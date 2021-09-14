Армения-Турция: готовы ли они восстановить отношения?

После почти трех десятилетий отсутствия отношений и закрытой границы лидеры двух страны кажется более обнадеживающими, чем когда-либо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян недавно заявил, что Ереван получает «позитивные общественные сигналы» из Турции. «Мы будем оценивать эти сигналы, мы ответим на положительные сигналы своим положительным сигналом», - сказал он на заседании правительства 27 августа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал репортерам два дня спустя: «Мы можем работать над постепенной нормализацией наших отношений. с правительством Армении, которое заявило о своей готовности двигаться в этом направлении».

О перспективах в восстановлении армянско-турецких отношений, и о роли России в этих отношениях. пишет на страницах Eurasianet.org Ани Мейлумян. Мы пересказываем ее статью.

Положительные сигналы сами по себе хоть и важны, но все же они звучали и более десяти лет назад в дипломатических усилиях 2009 года по восстановлению отношений, которые стали известны как «протоколы». Однако в конечном итоге они потерпели неудачу, поскольку Азербайджан настаивал на том, чтобы Турция не нормализовала отношения с Ереваном, пока не решен Карабахский вопрос.

Однако после прошлогодней войны между Арменией и поддерживаемым Турцией Азербайджаном расчеты всех трех сторон изменились. Аналитики и официальные лица со всего региона говорят, что на этот раз возможность восстановления отношений как никогда близка. Тем не менее остаются вопросы о потенциальном спойлере, который может сыграть Россия.

Турция официально признала независимость Армении в 1991 году, сразу после распада Советского Союза. Но Анкара в одностороннем порядке закрыла границу между странами два года спустя, во время войны между Арменией и Азербайджаном, в ответ на оккупацию Арменией азербайджанских территорий, окружающих бывшую советскую Нагорно-Карабахскую автономную область.

С тех пор восточные и западные границы Армении - с Азербайджаном и Турцией соответственно - оставались закрытыми, в результате чего у Армении оставалось только два выхода на остальной мир: Грузия и Иран.

44-дневная война прошлого года, закончившаяся поражением Армении, изменила правила игры. В результате соглашения о прекращении огня Армения вернула оккупированные территории Азербайджану, а это означает, что первоначальное соображение Анкары для разрыва отношений больше не актуально.

«Азербайджан выступал против нормализации отношений между Арменией и Турцией в 2009 году на том основании, что Турция закрыла границы после оккупации Кельбаджара в 1993 году», - сказал Eurasianet.org политолог из Анкары Хасан Селим Озертем, имея в виду первую из азербайджанских территорий, которая была оккупирован армянами. «До ухода Армении из этого региона Баку рассматривал открытие границ Турцией как предательство и резко критиковал это. Теперь, после перемирия, этот вопрос не обсуждается, и неудивительно, что Азербайджан стал мягче, чем в 2009 году».

В заявлениях Эрдогана о потенциале восстановления отношений не упоминается ни Азербайджан, ни Карабах, а Азербайджан заметно молчит, в то время как Армения и Турция обмениваются позитивными общественными сигналами.

Турецкий лидер указал на необходимость того, чтобы обе стороны «уважали территориальную целостность друг друга». Некоторые армяне, особенно в диаспоре, считаю такие заявление "провокационными", поскольку они требуют, чтобы Турция уступила землю в восточной Турции, которую они называют «Западной Арменией».

Но эти требования редко выражаются на официальном уровне, и протоколы 2009 года также включали формулировки о соблюдении территориальной целостности. И хотя многие армяне опасаются, что сделка между Анкарой и Ереваном потребует от последнего отказаться от своих усилий по достижению международного признания "геноцида армян", в более ранних протоколах этот вопрос также не фигурировал.

