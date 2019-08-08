Турция и США договорились создать совместную зону безопасности на севере Сирии

Турция и США договорились о создании совместного оперативного центра в целях координации и управления созданием безопасной зоны на севере Сирии.

Соглашение в среду было заключено после трех дней интенсивных переговоров между официальными лицами двух союзников по НАТО в столице Турции Анкаре.

В совместном заявлении министерств обороны Турции и посольства США в Анкаре говорится, что обе стороны договорились о создании операционного центра в Турции "как можно скорее", и эта безопасная зона "станет" коридором мира "без предоставления дальнейших деталей.

Стороны также согласились заняться «быстрым осуществлением первоначальных мер по решению проблем безопасности Турции», добавив, что «будут предприняты все усилия, чтобы перемещенные сирийцы могли вернуться в свою страну».

В заявлении не уточняется, как и когда будет создаваться зона, кто ее будет контролировать и прочие важные вопросы, но это решение судя по всему предотвращает турецкую операцию в регионе к востоку от реки Евфрат в Сирии.

Напомним, что северо-восточная Сирия в настоящее время находится под контролем поддерживаемых США Сирийских демократических сил (СДС), которыми верховодят Отряды народной самообороны (ОНС).

Турция считает, что ОНС является ветвью террористической Рабочей партии Курдистана (РПК), которая начала вооруженную кампанию против Турции 35 лет назад.

В течение нескольких недель Турция настаивала на создании зоны глубиной 30-40 км в Сирии, стремясь вывести ОНС из этого района и разрушить их туннели и укрепления.

США, с другой стороны, пытались ограничить безопасную зону до 10 км.

Перед завершением переговоров турецкий министр обороны Хулуси Акар повторил свои требования и заявил, что Турция готова начать операцию на севере Сирии.

«Наши планы, подготовка, размещение наших подразделений на местах завершены. Но мы сказали, что хотим действовать вместе с нашим другом и союзником, Соединенными Штатами», - сказал он.

Акар добавил, что Турция ожидает, что США прекратят свою поддержку ОНС, которые были основным союзником Вашингтона в борьбе против ИГИЛ*.

«Мы ожидаем, что наши друзья из США будут вести себя в духе альянса и стратегического партнерства», - заявил Акар.

Его заявление прозвучало после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в воскресенье, что США и Россия были проинформированы о планируемой операции - третьем вторжении Турции в северную Сирию за последние годы.

После закрытия переговоров возглавляемая СДС администрация на северо-востоке Сирии заявила, что они еще не обсуждали итоги переговоров в Анкаре и поэтому не могут дать никаких комментариев.

Представитель гражданской администрации Кобани Шахин Наджиб Аль-Али заявил в среду, что переговоры в Анкаре не будут последними между США и Турцией.

«Они говорят, что встреча окончена, и они договорились о форме безопасной зоны, но какой будет эта зона, какие силы будут участвовать в этом, до сих пор неясно», - сказал Аль-Али.

Он также подчеркнул, что регион, контролируемый администрацией, уже находится в безопасности, так как там нет турецких войск.

«Это место было безопасным для всех, с 2013 года, когда мы вывели силы режима из региона. Оно стало мирным местом для тысяч людей, бежавших от войны, режима и других военных групп».

Однако, помимо этого, СДС еще и шантажируют практически весь мир своим постоянным козырем — пленными боевиками ИГИЛ. Якобы, если Турция вторгнется на север Сирии, они не смогут удерживать пленных боевиков ИГИЛ и их семьи, и те разбегутся.

Неджет Озджелик, эксперт по безопасности, исследующий терроризм и мятежи, говорит, что противоречивые требования Турции и США, кажется, удовлетворены, на данный момент

Говоря с Al-Jazeera, он утверждал, что обе стороны достигли соглашения по северо-западному участку области к востоку от реки Евфрат.

«Турецкий контроль [там], похоже, приветствуется США, что также означает, что ОНС / СДС ... похоже, согласны с турецким присутствием в северо-западной части, которую ОНС контролирует прямо сейчас», - сказал Озджелик, который также является бывшим турецким спецназовцем.

«Полное отрицание [турецкого присутствия] со стороны США побудит Турцию начать широкомасштабное военное наступление на позиции ОНС».

Озджелик сказал, что он рассматривает соглашение как движение к присутствию «турецких сапог на земле» в форме совместного патрулирования с арабскими членами СДС и американцами, особенно в таких городах, как Тель-Абьяд и Кобани.

Хотя Оджелик говорит, что он не ожидает, что Турция начнет крупномасштабное военное наступление в ближайшее время, он добавил, что между ОНС и турецкими войсками все еще может быть некоторая конфронтация.

По его словам турецкие патрули могут ожидать рейды и засады со стороны боевиков ОНС.

«Подобные вещи определенно обострили бы ситуацию, и если это произойдет, турецкие и военные требования будут возобновлены, и нужны будут новые переговоры».

В последние недели турецкие СМИ сообщали об увеличении численности турецких войск вдоль границы, а также об удалении бетонных блоков в пограничном городе Акчакале, напротив Тель-Абьяда в Сирии, в рамках подготовки к возможному военному вторжению.

Сообщения вызвали протесты тысяч людей на севере Сирии, а также создание так называемых «лагерей живого щита», где гражданские лица обучаются использованию оружия, в городах вдоль границы с Турцией, таких как Кобани, Сере Канье и Тель-Абьяд.

Разговоры о турецком наступлении впервые начались в январе, после того как президент США Дональд Трамп объявил, что выведет все войска из Сирии.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в январе, что Турция не отложит начало своего наступления, если США остановят вывод своих войск.

С тех пор продолжались дискуссии о создании безопасной зоны, и до среды не было достигнуто никакого прогресса.

К слову, переговоры с США начались одновременно с кампанией по борьбе с нелегальными сирийскими мигрантами в Стамбуле и других городах Турции. Судя по всему, США согласились на переселение сирийских беженцев (в основном арабов-суннитов) в районы безопасной зоны. Напомним, что этого шага опасаются особенно курдские националисты из СДС, заявляющие о том, что Турция стремится к демографическим изменениям на севере Сирии.

В целом нельзя не отметить, что в турецко-американских отношениях за долгое время появилось действительно настоящее согласие. Уже один тот факт, что заявления двух сторон практически идентичны, удивил многих наблюдателей.

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