Суд в Кении признал виновными трех обвиняемых в теракте в университете в 2015 году

Кенийский суд признал трех человек виновными в подстрекательстве боевиков «Аш-Шабаб», совершивших четыре года назад нападение на университет, в результате которого погибли 148 человек, в основном студенты.

Подсудимым грозит пожизненное заключение и окончательный приговор будет вынесен 3 июля. Таким образом, они станут первыми осужденными за нападение на университет Гариссы на северо-востоке Кении 2 апреля 2015 года.

Судья Фрэнсис Андаи в среду заявил, что трое - кенийцы Мохамед Али Абикар, Хасан Аден Хасан и танзаниец Рашид Чарльз Мберезеро - «были членами террористической группировки «Аш-Шабаб», члены которой совершили нападение».

По его словам, прокуроры "вне всякого разумного сомнения" доказали, что они замешаны в заговоре с целью "совершения террористического акта".

Адвокат Мбугуа Мурейти сказал, что подаст апелляцию.

Столичный суд Найроби оправдал четвертого подозреваемого, Сахаля Дирие Хуссейна. Еще пятый подозреваемый был оправдан ранее в этом году.

В ходе судебного разбирательства прокуроры заслушали 22 свидетеля, большинство из которых были выжившими студентами.

Они также показали доказательства того, что трое были в контакте с боевиками, особенно по телефону.

Мберезеро, танзаниец, был также замечен в университетском городке за три дня до нападения, а в день самого нападения был найден под кроватью в общежитии и не смог объяснить, как он там оказался, сказали прокуроры.

Al Jazeera сообщает, что многие кенийцы сейчас внимательно следят за этим делом.

«Это [очень деликатный вопрос, потому что это] завершение первого большого дела, связанного с крупным террористическим инцидентом, и оно станет прецедентом для других дел, которые все еще находятся в суде».

Нападение было совершено четырьмя боевиками из «Аш-Шабаб», сомалийской вооруженной группировки, связанной с «Аль-Каидой»*. Предполагаемый главарь операции, Мохамед Мохамуд, был убит американцами в юго-западной части Сомали в 2016 году.

Нападавшие ворвались в студенческий общежитие на рассвете и открыли беспорядочный огонь, потом освободили некоторых студентов-мусульман, а затем убили христиан. Все четыре боевика были позже убиты силами безопасности.

Это было второй по числу погибших кровавый теракт в истории Кении, его превзошел только теракт Аль-Каиды в посольстве США в Найроби в 1998 году, в результате которого погиб 213 человек.

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