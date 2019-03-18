Реакция на бойню мусульман и реакция на нее мусульман

Реакция, вылитая дорогими соотечественниками в тысячах комментариях в связи с расстрелом мечети в новозеландском Крайстчерч, стала неприятным, если не шокирующим сюрпризом для многих мусульман. Хотя, по правде сказать, событие это из серии "никогда такого не было, и вот опять".

Пора бы уже привыкнуть к тому, что российское общество не отличается ни особым человеколюбием, ни, тем более, особой любовью к мусульманам. И первично в сопоставлении с реакциями тех же новозеландцев, засыпавших мечеть цветами, или встречавших эту новость со слезами на глазах, именно первое. Мусульман можно, конечно, не любить, но объективно цена отдельно взятой человеческой жизни в Новой Зеландии, где за год убивают меньше людей, чем подонок за один день убил в мечети, и в России, где изуверские убийства или похищения детей, которые теряются в уголовных хрониках, происходят регулярно - разная.

Впрочем, не стоит питать такие уж иллюзии и в отношении "заграницы". Людей, встретивших эту новость, если не с открытым одобрением, то со злорадством, хватало и в других странах. Но какие из этого стоит делать выводы, а какие нет?

Если кто-то испытывал иллюзии в отношении того, что многие из людей, среди которых он/она живет и которые в повседневной жизни работают с ним, мило общаются, улыбаются и т.п., как максимум, желают смерти если не ему лично, то его единоверцам и близким, а как минимум, не будут испытывать по этому поводу сожалений, то такое прозрение будет весьма полезно. Хотя бы потому, что такой человек начнет трезво смотреть на свое положение в этом обществе и соответствующе оценивать свои перспективы и риски в нем.

Однако от чего бы мы хотели предостеречь наших единоверцев, так это от эмоциональных реакций и выводов в этой связи. Они ни к чему хорошему не приведут ни тех, кто им поддастся, ни мусульман в целом, и более того, могут способствовать достижению целей нашими врагами.

Во-первых, в отношении самих двойных стандартов в таких реакциях, когда речь идет о мусульманах и немусульманах, надо понимать, что они естественны. Как говорится, "своя рубашка ближе к телу", и любой человек всегда будет сопережевать в первую очередь своим, и лишь потом - и это в лучшем случае - чужим. Так делаем и мы, мусульмане, когда в первую очередь реагируем на беды своих единоверцев. Более того, даже на события внутри Уммы - давайте будем откровенны - эта реакция будет отличаться, и в первую очередь люди будут принимать близко к сердцу то, что затрагивает их самих, их земляков, сородичей, тех, кто находится в похожем положении и т.п. Правильно ли это или нет, но это свойство человеческой психики и социальной психологии, которое просто надо принять как факт.

Во-вторых, да, из разницы в освещении этих событий и публичной реакции на них мы должны понимать, как устроено то общество, в котором мы живем (причем, не только российское), какова у него шкала приоритетов и какие идеи и общности занимают в нем руководящие позиции. И на Западе, и в России господствует секулярная цивилизация с т.н. иудеохристианской доминантой, для которой Ислам и мусульмане в лучшем случае чужие, а в худшем - прямо враждебные. Удивляться или возмущаться этому, все равно, что удивляться и возмущаться тому, что летом в жару палит солнце, а осенью льет дождь - это надо принять, как факт, и делать из этого соответствующие выводы. Например, летом одевать головной убор, стараться не находиться без надобности на солнце и пить больше жидкости, осенью - брать с собой зонтик, одевать непромокаемую одежду и обувь и т.п.

Впрочем, отдельный вопрос, касающийся этой т.н. иудеохристианской доминанты, заключается в том, как первой ее составляющей, веками ненавидимой еще больше, чем сегодня ненавидят нас, удалось пристроиться ко второй и быть принятой на ее борт, причем, в качестве почетного, если не привиллегированного пассажира. Это вопрос интересный и весьма актуальный для мусульман, но надо помнить и то, сколько это потребовало времени, что этому предшествовало (еще в прошлом веке) и какая за это была заплачена цена во всех отношениях.

В-третьих, надо понять и то, что нелюбовь, как минимум значительной части немусульман к Исламу и мусульманам объективна по двум причинам. Первая причина имеет духовный характер, и о ней мусульманам должно быть прекрасно известно из Корана. Но есть и вторая - это не только тот образ, который создают Исламу и мусульманам их враги, но и тот, который создают им многие из них самих, в результате чего немало людей, которые в принципе не были настроены против Ислама, превращаются в его врагов.

Не факт, что надо верить словам убийцы новозеландских мусульман Брентону Тарранту, но, по крайней мере, написал он в своем "манифесте" о том, что побудила его к этому преступлению жажда мести за европейцев, ставших жертвами атак сторонников ИГ* в Европе и Австралии. Другой его собрат-крестоносец Андреас Брейвик в своей книге писал о том, что к своим идеям он пришел под влиянием криминального беспредела с расово-религиозным обоснованием со стороны пакистанских иммигрантов в Норвегии.

Да, это нам понятно, что ни первые, ни вторые не представляют ни Ислам, ни нормальных мусульман, как Таррант и Брейвик не представляют Христианство и нормальных европейцев. Да, надо понимать, что эти проблемы в мусульманском мире, плоды которых сегодня пожинают и сами европейцы, наряду с мусульманами, во многом порождены именно разрушением исламской цивилизации и государственности, насаждением антиисламских режимов и борьбой с любыми здоровыми исламскими силами и альтернативами.

Но мы должны понимать и другое - эти плоды пожинают не только немусульмане, которые предпочитают не вдаваться в причины этого, но эти явления в нашей среде еще больше ухудшают наше положение. Что с этим делать - отдельный, серьезный вопрос. Но ясно, что с этим делать не нужно - не нужно реагировать на подобные события таким образом, чтобы ухудшать свое положение еще больше.

В частности, не надо разгонять такие волны обвинений и претензий, которые подтолкнут неокрепшие умы и души в нашей среде к деструктивным (для нас же самих) выводам и поступкам.

Отдавая должное нашим жертвам - да примет Аллах их шахаду - искренне им сопережевая и помогая их близким, как это возможно, в том что касается общественных и межобщинных отношений, мы должны научиться мыслить и действовать максимально трезво. Наши ожидания должны быть направлены на достижение реалистичных целей - не на то, чтобы нас все любили, а на то, чтобы наши права, начиная с права на жизнь и безопасность (о которой мы должны думать и сами) были обеспечены, для чего, если речь идет о неисламской среде, необходимы работающее правовое государство и гражданское общество, через которые этого можно и нужно добиваться.

Не питая никаких иллюзий относительно того, как к нам относятся, и делая из этого трезвые выводы, мы должны осознавать и свою ответственность за это, и научиться не умножать количество своих врагов, а сокращать, превращая врагов в друзей или, по крайней мере, в оппонентов или собеседников.

Этот подход надо осваивать мусульманам, которым выпало жить в неисламском обществе. А тем, кому посчастливилось жить в исламском, помнить, что они несут ответственность и за них, ведь сегодня нет ни одной мусульманской страны, которая могла бы и хотела принять всех этих людей, а чем закончилась попытка ее создания с наскока, мы сегодня видим по Багузу.

* - запрещено в РФ и большинстве стран мира