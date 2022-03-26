На Международной книжной ярмарке в Минске Турция представила книги С. Нурси

В столице Беларуси проходит 29-ая ежегодная Минская международная книжная выставка-ярмарка, которая началась 23 марта и продлится до 27 марта. Традиционно она собирает под своей крышей несколько десятков стран ближнего и дальнего зарубежья.

Основной целью выставки является объединение всех любителей книги, литературы и всего, что связано с книгоиздательством. Благодаря этому представители различных стран имеют возможность ознакомить окружающих со своим культурно-историческим наследием, что, в свою очередь, приводит к сближению простых людей, народов и государств.

Уже 12-ый год подряд на Минской выставке принимает участие Турецкое книжное издательство «Sözler/Сёзлер». Экспозиция издательства представляет вниманию гостей выставки произведения известного турецкого исламского мыслителя и богослова Бадиуззамана Саида Нурси под общим названием «Рисале-и Нур». Собрание произведений «Рисале-и Нур» («Трактаты Света») представляет собой 14 томов современных тафсиров (толкований) Священного Корана. На сегодняшний день сборник «Рисале-и Нур» частично или полностью переведен на 60 языков мира. С каждым днем он захватывает внимание все новых и новых читателей ввиду того, что написан оригинальным языком, просто и доступно, но вместе с тем глубоко и разносторонне разъясняя своим читателям сложные темы, давая ответы по многим злободневным вопросам и проблемам современного общества.

На прошлой Минской выставке издательство «Sözler» презентовало брошюру на белорусском языке «Лекі для душы», а также новое издание первого тома из сборника под названием «Слова». На стенде издательства был представлен и первый перевод Корана на белорусский язык. На нынешней выставке планируется презентация книги «История жизни Саида Нурси». В этом году день открытия выставки совпал с годовщиной смерти Саида Нурси (23 марта 1960 г.) и презентацией книги, которая повествует о его биографии и нелегком жизненном пути, посвященном служению Корану и вере...

Некоторые актуальные отрывки из книг Саида Нурси, представленных на выставке:

“Однажды мои братья задали такой вопрос:

– Прошло пятьдесят дней (1939 г.), а ты вовсе не спрашиваешь и не интересуешься этой ужасающей мировой войной, которая привела в хаос всю Землю и касается судьбы исламского мира. Между тем, часть благочестивых и ученых людей, оставив коллективный намаз и мечеть, спешат послушать радио. Интересно, разве есть еще более важное событие, чем это? Или же интерес к нему причиняет вред?

В ответ я сказал:

– Капитал жизни весьма невелик, важных же дел очень много. Подобно входящим друг в друга кругам, у каждого человека существуют круги, которые, начиная от круга сердца и желудка, тела и дома, района и города, родины и страны, Земного шара и человечества и до круга всего живого мира и Вселенной, поочередно входят друг в друга. В каждом кругу у каждого человека может иметься какая-либо функция. Однако в самом маленьком кругу имеется самая большая, важная и постоянная функция. А в самом большом кругу может изредка появляться самая маленькая и временная функция. По этой аналогии (величина круга и важность функции обратно пропорциональны) могут существовать различные функции. Однако большой круг из-за своей привлекательности побуждая оставить необходимую и важную функцию, имеющуюся в маленьком кругу, занимает ненужными, бессмысленными и пустыми делами, понапрасну уничтожая капитал жизни и убивая за маловажными вещами эту драгоценную жизнь. А подчас, с пристрастием следя за этими военными схватками, человек становится сторонником одной из враждующих сторон и снисходительно относится к чинимому ею насилию, становясь его соучастником.

Ответ же на первый пункт вопроса таков: да, существует еще более великое событие, чем эта мировая война, и еще более важный вопрос, нежели вопрос мирового господства на этой Земле. И перед каждым человеком, и особенно мусульманами, имеется такое событие и стоит такой вопрос, что каждый человек, если у него есть силы и богатства, как у немцев и англичан, и если есть еще и разум, не колеблясь отдаст их, чтобы в свою пользу решить этот лишь один вопрос. И вот этот вопрос, о котором, основываясь на тысячах обещаний и клятв Хозяина и Правителя этой Вселенной, единодушно сообщают сто тысяч самых прославленных людей (Пророков, мир им) и многочисленные звезды и учителя рода человеческого, некоторая часть которых видела его своими глазами, заключается в следующем:

Перед каждым человеком стоит вопрос обретения – если у него есть вера (иман) – или же потери вечной и постоянной земли и царства, украшенного дворцами и садами во весь наш земной мир. Если человек не обретет крепкую веру, он потеряет ее. И многие в наше время из-за чумы материализма в отношении этого вопроса терпят крах. Даже один праведный ученый увидел при смерти людей, что в одном месте из сорока умерших лишь некоторые ушли в Иной мир с верой, остальные же потеряли ее. Интересно, можно ли восполнить эту потерю, даже если всё богатство Земли будет отдано тому человеку?”

* * *

«На пятом году Первой мировой войны (1919 г.) в одном необычном сне я увидел:

"У меня спросили:

- Отчего постиг мусульман этот голод, эти потери имущества, эти физические тяготы?

Я ответил:

- Всевышний заповедал нам, чтобы мы десятую или же сороковую часть от дарованного Им же имущества давали беднякам, чтобы Он дал нам возможность их молитвами снискать Его благословение и оберег нас от вражды и зависти. Мы же, из-за своей жадности поскупившись, не дали. Всевышний забрал у нас этот накопившийся закят: из сорока – тридцать, из десяти – восемь.

И еще повелел нам ежегодно, всего лишь один месяц, совершать голодание (пост в Рамадане), заключающее в себе огромную мудрость. Мы же пожалели себя, не стали совершать это временное и приятное голодание. Всевышний в наказание за это принудительно, в течение пяти лет, заставил нас держать своеобразный пост, заключающий в себе множество несчастий.

И еще повелел, чтобы мы всего лишь один из двадцати четырех часов отдавали приятному и высокому, святому и полезному Божественному служению. Мы же, поленившись, не стали совершать этот намаз, эту молитву. Смешав этот один-единственный час с другими, потеряли его. Всевышний в качестве расплаты за это заставил нас в течение пяти лет военными обучениями, указаниями и суетой совершить своего рода намаз»...