«Главное отличие состоит в том, что теперь Азербайджан не будет стоять на пути процесса примирения между Турцией и Арменией», - говорит Рагып Сойлу, руководитель турецкого бюро новостного сайта Middle East Eye. «Карабахский вопрос практически решен, и Турция сделала больше, чем ожидалось, в пользу Баку. Между Турцией и Азербайджаном установился новый уровень сотрудничества и альянса, который установил глубокое доверие и понимание. Так что Турция может открыть свои границы, если Армения не будет продолжать продвигать идею Великой Армении».

Турецкая помощь Азербайджану в прошлогодней войне была существенной: военные советники, вооружение, а по слухам даже сирийские наемники для войны на стороне Азербайджана. Азербайджан надеялся привлечь Турцию к более активному участию в дипломатическом процессе, в том числе добиться от Турции председательства в Минской группе (наряду с Францией, Россией и США), органе, который на протяжении десятилетий выступал посредником в мирных переговорах.

В конце концов, однако, Турция была полностью исключена из послевоенного соглашения, и именно Россия укрепила свои позиции в регионе. Турция закончила с небольшим развертыванием операторов беспилотных летательных аппаратов в Азербайджане.

Официальные лица Армении заявляют, что, по их мнению, Баку остается в долгу перед Анкарой и поэтому вряд ли заблокирует то, что хочет сделать Турция.

"Турция выплатила свои долги Азербайджану», - сказал Eurasianet.org один высокопоставленный правительственный чиновник Армении, говоривший на условиях анонимности. "Азербайджан может снова заблокировать переговоры, и Армения готова к этому сценарию. Но Азербайджану не следует недооценивать долгосрочное влияние Турции здесь", включая протурецкие политические элементы и новую зависимость Азербайджана от турецкого оружия.

Азербайджан настаивает на том, чтобы Армения подписалась под окончательным решением конфликта, что в себя признание оставшейсяф под армянским контролем части Нагорного Карабаха (т.н. "Республика Арцах") территорией Азербайджана. Но Баку хранит молчание, пока Эрдоган и Пашинян обмениваются позитивными сигналами, и Азербайджан вряд ли попытается включить свою повестку дня в этот процесс, сказал проректор бакинского университета АДА Фариз Исмаилзаде.

«Я не думаю, что двустороннее соглашение между Арменией и Турцией обязательно будет связано с карабахской проблемой», - говорит Исмаилзаде. «Но в целом ожидается, что если отношения между Турцией и Арменией нормализуются, будет больше шансов на мир и в Карабахе».

Фактор России

Хотя на этот раз все, похоже, выступают за нормализацию, существуют разногласия в том, как разные стороны ожидают ее решения.

Большинство армянских аналитиков и официальных лиц считают, что Ереван должен добиваться нормализации отношений с Анкарой один на один, без вмешательства России, Азербайджана или кого-либо еще. Между тем Турция, похоже, более заинтересована в достижении нормализации в рамках предложенной ею платформы «3 + 3», региональной структуры, состоящей из государств Закавказья и их соседей: Армении, Азербайджана и Грузии, а также Ирана, России, и Турция.

«Турция планирует привлечь всех жителей региона к нормализации отношений между Анкарой и Ереваном. Так что Азербайджан тоже будет частью этого процесса», - сказал Сойлу. «Турция также надеется, что Россия пожелает стать частью этой платформы, которая должна нормализовать отношения с Арменией, но трудно понять, будет ли у Россия на это желание».

Российские официальные лица недавно положительно отозвались о новой риторике между Арменией и Турцией и выразили готовность помочь. «Теперь, когда война в Нагорном Карабахе закончилась, есть основания для разблокирования политического процесса, транспортных и экономических связей», - заявил 3 сентября министр иностранных дел Сергей Лавров. "Было бы логично, если бы Армения и Турция возобновили усилия по нормализации отношений"

Некоторые официальные лица в Ереване считают, что вмешательство России может помочь, учитывая, что внутренняя оппозиция, которая в целом является пророссийской, ведет кампанию против идеи нормализации. Айк Мамиджанян, заместитель председателя парламентского комитета по международным отношениям, сказал, что он подозревает, что Турция фактически выдвинет предварительные условия для нормализации, которые не нашли отражения в недавних заявлениях Эрдогана, и что правительство скрывает это от армянской общественности. «Теперь либо рассейте эти сомнения, либо это означает, что вы что-то решили за спиной народа», - сказал он в интервью "Радио Свобода" 3 сентября.

