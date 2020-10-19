Азербайджанская армия освободила еще 13 сел

В понедельник президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанские военные освободили от армянской оккупации еще 13 деревень в Джебраильском районе.

«Села Солтанлы, Эмирварли, Машанлы, Гасанлы, Аликейханлы, Гумлаг, Гаджилы, Гойерчинвейсаллы, Ниязгузлар, Кечел Меммедли, Шахвелли, Гаджи Исмаиллы и Исаглы в Джабраильском районе освобождены. Карабах - это Азербайджан!». Об этом Ильхам Алиев сообщил в Twitter.

«В результате этих ужасных действий есть убитые и раненые. Армия Азербайджана нанесла достойный ответ и освободила несколько населенных пунктов», - добавил он.

Алиев отметил, что армянские силы продолжали грубо нарушать гуманитарное прекращение огня, применяя огонь тяжелой артиллерии по жилым районам и боевым позициям в Азербайджане.

Прекращение огня в Нагорном Карабахе, первоначально начавшееся 27 сентября, было объявлено в субботу и вступило в силу только в полночь.

Оно было достигнуто между Баку и Ереваном после того, как 10 октября предыдущее гуманитарное прекращение огня, предназначенное для обмена пленными и извлечения трупов, было нарушено спустя всего несколько часов в результате ракетного обстрела армянскими войсками города Гянджа, из-за чего погибли 10 человек и ранены 35.

Позже в воскресенье Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность прекращению огня в заявлениях, сделанных их министерствами иностранных дел.

Азербайджан «оставляет за собой право принимать контрмеры для защиты своего гражданского населения и позиций», - заявили в МИД страны.

Ереван «продолжит принимать все необходимые меры, чтобы навязать Азербайджану мир и установить режим прекращения огня, который повлечет за собой точные и эффективные механизмы для его поддержания и проверки», - заявили в МИД Армении.

Власти Азербайджана заявили, что с 27 сентября погибли 60 мирных жителей и 270 получили ранения. Военные потери Баку пока не раскрывает.

По данным азербайджанских официальных лиц, количество объектов, поврежденных в результате нападений армян, достигло более 1700. Среди них 90 жилых домов и 327 гражданских объектов.

С тех пор, как 27 сентября между двумя странами вспыхнули столкновения из-за Нагорного Карабаха - азербайджанской территории, оккупированной Арменией почти 30 лет, - Армения продолжает нападения на мирных жителей и азербайджанские силы.

В прошлый четверг вооруженные силы Армении нанесли удар по мирным жителям, посещавшим кладбище в западном городе Тертер, в результате чего четыре человека были убиты, а четверо получили ранения.

Около 20% территории Азербайджана остается под незаконной армянской оккупацией в течение почти трех десятилетий.

Во многих резолюциях ООН, а также международных организаций, содержится требование вывода оккупационных сил.

Мировые державы, в том числе Россия, Франция и США, призвали к прекращению боевых действий. Между тем Турция поддержала право Баку на самооборону и потребовала вывода оккупационных сил Армении.