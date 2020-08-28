Индийская полиция была соучастником антимусульманских погромов — правозащитники

Полиция в Дели была «активным соучастником» февральских беспорядков, в результате которых погибли 53 человека, в основном мусульмане, говорится в заявлении международной правозащитной организации Amnesty International India в пятницу.

«Сотрудники полиции Дели были замешаны и активно принимали участие в насилии, имевшем место в Дели в феврале 2020 года, однако за последние шесть месяцев не было возбуждено ни одного расследования нарушений прав человека, совершенных полицией Дели», - сообщила группа.

Amnesty заявила, что поговорила с выжившими после массовых беспорядков, свидетелями, правозащитниками и отставными полицейскими, а также проанализировала несколько видео. Все материалы раскрывают «тревожную картину серьезных нарушений прав человека, совершенных полицией Дели во время беспорядков».

Правозащитная группа призвала правительство Индии провести тщательное и беспристрастное расследование предполагаемых нарушений прав человека, совершенных полицией в ходе самого жестокого религиозного насилия, которое столица видела за десятилетия.

«Полиция Дели подчиняется министерству внутренних дел, и нас шокирует тот факт, что министерство до сих пор не предприняло попыток привлечь их к ответственности», - сказал Авинаш Кумар, исполнительный директор Amnesty International India.

Напомним, что смертельное насилие вспыхнуло в феврале после нескольких недель мирной акции протеста против спорного нового закона о гражданстве. Индуистская националистическая толпа на северо-востоке Дели напала на мусульман. По данным правительства, более 500 человек получили ранения.

Полицию обвиняли либо в прямой поддержке толпы, либо в том, что они просто смотрели в другую сторону, когда столица горела.

Другие нарушения включали чрезмерное применение силы к протестующим, пытки во время содержания под стражей и разрушение мест протеста, как показало расследование Amnesty. Полиция и правительство отвергли обвинения.

«Эта продолжающаяся безнаказанность, спонсируемая государством, дает понять, что сотрудники правоохранительных органов могут совершать серьезные нарушения прав человека и уклоняться от ответственности. Что они сами по себе являются законом», - сказал Кумар, глава Amnesty International в Индии.

Расследование подтверждает многочисленные сообщения СМИ о предвзятом отношении полиции к мусульманам.

Базирующаяся в Великобритании правозащитная группа провела брифинг по расследованию беспорядков, задокументировав хронологию жестокостей со стороны полиции и проанализировав роль политических лидеров, выступивших с ненавистническими речами.

В период с 23 по 29 февраля были убиты в основном мусульмане, многие из которых, как утверждается, скончались от пулевых ранений.

Полиция Дели еще не ответила на запрос Amnesty о комментариях.