Согласно этому мнению, участие России в качестве посредника в сделке между Анкарой и Ереваном могло бы притупить эту оппозицию.

Однако другие люди в правительстве считают, что Россия, скорее всего, сыграет роль спойлера, учитывая нестабильный характер отношений между Анкарой и Москвой. «Армения пытается держать Россию на расстоянии вытянутой руки, когда дело доходит до нормализации отношений с Турцией», - сказал источник в правительстве. Хотя отношения между двумя странами на данный момент хорошие, «Армения понимает, что ей нужно спешить, пока Турция не сбила еще один российский самолет, и это окно не исчезло. Другими словами, сделать это надо до того, как Россия возразит».

Некоторые армянские аналитики надеются, что у Анкары есть стимул не допустить и Москву в этот процесс. Недавние заявления из Москвы предполагают, что Россия не участвует, а лишь пытается с опозданием наверстать упущенное, сказал Ричард Гирагосян, глава Ереванского аналитического центра «Центр региональных исследований».

Гирагосян сказал, что Турция чувствует себя так, словно Россия обошла ее на послевоенном Кавказе - она оказалась вне российской миротворческой миссии и отсутствует в рабочей группе Армения-Азербайджан-Россия по возобновлению региональных транспортных связей.

«Это способ Турции дать отпор России», - сказал Гирагосян Eurasianet.org. «Нормализация отношений с Арменией - это способ Турции занять место за столом переговоров».

Как бы то ни было, если какие-то конкретные переговоры и продолжаются, то они идут только на высшем уровне и пока что лишь неформально, сказал источник в правительстве. «Об этом узнают только премьер-министр, министр иностранных дел и глава Службы национальной безопасности», - сказал источник. Тем не менее он сохранял оптимизм в отношении того, что с Турцией получится в этот раз. «Турции нужна по крайней мере одна положительная история за десятилетие, и это шанс для них».

Однако другие люди в правительстве считают, что Россия, скорее всего, сыграет роль спойлера, учитывая нестабильный характер отношений между Анкарой и Москвой. «Армения пытается держать Россию на расстоянии вытянутой руки, когда дело доходит до нормализации отношений с Турцией», - сказал источник в правительстве. Хотя отношения между двумя странами на данный момент хорошие, «Армения понимает, что ей нужно спешить, пока Турция не сбила еще один российский самолет, и это окно не исчезло. Другими словами, сделать это надо до того, как Россия возразит».

Некоторые армянские аналитики надеются, что у Анкары есть стимул не допустить и Москву в этот процесс. Недавние заявления из Москвы предполагают, что Россия не участвует, а лишь пытается с опозданием наверстать упущенное, сказал Ричард Гирагосян, глава Ереванского аналитического центра «Центр региональных исследований».

Гирагосян сказал, что Турция чувствует себя так, словно Россия обошла ее на послевоенном Кавказе - она оказалась вне российской миротворческой миссии и отсутствует в рабочей группе Армения-Азербайджан-Россия по возобновлению региональных транспортных связей.

«Это способ Турции дать отпор России», - сказал Гирагосян Eurasianet.org. «Нормализация отношений с Арменией - это способ Турции занять место за столом переговоров».

Как бы то ни было, если какие-то конкретные переговоры и продолжаются, то они идут только на высшем уровне и пока что лишь неформально, сказал источник в правительстве. «Об этом узнают только премьер-министр, министр иностранных дел и глава Службы национальной безопасности», - сказал источник. Тем не менее он сохранял оптимизм в отношении того, что с Турцией получится в этот раз. «Турции нужна по крайней мере одна положительная история за десятилетие, и это шанс для них».