Вынесен приговор в отношении пятерых крымских мусульман по делу Хизб ут-Тахрир

Российский военный суд приговорил пятерых мусульман из аннексированного Крыма к 14 годам лишения свободы за их предполагаемое членство в запрещенной организации.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в четверг приговорил Биляла Адилова к 14 годам лишения свободы, а Иззета Абдуллаева, Тофика Абдулгазиева, Владлена Абдулкадырова и Меджита Абдурахманова к 12 годам лишения свободы, сообщила крымскотатарская активистка Мумине Салиева.

Все они признаны виновными в организации деятельности запрещенной в России "Хизб ут-Тахрир", а также в участии в ней.

Все пятеро являлись фигурантами одного из самых массовых уголовных дел в аннексированном Крыму в отношении крымских татар. В марте 2019 года ФСБ России провела обыски в населённых пунктах Каменка, Строгановка и Белое, задержав, а затем арестовав в общей сложности 25 человек.

Свою вину ни один из подсудимых не признал. Выступая с последними словами в суде, крымские татары назвали уголовное дело "политически мотивированным заказом" и "давлением на весь крымскотатарский народ". Защита, в свою очередь, указала, что обвинение строилось на основании показаний скрытого свидетеля под псевдонимом "Фаритов". Возможность проверить его свидетельства отсутствует.

Тысячи татар, живущих за пределами Крыма, столкнулись с новыми угрозами после того, как 24 февраля началось российское вторжение в Украину.

По словам Мумине Салиевой, с 2014 года три десятка татар-мусульман были приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе 17 только в этом году.

В результате 197 татарских детей остались без отца, добавляет она.

* - запрещены в РФ