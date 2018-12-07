Талибы убили 14 и пленинли 21 солдат афганской армии в Герате

Талибы убили по меньшей мере 14 афганских солдат и еще 21 солдата пленили в ходе ночных скоординированных атак в западной провинцию Герат, сообщают провинциальные чиновники.

Наджибулла Мохеби, член провинциального совета Герата, заявил в пятницу, что нападавшие осадили два военных блокпоста в четверг в районе Шинданда.

Бой длился шесть часов, прежде чем подкрепление прибыло и отбило талибов в пятницу утром, но 21 солдат все равно успели попасть в плен, сказал Мохеби.

Представитель министерства обороны Гафур Ахмад Джавид поставил число погибших и раненых в 10 человек. Различные отчеты пока нельзя согласовать.

Пресс-секретарь Талибана Забиулла Муджахид опубликовал видео на Twitter, в котором, как утверждается, показывали пленных солдат внутри комнаты.

Всплеск насилия происходит на фоне попыток США мирно разрешить многолетний конфликт, в то время как Талибан все чаще утверждает контроль над обширными территориями страны.

Администрация США ведет прямые переговоры с талибами, которые были свергнуты после вторжения под руководством США в 2001 году. Официальные лица «Талибана» провели три дня переговоров с спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзад в Катаре, направленных на возобновление мирного процесса.

В прошлом месяце президент Ашраф Гани сформировал группу из 12 человек, которая проведет мирные переговоры с талибами, поскольку его правительство пытается добиться мира в преддверии президентских выборов в следующем году.

Ранее Гани сказал, что с начала 2015 года было убито 28 529 сотрудников афганских сил безопасности, что намного выше, чем когда-либо ранее. Это в среднем около 20 солдат, убиваемых каждый день.

Генеральный контролер США по наблюдению за Афганистаном (SIGAR) заявил, что убийства способствовали высокой скорости истощения и низкому моральному духу среди сил безопасности.

Генерал-лейтенант Кеннет Маккензи, главный американский генерал, сказал членам Сената во вторник, что число погибших больше не будет устойчивым, если не будут приняты срочные меры для решения вопросов найма и обучения.

SIGAR утверждает, что почти половина Афганистана находится под контролем «Талибана» или другой вооруженной группы.

Вашингтон выделил 4 млрд долларов в год для финансирования, обучения и оснащения афганских сил. Война, самая длинная в истории Америки, стоила США около 1 триллиона долларов с момента свержения «Талибана» в 2001 году, и хотя большая часть средств ушла на вопросы безопасности (то есть, на поддержку афганской национальной армии и полиции), ситуация в этой области продолжает ухудшаться на большей части территории страны.