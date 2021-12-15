Палестинский шейх Раед Салах вышел на свободу

Видный палестинский религиозный и политический деятель шейх Раед Салах был освобожден в понедельник из израильской тюрьмы Мегиддо после отбытия 17-месячного срока заключения по обвинению в подстрекательстве к терроризму. Весь срок заключения Салах провел в одиночной камере.

В сентябре адвокаты Салаха подали апелляцию на его освобождение, заявив суду, что содержание под стражей нанесло ему физический и психологический вред.

Суд отклонил апелляцию и постановил, что Салах останется в изоляции до конца срока заключения.

Омар Хмайса, один из адвокатов Салаха, рассказал журналистам, что шейх страдал от ужасных условий содержания в одиночной камере, ему не разрешали ни с кем общаться.

"Его изоляция была полной... Он содержался один в отдельной секции [тюрьмы], что было необычной процедурой", - сказал Хмаиса.

Адвокат добавил, что Салах намерен продолжать свою работу на благо палестинского народа.

Известный своей защитой мечети Аль-Акса и прав палестинцев, Салах был лидером северного отделения Исламского движения, пока оно не было запрещено Израилем в 2015 году.

Сотни жителей и активистов из разных палестинских городов и деревень Израиля приветствовали Салаха у входа в его родную деревню Умм аль-Фахм к югу от Хайфы.

"Обвинения - это религиозные и политические преследования... Все, что я когда-либо пытался сказать мусульманскому миру, арабскому миру и палестинскому народу, это то, что наше дело едино, воплощением которого является Иерусалим и мечеть Аль-Акса", - сказал шейх Салах в заявлении у своего дома.

В ноябре 2019 года Салах столкнулся с обвинениями в "подстрекательстве к терроризму" в связи с речами, произнесенными им во время протестов в июле 2017 года против установки металлоискателей у внешних ворот комплекса Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме.

Израильский суд приговорил его к 28 месяцам тюремного заключения, включая 11-месячный условный срок.

В своей речи 2017 года Салах цитировал аяты из Корана и хадисы, а также палестинский фольклор.

В прошлом году в интервью Middle East Eye шейх Салах заявил, что его слова были намеренно искажены, чтобы задержать его.

"Израильские судебные органы сочли, что я использовал этот стих как призыв к подстрекательству, насилию и терроризму", - сказал он тогда.

"Десятки ошибок были допущены государственным обвинением и его свидетелями в их объяснениях частей Корана, Сунны и арабского языка, и судья намеренно проигнорировал их".

Сторонники шейха утверждают, что его арест равносилен политическому запугиванию, направленному на подавление инакомыслия, и что его проповеди находятся в рамках свободы слова.

Салах, отбывший девятимесячный срок по аналогичным обвинениям в 2017 году, рассказал MEE в августе 2020 года, что помимо того, что его шесть раз заключали в тюрьму, его арестовывали слишком много раз, чтобы сосчитать, и он выдерживал многодневные допросы.