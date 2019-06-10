Сотни сирийцев простились с "певцом революции"

Сотни скорбящих присутствовали в воскресенье на похоронах сирийского футболиста, который стал символом сирийской революции, и умер от ран, полученных в битве против сил режима.

Абдель-Басит ас-Сарут, 27 лет, прославился как голкипер в своем родном городе Хомс, бастионе ранних революционных протестов, который подвергся разрушительной осаде и был захвачен режимом Башара Асада. Он также выиграл несколько международных наград для Сирии.

Когда мирные демонстранты вышли на улицы восемь лет назад, призывая к прекращению мертвой хватки Асада за власть, Сарут получил вторую славу как революционный символ и популярный исполнитель песен протеста.

Сарут умер в субботу в результате ранения, полученного в четверг ночью в столкновениях на краю истощенного региона Идлиб на северо-западе Сирии.

После жестокого подавления протестов со стороны режима он взял в руки оружие и в конце концов присоединился к повстанческой группе Джейш аль-Изза, в рядах которой он сражался, когда был ранен.

Он был одним из сотен бойцов, которые были «эвакуированы» из Хомса в 2014 году в результате капитуляции, положившей конец многолетней удушающей осаде.

Сарут считался представителем первоначальных целей революции, хотя позже некоторые более жесткие заявления, сделанные футболистов, омрачили его память.

Он стал известен как «хранитель свободы», игра слов на арабском языке для «вратаря».

В воскресенье сотни людей присоединились к шествию автомобилей, везущих тело Сарута, завернутое в ярко-белый саван, к мечети в северо-западной деревне Дана, сообщил репортер AFP.

Сирийские активисты и сторонники оппозиции наводнили Твиттер восхвалением человека, которого они называют «хранителем революции» или «певцом революции».

Ливанский политолог и профессор университета Зиад Маджед говорит, что Сарут был «самым верным выражением сирийской революции, ее изгибов и поворотов».

Он прошел путь «от мирного протестующего и певца, требующего достоинства и свободы, к бойцу, защищающему Хомса ... к последовательным изменениям личности бойца», - написал он в Facebook.

По словам Маджеда, он «некоторое время был близок к экстремизму и его черному знамени, но затем дистанцировался и вернулся в северную сельскую местность Хамы», где он и получил свое смертельное ранение.

Сарут также снялся в документальном фильме «Возвращение в Хомс», за который сирийский режиссер Талал Дерки был награжден на кинофестивале Sundance в 2014 году.