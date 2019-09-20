В Саудовской Аравии скончался бывший тунисский диктатор Бен Али

Зин эль-Абидин бен Али, бывший президент Туниса и первый автократ, свергнутый волной демонстраций, известной как «Арабская весна», скончался в четверг, по словам его семейного адвоката, а также министерства иностранных дел Туниса.

Бен Али умер в Саудовской Аравии в возрасте 83 лет, спустя несколько дней после того, как 13 сентября появились сообщения о том, что он был госпитализирован в Эр-Рияде и находился в критическом состоянии.

Его адвокат Мунир бин Сальха заявил в Facebook, что Бен Али умер в Джидде в четверг и что его тело будет похоронено в пятницу в Мекке.

Он жил в изгнании в королевстве с 14 января 2011 года, спустя месяц после начала протестов против его 24-летнего правления. У него остались жена Лейла и трое их детей - Несрин, Халима и Мохамед - а также три дочери от первого брака - Газва, Дорсаф и Кирин.

Бен Али никогда не отбывал срок в тюрьме, несмотря на то, что тунисские суды заочно приговорили его к тюремному заключению за злоупотребление властью, коррупцию и неумышленное убийство.

С момента своего свержения бывший правитель в значительной степени исчез из публичной сферы, однако в мае 2019 года он поклялся вернуться в Тунис. «Будьте уверены, я вернусь, иншаЛлах», - написал он тогда в письме.

Хотя в мае появились сообщения о том, что Бен Али хотел быть похороненным в Саудовской Аравии, премьер-министр Туниса Юсеф Джахед заявил в сентябре, что он даст «зеленый свет» на похороны бывшего диктатора в его родной стране.

Четверть века авторитаризма

Бен Али родился 3 сентября 1936 года в прибрежном городе Хаммам Сусс. Он вырос в семье среднего класса в годы французского колониального протектората.

Как и другие тунисские юноши той эпохи, он участвовал в вооруженном сопротивлении Франции и, по сообщениям, провел некоторое время в тюрьме.

После обретения Тунисом независимости в 1956 году он вступил во вновь сформированную армию и в течение следующих десятилетий поднимался по служебной лестнице, занимая пост начальника военной разведки и генерального директора по национальной безопасности.

В 80-х годах Хабиб Бургиба, «отец-основатель» независимого Туниса, назначил его министром обороны, министром внутренних дел и, в конечном итоге, премьер-министром.

Но в ноябре 1987 года, всего через год после вступления в должность премьер-министра, Бен Али свергнул Бургибу в результате бескровного государственного переворота, после того, как врачи объявили, что тогдашний президент стал недееспособным, и в то время, когда экономика страны переживала тяжелую инфляцию и долги.

В течение следующих двух десятилетий Бен Али крепко держал президентское кресло, несмотря на свое первоначальное обещание дальнейшей демократизации политической системы страны.

Хотя он номинально предоставил больше свободы политической оппозиции страны, действующие избирательные правила гарантировали, что его партия остается у власти.

В ходе пяти президентских выборов Бен Али набирал от 89 до 99,4 процента голосов, что вызвало серьезные сомнения в легитимности результатов.

В то же время свободы прессы не существовало: жесткие правила цензуры были наложены на местную прессу, а журналистов арестовывали и садили в тюрьму за критику президента.

В 1992 году в стране были заблокированы для вещания французские новостные каналы, когда брата Бен Али Хабиба заочно судили за отмывание денег.

В результате Тунис под руководством Бен Али неизменно находился на одном из самых последних мест в международных рейтингах прав человека, демократии и свободы прессы. В 2010 году «Репортеры без границ» обвинили Тунис в «политике систематических репрессий, проводимых правительственными лидерами в Тунисе против любого лица, выражающего идею, противоречащую идее режима».

Хотя экономика Туниса процветала по определенным показателям при Бен Али, молодежь страны, особенно в бедных и сельских районах, страдала от высокого уровня безработицы.

Самосожжение уличного торговца Мохамеда Буазизи 17 декабря 2010 года из-за экономических трудностей стало искрой, которая привела к восстанию против авторитарного правления Бен Али и вдохновила другие народные движения в регионе и мире.

После Бен Али

Спустя почти девять лет после падения Бен Али, Тунис — уже совсем другое место.

Бен Али и ряд его помощников были осуждены за коррупцию, а также за применение смертельного насилия в отношении протестующих, хотя многие люди недовольны «мягкостью» некоторых приговоров.

В 2011 году Бен Али и его жена были приговорены к 35 годам тюремного заключения и десяткам миллионов долларов в виде штрафов за кражу, незаконное хранение наркотиков, оружия, археологических артефактов и иностранной валюты.

Год спустя Бен Али получит пожизненное заключение - снова заочно - за убийство 43 протестующих во время восстания. Он никогда не провел ни дня в тюрьме за свои преступления в качестве президента.

Хотя страна все еще борется с проблемами экономики и безопасности, она широко воспринимается как наиболее успешный переход к демократии после Арабской весны.

Смерть Бен Али наступила всего через несколько дней после первого тура голосования на президентских выборах, назначенных после смерти президента Беджи Каида Эссебси в июле.

Победитель второго тура голосования станет вторым свободно избранным главой государства в Тунисе после обретения страной независимости.