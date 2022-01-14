Начался вывод войск ОДКБ из Казахстана

Мероприятия по выводу контингента ОДКБ начались в Казахстане, сообщает государственный телеканал "Хабар 24".

Утром 13 января в Военном институте Сухопутных войск Алматы прошел митинг, посвященный проводам миротворцев.

"За короткий промежуток времени задачи миротворческой операции, поставленные перед международным континентом миротворческих сил были выполнены.

Руководством республики Казахстан принято решение о выводе миротворческого контингента и убытии его в пункты дислокации", - объявили на мероприятии перед минутой молчания в память о погибших во время протестов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщал, что процесс вывода войск продлится до 10 дней.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в интервью телеканалу сообщил, что в настоящее время силы ОДКБ развернуты только в двух городах – Алматы и Нур-Султане. По его словам, войска будут выведены до 23 января.

"Главами государств поставлена задача завершить эти мероприятия в течение 10 дней - до 23 числа. Это реальные сроки. Это позволит нам без спешки вывести войска", - сказал он.

Зась также отметил, что 12 января "миротворцы" начали мероприятия по передаче объектов, которые находились под охраной миротворцев, местным силовикам.

Для того чтобы вывезти более 2 тысяч военных из России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Таджикистана задействуют более 100 самолетов. Они покинут страну через аэропорт Алматы.

Уже сегодня, 14 января, страну покинули военнослужащие из Таджикистана и Кыргызстана.

Таджикские военнослужащие улетели бортом российского Ил-76, забрав с собой на время каникул своих курсантов, обучающихся в военных вузах Казахстана.

Киргизские миротворцы отправились на родину автоколонной с территории Алма-Атинской ТЭЦ-2, охрану которой они обеспечивали. На пограничном КПП «Ак-Жол» их встречал председатель Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) КР Камчыбек Ташиев. Затем военные направились в место постоянной дислокации в Токмаке.

Казахстан также покинули подразделения из Армении и Белоруссии. Военнослужащие вместе с техникой были отправлены в свои страны военно-транспортными самолетами Ил-76 ВКС России с аэродромов Жетыген и Алматы.