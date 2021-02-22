На книжной ярмарке в Минске - исламская литература на белорусском языке - Коран и книги С. Нурси

С 18 по 21 февраля в столице республики Беларусь Минске прошла очередная, 28-ая Международная книжная выставка-ярмарка. Выставка была приурочена к 30-летнему юбилею СНГ и была представлена тримястами экспозиций из 20 стран дальнего и ближнего зарубежья. В течение 4-дневного книжного марафона выставку посетило более 35 тысяч человек.

В очередной раз в ярмарке приняла участие Турция, которую представляло Стамбульское книжное издательство "Sözler", издающее духовно-просветительскую литературу. На стенде издательства были представлены книги, повествующие об историческом и культурном наследии Турции, произведения известного исламского просветителя Бадиуззамана Саида Нурси в переводе на русский и белорусский языки.

Стенд издательства пользовался популярностью, так как за прошедшие годы участники выставки уже имели возможность познакомиться с книгами Нурси под общим названием "Рисале-и Нур".

На третий день выставки была проведена презентация новых переводов книг Саида Нурси на белорусский язык, а также пробный вариант первого перевода на белорусский язык смыслов Священного Корана, сделанного Алексеем Исмаилом Кривцовым.

Об этом событии – о первом переводе смыслов Корана на белорусский язык – поделился на своей странице в «Телеграм» Харун Вадим Сидоров:

«Хвала Аллаху, рад презентовать вам первое издание перевода смыслов Корана на беларуский язык, сделанного нашим братом Исмаилом Кривцовым.

Ин ша Аллах, это историческая веха в призыве беларусов к Исламу! ...

Поздравляем с этим успехом нашего брата и беларускую часть уммы в его лице и просим Всевышнего Аллаха принять это усердие ради Него и сделать его средством вхождения в Его религию новых беларусов».

Организаторами ежегодной выставки-ярмарки в ВЦ «Белэкспо» были Мингорисполком и Министерство информации Беларуси. В Минской выставке приняли участие Кыргызстан, Сирия, Таджикистан, Казахстан, Китай, Турция, Иран, Россия, Украина, Австрия и другие страны. «Книга объединяет людей и страны» - таков был слоган 28 выставки.

Старт выставке дали первый замглавы Администрации Президента Максим Рыженков, министр информации Беларуси Игорь Луцкий, председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец, госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и представители СНГ и федерального агентства по печати и массовым коммуникациям России.