход Башара Асада, но давайте будем честными. Никто уже в Анкаре этого не ждет.