Американская армия призналась в убийстве 23 мирных жителей в 2020 году

Американские военные признали ответственность за непреднамеренное убийство 23 мирных жителей в зарубежных зонах боевых действий в 2020 году, что намного ниже цифр, собранных неправительственными организациями. Но они также признали большее количество смертей среди гражданского населения по сравнению с предыдущими годами.

Согласно отчету Пентагона, в подсчет вошли жертвы среди гражданского населения в ходе операций в Ираке, Афганистане, Сомали, Йемене и Нигерии — то есть, в мусульманских преимущественно странах.

Министерство обороны США «оценивает, что примерно 23 мирных жителя были убиты и примерно 10 мирных жителей получили ранения в течение 2020 года в результате военных операций США», - говорится в документе, который является частью ежегодного отчета, требуемого Конгрессом с 2018 года, хотя частично он засекреченным.

Согласно публичному разделу отчета, большая часть жертв среди гражданского населения пришлась на Афганистан, где, по словам Пентагона, погибло 20 человек.

Один мирный житель был убит в Сомали в феврале 2020 года, а другой - в Ираке в марте. В обнародованном документе не уточняется, когда и где была убита 23-я жертва.

В документе говорится, что, хотя Конгресс выделил Пентагону в 2020 году 3 миллиона долларов на финансовую компенсацию семьям жертв среди гражданского населения, такая компенсация не выплачивалась.

Неправительственные организации регулярно публикуют гораздо более высокие показатели числа погибших среди гражданского населения в регионах, где действуют американские военные.

Неправительственная организация Airwars, которая составляет список гражданских жертв воздушных атак, сообщила, что их самые умеренные оценки показывают, что в ходе операций США по всему миру было убито 102 мирных жителя - в пять раз больше, чем официальные данные Пентагона.

По данным Airwars, Объединенная миссия в Афганистане (МООНСА) насчитала 89 погибших и 31 раненого в ходе операций коалиционных сил под руководством США.

В Сомали, где Пентагон признает смерть только одного мирного жителя, Airwars и другие НПО оценивают число погибших в семь, в то время как в Сирии и Ираке местные источники сообщают о шести погибших.

«Совершенно очевидно, что расследования министерства обороны и признание причинения вреда гражданскому населению остаются крайне неадекватными», - сказала Хина Шамси из Американского союза гражданских свобод (ACLU).

«Поразительно, что в 2020 году министерство обороны не предлагало и не вносило никаких компенсационных выплат пострадавшим гражданским лицам и семьям, несмотря на наличие средств от Конгресса», - говорит Шамси, возглавляющая Проект национальной безопасности ACLU.

В отчете также признается, что о 12 дополнительных инцидентах в 2017 и 2018 годах, в результате которых не менее 50 мирных жителей погибли и еще 22 получили ранения, «в прошлом непреднамеренно не сообщалось».

В результате одного воздушного налета на Эль-Зира в Ираке 6 января 2017 г. было убито 16 мирных жителей, а 12 января 2017 г. в Мосуле погибло 12 мирных жителей.

13 августа 2017 года еще 12 мирных жителей были убиты и еще шесть получили ранения в результате воздушного налета на Ракку в Сирии. В то время США и их союзники вели борьбу с ИГИЛ*.

Помимо 50 погибших мирных жителей, о которых ранее не сообщалось, Пентагон также сообщил, что 29 января 2017 года в Эль-Байде в Йемене было убито 12 мирных жителей.

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