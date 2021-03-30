Хуситы изгоняют из Йемена последних евреев, но те не хотят ехать в Израиль

Лондонское издание Аш-Шарк аль-Авсат 28 марта сообщила, что группировкаа хуситов в Йемене депортировала из своих домов в Сане 13 евреев, которые являются членами трех разных семей. Таким образом, сейчас в стране осталось всего четыре пожилых еврея. В отчете утверждается, что 13 изгнанных евреев не хотят иммигрировать в Израиль и в настоящее время ждут, пока управление ООН по делам беженцев перевезет их в третью страну, которая даст им убежище.

Один из 13 изгнанных евреев рассказал изданию: «Они (хуситы) предоставили нам выбор: остаться в разгар преследований и оставить [Леви Салема Мусу Мархаби] в плену или уйти и освободить его». Газета не называет имя интервьюируемого.

Действительно, сообщения за последние несколько лет показали, что хуситы оказывали давление на нескольких оставшихся в стране евреев, чтобы те покинули страну. Тем не менее горстка евреев сопротивлялась. В январе этого года сообщения показали, что некоторым йеменским евреям было разрешено прибыть в Объединенные Арабские Эмираты, где они объединились с членами семьи, проживающими в Лондоне.

Теперь выясняется, что растущие опасения по поводу здоровья Мархаби заставили последних евреев согласиться на сделку с хуситами.

Йеменский еврей Мархаби был схвачен хуситской разведкой несколько лет назад. Судя по всему, его арест был связан со сложной операцией Еврейского агентства по иммиграции по вывозу 17 йеменцев в Израиль в начале 2016 года. Группа привезла с собой многовековой свиток Торы, который принадлежал общине на протяжении многих поколений. Вскоре после прибытия в Израиль их пригласили встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху в его офисе, где они подарили ему древний свиток. Фотографии Нетаньяху, осматривающего свиток, очевидно, разозлили хуситов, которые заявили, что йеменский артефакт был вывезен из страны незаконным путем.

Мархаби обвинили в содействии этой операции и приговорили к нескольким годам тюремного заключения. В сообщениях за последние годы говорилось, что он подвергался различным видам пыток и в конечном итоге был частично парализован из-за инсульта.

В ноябре 2020 года, незадолго до окончания срока своих полномочий, госсекретарь США Майк Помпео опубликовал заявление для прессы, в котором призвал хуситов немедленно освободить Мархаби.

Администрация Байдена не повторила этот призыв. Со своей стороны, Израиль старается не делать публичных заявлений по этому поводу, чтобы не спровоцировать хуситов и не усугубить ситуацию Мархаби.