Турция и Россия начали совместное патрулирование в Идлибе

Министерство обороны Турции сообщило, что Турция и Россия завершили свое первое совместное военное патрулирование вдоль стратегического шоссе в северо-западном регионе Сирии.

«В рамках Московского соглашения первый совместный турецко-российский наземный патруль на трассе М4 был завершен с участием воздушных и наземных сил», - говорится в сообщении министерства, распространенном в воскресенье.

Ранее российские информационные агентства сообщили, что Москва направила военную полицию и броне-транспортные средства в патруль, который начался из поселка Тронба в провинции Идлиб, последнем оплоте повстанцев в стране.

Патрулирование является частью соглашения о прекращении огня, которое было достигнуто ранее в этом месяце, между Турцией и Россией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее в этом месяце, что его страна не будет воздерживаться от еще более активных военных действий в Идлибе, если прекращение огня будет нарушено.

В соответствии с соглашением о прекращении огня Турция и Россия должны также установить коридор безопасности по обе стороны от ключевой автомагистрали М4, которая соединяет восток и запад Сирии.

Коридор простирается на 6 км к северу и 6 км к югу от M4 - эффективно продвигая присутствие России дальше на север в Идлиб.

Обе страны, вероятно, столкнутся с препятствиями во время совместного патрулирования, говорит Синем Косеоглу из «Аль-Джазиры».

«Со вчерашнего дня мы видели, как оппозиционные активисты проводят сидячие забастовки и демонстрации на шоссе М4 в знак протеста против российского присутствия в Идлибе», - сказала она.

Хайят Тахрир аш-Шам* (ХТШ) - вооруженная группировка, ранее связанная с Аль-Каидой* и не поддерживаемая Турцией, - также заявляет, что не признает эту сделку.

По словам Косеоглу, группа заявляет, что не хочет, чтобы россияне патрулировали вдоль шоссе М4. В прошлом Россия назвала присутствие ХТШ причиной нападения на районы Идлиба.

* - запрещены в РФ