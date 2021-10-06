Военное сотрудничество Туниса и США под угрозой из-да действий Кайса Сайеда

Десятилетнее соглашение о сотрудничестве между армиями США и Туниса может быть сорвано, если президент Тунисской Республики продолжит использовать вооруженные силы в политических целях и вовлекать их в нарушения прав человека, такие как судебные процессы над гражданскими лицами в военных судах. Об этом пишет Элизия Фолькман на страницах Al-Monitor.

Военное сотрудничество США и Туниса восходит к временам Второй мировой войны, когда тунисцы сражались бок о бок с союзниками против нацистов. Эти прочные отношения привели к тому, что Тунис был признан крупным союзником, не входящим в НАТО, при администрации Обамы.

Соглашение о сотрудничестве было подписано, когда бывший министр обороны США Марк Эспер посетил Тунис в октябре 2020 года. По словам представителя Африканского командования США (AFRICOM), «военное партнерство США и Туниса основано на тесном сотрудничестве в области безопасности, направленном на наращивание военного потенциала Туниса для противодействия угрозам и поддержки усилий Туниса по превращению Туниса в региональный учебный центр».

Тунис все еще восстанавливает свою армию и военно-воздушные силы после 60 лет пренебрежения в период президентов Хабибы Бургибы (1957-1987 гг.) и Зин аль-Абидина Бен Али (1987-2011 гг.), которые маргинализировали армию, опасаясь ее превращения в конкурентную силу.

Революция 2011 года ознаменовала собой изменение судьбы вооруженных сил Туниса, когда с 2012 года президент Монсеф Марзуки создал более децентрализованную и демократическую командную структуру, устранив старые элиты, которые были близки к Бен Али.

С 2011 года Соединенные Штаты стали третьим по величине донором иностранной помощи Тунису после Германии и Европейского Союза. Инвестиции выросли в пять раз после революции 2011 года, а общие пожертвования выросли с 57 миллиардов долларов в 2011 году до 154,7 миллиардов долларов в 2012 году. Первоначально только 17% было выделено на финансирование военных и контртеррористических мероприятий, но к 2018 году военные пожертвования составили 40% от общего объема пожертвований, а общий бюджет составляет 244,9 миллиарда долларов.

Радван Масмуди, президент Центра изучения ислама и демократии в Вашингтоне, говорит: «Бюджет армии утроился после революции, и около 60% бюджета поступает за счет военной помощи со стороны Соединенных Штатов».

Это особенно интересный кейс, доказывающий в очередной раз, что Тунис стоит особняком в арабском мире. Ведь многие арабские диктаторы напротив строят милитаризованные общества, где на армию уходит гораздо больше средств, чем на что-либо другое.

Помощь США включала в себя значительные приобретения, такие как вертолеты Black Hawk американского производства, и крупную модернизацию артиллерии. Тем не менее, основной опыт армии заключается во внутренней борьбе с терроризмом и пограничном контроле на море, а не в способности вести войны.

Публично сотрудничество с США играло вспомогательную роль, хотя сообщалось, что Соединенные Штаты расширяют свою борьбу с терроризмом в странах Сахеля и Магриба. Военный новостной сайт Task and Purpose сообщил, что в феврале 2017 года тунисской армии помогали морпехи США, которые вели трехдневный бой с Аль-Каидой* на горе Семмама в западном Тунисе. Несмотря на ранения и присуждение двух медалей оба правительства постарались не придавать публичный вес этому боевому сотрудничеству.

Администрация Байдена резко критиковала захват власти президентом Кайсом Сайедом 25 июля и очевидные нарушения прав человека, включая недавние судебные процессы над членами парламента Ясином Айяри и лидером партии «Аль-Карама» Сейфедином Маклуфом в военных судах.

Масмуди сказал: «Администрация Байдена недовольна тем, что военные суды судят гражданских лиц, но также недовольна армейскими танками, которые закрывают парламент и офис премьер-министра».

Он добавил: «Председатели Комитета по вооруженным силам и Комитета по международным отношениям выступили с заявлениями о том, что они очень обеспокоены ролью армии в неконституционном захвате власти Сайедом. Военные никогда не должны участвовать в политике. Будь то переворот или нет, это политический кризис, и решать его должны гражданские политики, а не армия».

По словам бывшего дипломата Уильяма Лоуренса, профессора политологии Американского университета в Вашингтоне, согласно критериям закона Лихи, у Соединенных Штатов могут быть основания отказаться от военной поддержки, поскольку процессы над гражданскими лицами в военных судах является грубым нарушением прав человека. «AFRICOM отслеживает политику, но держится подальше от политики, насколько это возможно. Но если политическая ситуация станет достаточно плохой, они обратятся к Пентагону и правительству», - сказал он Al-Monitor.

В сентябре посол США в Тунисе Дональд Блум попытался подчеркнуть, что Агентство США по международному развитию будет и впредь поддерживать Тунис на всех уровнях.

Лоуренс отметил: «И Пентагон, и тунисские военные будут настаивать на сохранении этих [отношений сотрудничества], несмотря на Сайеда. Однако Конгресс потребует сокращения военной помощи. Однако я считаю, что Соединенным Штатам следует увеличить помощь, не поддерживающую Сайеда, например, пожертвования вакцин; если вы прекратите помощь, вы скорее укрепите его, чем ослабите».

В сентябре часто проводились встречи на высоком уровне с участием генерала AFRICOM Стивена Таунсенда и тунисских военных руководителей. Изначально, 9 сентября, он встретился с Сайедом и его министром обороны Ибрагимом Батарги. Таунсенд вернулся с двухдневным визитом в Северную Африку 27-28 сентября в Тунис и Ливию, где он встретился с начальниками армейских штабов, чтобы обсудить расширение возможностей Туниса по борьбе с терроризмом. Считается, что Таунсенд разговаривал по телефону с Сайедом незадолго до объявления президентом своего нового премьер-министра.

В то время как демократические государства критиковали захват власти Сайедом, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси открыто заявил о своей поддержке смены политического курса Туниса и нанесении удара по партии «Ан-Нахда», которая считается союзником «Братьев-мусульман»*.

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