"Союзная сила": 20 лет спасению Косова от Югославии

В минувшее воскресенье 24 марта исполнилось ровно 20 лет с начала операции НАТО «Союзная сила», известной гораздо проще, как бомбардировки одуревшей от великодержавного шовинизма Югославии.

Сейчас в российских, и не только, ресурсах стоит невероятный вой о том, какое жуткое преступление совершило НАТО 20 лет назад, защитив косовских мусульман от сербских «братушек». Парадоксально, но даже на Западе сегодня царят настроения, осуждающие ту операцию. Еще более парадоксален тот факт, что в страстном «анти-империализме», осуждающем НАТО за бомбардировки Югославии и поддержку косовских албанцев, слились совершенно разные силы — правые и левые, от Ноама Хомски до Брэндона Тарранта.

Немного предыстории — как вообще дело дошло до бомбардировки независимой страны в центре Европы?

Кому на самом деле принадлежит Косова — сербам или албанцам — часто упирается в вопрос о том, кто там жил раньше. Судя по всему, до какого-то времени (17-18 века) край был преимущественно сербский, однако затем ряд войн и миграций (в том числе изгнание албанцев из независимых Сербии и Черногории) сместили баланс. Сложно сказать, когда окончательно албанцев стало больше, чем сербов — некоторые албанские ученые считают, что так было всегда. Как бы то ни было, в 1912 году, когда Косово (бывшей раньше частью османского вилаета Косово) вошла в состав Сербии, православное сербское население составляло менее 25% от всего населения.

С тех пор, пропорции менялись, но албанцы оставались большинством населения, с тенденцией к росту благодаря своей демографии. Последняя югославская перепись населения, в которой участвовали албанцы, в 1981 году, показала, что в Косово более 77% населения — албанцы. Перепись в 1991 году большинство албанцев бойкотировало, но согласно расчетам статистического управления провинции албанцев было уже более 81%.

Разумеется, будучи большинством в провинции, албанцы требовали своей автономии, и в составе социалистической Югославии Косово обладало статусом автономного края. В 1970-х годах местные общественные деятели даже требовали поднять статус края до союзной республики. Почему Косово нельзя то, чем владеет Черногория или Македония.

Никакого особого сепаратизма в те годы не было. Федеративная и относительно либеральная (по меркам соцлагеря) Югославия была в любом случае предпочтительней, чем сталинистская ультраатеистическая Албания Энвера Ходжи.

Но все изменилось, когда к власти в Сербии пришли великодержавные националисты во главе со Слободаном Милошевичем. Они заменили идею Югославской федерации идей «Великой Сербии». В итоге же они не добились никакой Великой Сербии, зато похоронили Югославию.

В 1989 году Милошевич упразднил автономию Косова, распустил его парламент и ввел войска для подавления автономистских настроений и создания чисто сербской власти, начав культурное угнетение этнического албанского населения. Косовские албанцы первоначально ответили ненасильственным сепаратистским движением, используя широко распространенное гражданское неповиновение и создание параллельных структур в сфере образования, медицинского обслуживания и налогообложения.

В июле 1990 года косовские албанцы объявили о существовании Республики Косова, а в сентябре 1992 года объявили ее суверенным и независимым государством. В мае 1992 года Ибрагим Ругова был избран ее президентом на выборах, в которых участвовали только косовские албанцы. Эта республика была признана только Албанией.

Ненасильственное сопротивление не принесло никаких плодов, кроме жестоких репрессий со стороны югославской полиции и спецслужб. Окончательно этот метод сопротивления был добит Дейтонскими соглашениями 1995 года — в них вообще не обсуждалась судьба Косова. И вот тогда эстафету сопротивления берет на себя созданная в 1993 году Армия освобождения Косова (АОК).

Здесь не хватит места, чтобы описать все перипетии албанского восстания в 1995-1998 годах. Отметим лишь, что Белград не нашел никакого адекватного ответа на вызов АОК, кроме как начать этнические чистки албанского населения. В 1998 году в Косово уже шла полноценная война — в марте этого года к полиции Югославии присоединились подразделения югославской армии, десятки тысяч албанских мирных жителей были убиты, почти полмиллиона человек стали беженцами.

О том, какого рода была эта война рассказывает один сербский командир танка: «все время моего пребывания в Косово я никогда не видел вражеского солдата, и мое подразделение никогда не участвовало в стрельбе по вражеским целям. Танки, каждый из которых стоил 2,5 миллиона долларов, использовались для убийства албанских детей ... Мне стыдно».

Терпение Запада лопнуло в в 1999 году. Непосредственным поводом стала резня в албанской деревне Рачак 15 января. В этот день югославская полиция убила 45 человек. Согласно версии югославов, все они, включая женщину и 12-летнего ребенка, были боевиками АОК. Эту версию подтвердило «независимое расследование» сербско-белорусской комиссии. Однако расследование комиссии Евросоюза показало, что жертвы были безоружными гражданскими лицами, расстрелянными в упор.

В итоге операция НАТО началась. Она стоила жизни сотням - немалому количеству сербских солдат, да и мирных жителей, но резня албанцев в Косово прекратилась, югославские войска были выведены уже в летом 1999 года, вместо них были введены миротворцы НАТО (KFOR).

Разумеется, и тогда и сейчас находятся люди, для которых жизни косовских мусульман ничего не значат, и ничего не стоят. С нашей же стороны, мы считаем, что сербские империалисты сами заслужили такой итог.

Отметим вот еще что — фактически операция «Союзная сила» стала лебединой песней союза, дошедшего еще со времен холодной войны, союза мусульман и Запада против имперско-коммунистического Востока. Апофеозом этого союза была вероятно война в Афганистане, но еще после окончания Холодной войны все 90-е годы его инерция продолжала давать о себе знать. И лучше всего — на Балканах. В следующем десятилетии (следующем веке!) глобальная «война с террором» сделают НАТО (и особенно США) синонимом зла для вероятно большинства мусульман в мире. Так что, это еще один повод, чтобы вспомнить о «Союзной силе».