США прекращают поддержку саудовской войны в Йемене

Американский президент Джо Байден объявил о прекращении поддержки Соединенными Штатами военных наступательных операций под руководством Саудовской Аравии в Йемене, указав, что новая администрация планирует расширить роль США в усилиях по прекращению гражданской войны в стране.

«Эта война должна закончиться. И чтобы подчеркнуть нашу приверженность, мы прекращаем всякую американскую поддержку наступательных операций во время войны в Йемене, включая соответствующую продажу оружия», - сказал президент США в речи в Государственном департаменте.

«В то же время, - сказал он в четверг, - Саудовская Аравия сталкивается с ракетными атаками, ударами БПЛА (беспилотников) и другими угрозами со стороны про-иранских сил в нескольких странах. Мы собираемся продолжать поддерживать и помогать Саудовской Аравии защищать свой суверенитет, территориальную целостность и свой народ».

Саудовская Аравия приветствовала замечания Байдена, в частности его приверженность защите страны и устранению угроз против нее.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан аль-Сауд приветствовал сотрудничество с администрацией Байдена в решении проблем в регионе, но не прокомментировал его решение прекратить поддержку военных усилий Саудовской Аравии в Йемене.

«Королевство Саудовская Аравия приветствует выраженное в сегодняшнем выступлении президента Байдена обязательство Соединенных Штатов сотрудничать с Королевством в защите его безопасности и территории», - сказал министр иностранных дел в Twitter.

Прекращение поддержки США наступления не повлияет на какие-либо операции США против базирующейся в Йемене Аль-Каиды на Аравийском полуострове*, сказал советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Байден также объявил о назначении Тимоти Лендеркинга специальным посланником в Йемене, что также приветствовал заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии.

Лендеркинг имеет большой опыт работы с Йеменом и Персидским заливом. Он был заместителем помощника госсекретаря по делам Персидского залива и служил в посольстве США в Эр-Рияде.

Решение по Йемену - одно из ряда изменений, которые Байден изложил в четверг, и которые, по его словам, будут частью коррекции курса внешней политики США. Тем самым он выполняет обещание, данное во время своей предвыборной кампании. Но это также показывает, что Байден обратил внимание на крупный гуманитарный кризис, усугубляемый Соединенными Штатами. Смена политики также является упреком Саудовской Аравии, мировому нефтяному гиганту и стратегическому партнеру США.

Многие йеменские активисты отметили решение администрации Байдена как возможный шаг к прекращению войны, но некоторые аналитики предупредили, что реальные перемены во внешней политике еще предстоит увидеть.

«Прекращение поддержки США вовсе не означает автоматического прекращения войны. Здесь необходимо найти действительно прекрасный баланс, чтобы найти способ положить конец войне, на который могут согласиться вооруженные политические группировки, местные группы и гражданское общество. Это совсем непросто», - замечает старший аналитик Crisis Group по Йемену Питер Солсбери.

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