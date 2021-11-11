Саудовцы опровергли сообщения о выводе войск из Йемена

Антихуситская коалиция во главе с Саудовской Аравией заявила в среду, что ее войска в Йемене передислоцируются в соответствии с ее стратегией поддержки правительства Хади, но не выводятся.

Ранее источники в правительстве Хади сообщили Reuters, что саудовские военные покинули главную военную базу в районе Бурайка в южном портовом городе Аден, при этом вывели солдат, технику и тяжелую артиллерию.

По словам источников, часть солдат и техники была погружена на военные корабли в порту Адена, а часть вылетела из городского аэропорта.

Очевидцы сообщают, что во вторник были замечены длинные колонны военных королевства, направлявшиеся от военной базы Бурайка в порт Аден.

Генерал Турки аль-Малики, пресс-секретарь возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, сказал Reuters, что распространяемые сообщения о выводе саудовских вооруженных сил из Южного Йемена «безосновательны и необоснованны».

«Передвижение и передислокация войск на основе оперативной и тактической оценки» была стандартной операцией для всех вооруженных сил по всему миру», - сказал Малики.

Саудовская Аравия столкнулась с интенсивным дипломатическим давлением со стороны США и Организации Объединенных Наций с целью положить конец семилетнему конфликту, в результате которого погибли десятки тысяч человек и миллионы оказались перед угрозой голодной смерти.

Посланник США в Йемене Тимоти Лендеркинг посетил Эр-Рияд на этой неделе, когда Вашингтон настаивал на том, чтобы Саудовская Аравия сняла блокаду портов, удерживаемых хуситами, что является условием начала переговоров о прекращении огня.

Однако Эр-Рияд в первую очередь хочет, чтобы американское оружие помогло королевству укрепить его оборону после нападений хуситов на саудовскую территорию с использованием дронов и баллистических ракет.

Государственный департамент США одобрил свою первую крупную продажу оружия Саудовской Аравии при президенте США Джо Байдене - 280 ракет класса "воздух-воздух" на сумму до 650 миллионов долларов, сообщил Пентагон на прошлой неделе.

По словам местных жителей, поздно в среду в столице Йемена Сане после авиаудара боевых самолетов коалиции прогремели сильные взрывы.

Это случилось после того как несколько баллистических ракет были выпущены хуситами по южным регионам Саудовской Аравии и йеменским провинциям Мариб и Таиз, сообщил военный представитель хуситов.

Послы пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН также провели встречу с послом Саудовской Аравии в Йемене Мохаммедом аль-Джабером, на которой подчеркнули необходимость деэскалации, включая немедленное прекращение боевых действий в регионе Мариб.

«Все йеменские стороны должны вступить в подлинный диалог для достижения всеобъемлющего политического решения, чтобы положить конец кризису в Йемене и облегчить гуманитарные страдания его народа», - говорится в заявлении, опубликованном после встречи.