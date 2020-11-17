Amnesty International раскрывает лицемерие Парижа

О двойных стандартах и попросту лицемерии официального Парижа, объявившего секулярный крестовый поход против мусульман во имя «свободы слова» много говорили сами мусульмане, в том числе и мы на Голосе Ислама. Однако, эта тема была замечена и некоторыми англоязычными авторами в популярных СМИ Британии и США, которые отмечали, что французский тип секуляризма, в отличие от англо-саксонского, тоже не предполагает больших свобод.

Но вот настало время и тяжелой артиллерии. Несколько дней назад на сайте издания Newsweek была опубликована статья Марко Перолини, европейского исследователя международной правозащитной организации Amnesty International, с многоговорящим названием «В макроновской Франции свобода слова лишь для некоторых». Чуть позже эта статья была опубликована уже на официальном сайте Amnesty с еще более ясным названием - «Франция не такой поборник свободы слова, как она говорит об этом». Так что можно откровенно сказать, что это официальная позиция Amnesty International.

Amnesty пишет, что после убийства французского учителя Сэмюэля Пати, показывавшего карикатуры на Пророка Мухаммада в школе, Францию охватил сложный разговор о свободе слова и о том, кто имеет право пользоваться ею.

«Президент Эммануэль Макрон и его правительство отреагировали на убийство, заявив о своей поддержке свободы слова. Но они также удвоили свою непрекращающуюся клеветническую кампанию против французских мусульман и предприняли собственные атаки на свободу слова. На прошлой неделе, например, французская полиция часами допрашивала четырех 10-летних детей по подозрению в «оправданиях терроризма». Они, по всей видимости, подвергли сомнению выбор Пати показывать карикатуры.

Французское правительство не является поборником свободы слова, как ему нравится думать. В 2019 году суд признал двух мужчин виновными в «неуважении» после того, как они сожгли изображение президента Макрона во время мирной акции протеста. В настоящее время парламент обсуждает новый закон, криминализирующий использование фотографий сотрудников правоохранительных органов в социальных сетях. Трудно сопоставить это с энергичной защитой французскими властями права изображать пророка Мухаммада в карикатурах.

Репутация Франции в отношении свободы слова в других областях столь же мрачна. Ежегодно тысячи людей осуждаются за «неуважение к государственным должностным лицам» - это нечетко определенное уголовное преступление, которое правоохранительные и судебные органы массово применяют для подавления мирного инакомыслия. В июне этого года Европейский суд по правам человека постановил, что обвинительные приговоры 11 активистам во Франции, агитировавшим за бойкот израильской продукции, нарушили их свободу слова.

Убийство Сэмюэля Пати также вызвало действия французских властей, которые напоминают о чрезвычайном положении, которое последовало за терактами в Париже в 2015 году. Начиная с 2015 года, исключительные меры, одобренные парламентом в рамках чрезвычайного положения, привели к тысячам оскорбительных и дискриминационных рейдов и домашних арестов в отношении мусульман.

Тревожным признаком повторения истории является то, что французское правительство в настоящее время занимается роспуском организаций и закрытием мечетей на основании двусмысленной концепции «радикализации». Во время чрезвычайного положения слово «радикализация» часто использовалось как эвфемизм для слова «набожный мусульманин».

Жеральд Дарманин, министр внутренних дел, также объявил о своем намерении распустить Коллектив против исламофобии во Франции (CCIF), организацию, которая борется с дискриминацией в отношении мусульман. Он назвал CCIF «врагом республики» и «закулисной комнатой терроризма». Министр не представил никаких доказательств, которые могли бы подтвердить его утверждения.»

Amnesty также отмечает, что через пару дней после убийства Дарманин заявил о намерении выслать 231 иностранца, подозреваемых в «радикализации» и угрозе национальной безопасности. Затем власти приступили к высылке 16 человек в такие страны, как Алжир, Марокко, Россия и Тунис, где Amnesty International задокументировала применение пыток, особенно в отношении лиц, считающихся угрозой национальной безопасности.

Резюмирует свою статью автор следующими словами:

«Риторики французского правительства о свободе слова недостаточно для того, чтобы скрыть собственное бесстыдное лицемерие. Свобода слова ничего не значит, если она не применима ко всем. Кампания правительства за свободу слова не должна использоваться для прикрытия мер, которые подвергают людей риску нарушения прав человека, включая пытки.»