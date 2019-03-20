В Сирии режим Башара Асада продолжает нарушать сочинские договоренности. Так, асадиты и проиранские группировки подвергли обстрелу населенные пункты в зоне деэскалации в Идлибе, сообщает "Анадолу".

Артобстрелам подверглись город Хан-Шейхун, населенный пункт Тух и селение Баболин в Идлибе, а также села Хавиз, Хавидже и Бейт эль-Эас на западе провинции Хама.

Как сообщили источники в Управлении гражданской обороны Сирии ("Белые каски"), в результате обстрела в Хавизе погиб один мирный житель, еще четверо получили ранения.

Силы режима Асада и его сторонники нанесли по селению Хавиз и окрестностям свыше 500 артиллерийских ударов.

В результате нарушения силами режима Башара Асада и поддерживающих его террористических группировок сочинских договоренностей и обстрела населенных пунктов, расположенных в зоне деэскалации в Идлибе, с начала года погибли по меньшей мере 144 сирийца, свыше 435 пострадали.

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона - беженцами.