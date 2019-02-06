Папа Римский в ОАЭ — первое в истории посещение Аравийского полуострова римским понтификом

Посещение мусульманской страны главой римско-католической церкви уже давно перестало считаться экстраординарным событием. Самым первым был папа Павел VI, который еще в 1967 году посетил турецкий Стамбул. Его визит в основном рассматривался как визит к греческой православной общине города, но среди прочего папа привез в Стамбул османские флаги, захваченные христианским войском в битве при Лепанто в 1571 году. Позднее, папы также посещали Турцию — в 1979 и 2014. Кроме Турции были еще Марокко (1985), Судан (1993, тогда папа даже ругал Омара аль-Башира за нарушение прав человека), Египет (2000), Сирия (2001), Ливан (2012), Иордания и Палестина (2014), Бангладеш (1986), Тунис (1996), Казахстан (2001), Пакистан (1981), Албания (2014), Азербайджан (2016) и другие страны.

Но нынешний визит папы Франциска в ОАЭ считается по настоящему историческим событием, так как это первый визит римского епископа на Аравийский полуостров.

Папа прибыл по приглашению самого шейха Мухаммада бин Зайдеа ан-Нахайяна, наследного принца Абу Даби. Он принял участие в Глобальной конференции по человеческому братству по инициативе руководства ОАЭ, которая провозгласила 2019 год «Годом толерантности» - к недоумению и смеху правозащитников.

Папа встретился не только с политическими и религиозными лидерами ОАЭ, но и с Ахмадом ат-Тайибом, главой Аль-Азхара. Вдвоем они подписали документ о «межконфессиональном братстве», обязывающийся бороться с экстремизмом, и заявляющий, что «религии никогда не должны подстрекать к войне, ненавистническим отношениям, враждебности и экстремизму и не должны подстрекать к насилию или пролитию крови». Также они заложили камни в фундаменты церкви и мечети, которые будут построены бок о бок в Абу Даби.

В ходе встреч папа призвал к «религиозной свободе» на Ближнем Востоке и к окончанию войн в Йемене, Ираке, Сирии и Ливии, а также признался, что служители церкви неоднократно растлевали малолетних. Он призвал также, чтобы страны региона дали «полное гражданство» религиозным меньшинствам — большой намек не только мусульманским странам в принципе, где немусульмане часто не обладают такими же правами как и мусульмане (потому что этого требует Шариат), но и в частности ОАЭ, где многие годы проживает множество рабочих мигрантов из христианских стран, не имеющих гражданства ОАЭ.

Эмиратовцы конечно же встречали папу с шиком, который посчитали избыточным даже для такой страны как ОАЭ, и без того не славящейся скромностью. Красная дорожка, салют из 21 орудия, конные охранники, сопровождавшие автоколонну понтифика через дворцовые сады, желто-белый (цвета ватиканского флага) дым в небе — все это для папы, который известен своей простотой.

А 5 февраля папа провел массовую мессу (церковное служение) на стадионе, собравшим около 135 000 католиков (почти все они экспаты, мигранты, всего же в ОАЭ проживает около миллиона католиков). Эта месса уже прослыла самым масштабным публичным проявлением христианской религиозности на Аравийском полуострове, возможно первым с доисламским времен.

В общем, с точки зрения Шариата радоваться тут нечему, особенно если мы сравним прием верховного клирика католической церкви с отношением к соседям, мусульманам и арабам из Катара.

Надо сказать, что папу тоже критиковали очень много за его визит в ОАЭ, а некоторые прямо назвали его «пешкой», использованной режимом ОАЭ, чтобы показать себя терпимым и либеральным обществом. Правозащитники призывали понтифика по крайней мере воспользоваться случаем и призвать лидеров страны к прекращению войны в Йемене и улучшению ситуации с правами человека внутри ОАЭ.

Однако, в любом случае, интересна тенденция — межконфессиональный диалог стал идеальным пиар-инструментом для арабских режимов. Разумеется, они давно это осознали, и поэтому все последние годы (а то и десятилетия) мы наблюдаем усиленный «межконфессиональный диалог». Результат? Президенту Сиси стоило построить большой храм для коптов в Египте, чтобы половина западного истеблишмента забыла о 60 000 политзаключенных (тем более, что большая их часть - «исламисты»), и чтобы даже Трамп в твиттере отметил прогрессивность Сиси.

На практике этот межконфессиональный диалог и постоянные реверансы в сторону немусульманских меньшинств, при негласном наказании мусульман суннитов за «склонность к экстремизму» лишь делегемитизируют самих религиозных лидеров, но ничуть не прибавляют мира между религиозными общинами.

Еще одна интересная деталь, которую отметили наблюдатели — то как шейх Ахмад ат-Тайеб был представлен в качестве мусульманского аналога папы. Безусловно, шейх Ат-Тайеб занимает центральное место во влиятельной иерархической религиозной организации, и конечно, он может представлять достаточно широкие круги мусульман. Но ничего похожего на католическую церковь у мусульман не было и нет. Шейх Ахмад это духовный лидер одной группы мусульман, но далеко не единственный. Тем более, что египетский Аль-Азхар стал крайне политизированным и используется египетским государством для оправдания все более и более жестокой политики президента Ас-Сиси.

На самом деле, как отметил один из аналитиков, возможно, что папа Франциск даже более популярен среди мусульман, чем Ахмад ат-Тайиб, поскольку он готов защищать мусульманских беженцев и противостоять диктаторам и предрассудкам, а налаживание отношений с мусульманским миром сделал основной темой своего папства — за шесть лет своего папства он посетил уже семь мусульманских стран и в этом году собирается посетить еще (Марокко).

А по большому счету, скорее всего папу не волнуют причины, по которым его пригласили лидеры ОАЭ, и насколько искренен весь этот межконфессиональный карнавал. В то же время лидеры ОАЭ, лобызающие руки папы, вовсе не собираются завтра давать гражданство миллиону католиков и отказываться от исламского характера своего государства, каким бы спорным он не был.