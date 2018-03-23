«Только смерть»: как Мухаммад бин Салман ломает правила королевства

Политическую систему Королевства Саудовская Аравия вряд ли можно было когда-то назвать идеальной и справедливой. И все же, вопреки распространенному мнению, которое описывает КСА как «абсолютную монархию», в королевстве всегда существовали свои системы сдержек и противовесов, а также свои методы консультации и представительства. Да, архаичные, до-модерновые — и все же, вполне соответствующие тому обществу, которым управляло семейство Аль Сауд. Восхождение Мухаммада бин Салмана ведет к появлению относительно нового явления в саудовской истории — появлению «стронгмэна», харизматичного и авторитарного лидера, который ломает устоявшиеся правила во всем. Об этом пишет в частности доктор Мадави ар-Рашид, профессор Ближневосточного центра при Лондонской школе экономике, автор многих материалов по Аравийскому полуострову, арабской миграции, глобализации, религиозному транснационализму и гендерным вопросам.

"На вопрос о том, что может помешать ему стать королем, в ходе интервью на 60-минутном шоу CBS, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман ответил «только смерть».

Такой детерминистический и смелый ответ подрывает его правление во многих отношениях.

Упоминая смерть, он шлет сильное послание своим королевским соперникам и противникам. Может ли большой пул недавно маргинальных и униженных принцев интерпретировать это как предупреждение? Могут ли они прийти к заключению, что Мухаммад бин Салман здесь, чтобы остаться, и единственный способ избавиться от него - убить его?

Настаивая на том, что только смерть будет стоять на пути его становления королем, наследный принц отказался от всякого притязания на так называемую концептуальную королевскую семейную политику, тем самым подорвав один важный столп безопасности, на котором семейство Аль Сауд установили свое правление.

Семейные интриги

Фальшивый нарратив о том, что Аль Сауд, в отличие от других правящих семей Персидского залива, были единственными, кто не испытывал внутренних распрей, ошибочен и исторически неточен. Тем не менее он сохраняется, как инструмент легитимности, который может быть развернут против их соперников. Как и все монархии Персидского залива, Аль Сауд имеют свою долю семейных интриг, убийств и споров.

С середины 19-го века они были вовлечены в запутанную серию соперничества между кузенами, братьями, дядями и племянниками. От маргинализации братьев основателя государства Ибн Сауда в 1930-х годах до убийства короля Фейсала в 1975 году никто не может утверждать, что это королевская семья, питается «любовью своих близких».

На самом деле соперничество, конкуренция за ресурсы, престиж и привилегии, не говоря уже о злонамеренных слухах и сплетнях, были постоянными чертами внутрисемейных отношений. Возьмите слух, распространенный Мухаммадом бин Салманом, чтобы оправдать отстранение его двоюродного брата Мухаммада бин Найефа в качестве наследного принца, заявив, что у последнего была «проблема с наркотиками».

Верно, что Аль Сауд вообще не опасаются массового восстания, устроенного недовольными саудитами - но кто бы не оказался на вершине клана, должен учитывать интриги своих родных.

Хорошо известно, что значительная часть ресурсов свергнутого наследного наследника Найефа в министерстве внутренних дел до его увольнения в июне была посвящена шпионажу на своих двоюродных братьев. Бедный парень не ожидал возвышения молодого Мухаммада и оказался безработным, хотя и контролировал огромное богатство.

Внутренняя игра

На самом деле молодой Мухаммад дошел до того, что задержал тех, кого он и его отец никогда не любили, прежде всего, сыновей покойного короля Абдуллаха, начиная с командира саудовской национальной гвардии, Митеба, который был уволен, задержан, затем освобожден после выплаты выкупа деньгами.

Покойный король Абдуллах был аутсайдером для основных принцев, которые правили Саудовской Аравией как королевством множественных вотчин, а именно трех старших принцев Фахда, Султана и Салмана.

Сыновья Абдуллаха были легко унижены, но Мухаммад бин Салман еще не пытался добраться до сыновей Султана бин Абдуль-Азиза, включая пресловутого Бандара, посла в США с 1983 по 2005 годы.

Бандар всегда ассоциировался с излишествами королевской семьи. Его имя появляется каждый раз, когда упоминается сомнительная сделка с Великобританией, пресловутая Аль-Ямама, поскольку оно явно связано с расследованием мошенничества.

Настаивая на том, что только смерть может удалить Мухаммада бин Салмана со сцены в ближайшие 50 лет или около того, принц устанавливает правила внутренней игры в семье Аль Сауд. Если кто-то всерьез хочет бросить ему вызов, он должен быть готов убить Мухаммада бин Салмана. Ставки будут слишком высоки, если в коридорах дворца, как в предыдущую эпоху, будет течь кровь.

Но, сказав, что только смерть будет стоять на его пути становления королем, наследный принц на самом деле не только посылает предупреждение своим родственникам, но и подрывает другой столп, на котором всегда зиждилась абсолютная монархия.

Насмешка над системой баята

Он насмехается над баятом, присягой на верность, на которой саудовские короли всегда настаивали уже на следующее утро после того, как назначались королями.

При саудовском правлении исламский баят стал клише, пародией и театрализованным представлением, предназначенным для пропагандистских целей. Многие мусульмане интерпретируют баят как договор между правителем и управляемым, согласно которому первый управляет делами людей.

Контракт никогда не понимается в смысле пожизненной работы, даже среди самых ортодоксальных мусульман суннитов, которые не известны поощрением инакомыслия или мятежа.

Как выбрать этого правителя, это вопрос разногласий. Некоторые мусульмане настаивают на том, что современные выборы - лучший способ избрать его. Они не соглашаются с наследственным правлением и царством. Мухаммад бин Салман фактически посадил почти всех тех, кто верит в выборы, как законный способ избрать лидера, в тюрьмы.

С сентября прошлого года его кампания по задержанию нацелилась на исламистов, которые действительно верят в выборы.

Мусульмане-сунниты, по крайней мере те, кто стремится, чтобы ими правили в соответствии с ниспосланным откровением от Бога, как лояльные саудовские "ваххабиты", которых Мухаммад бин Салман недавно скрутил, отвергают диссидентство. Ему действительно не нужно было садить их в тюрьму, поскольку они не оспаривают его правление.

Они готовы дать ему баят и терпеть несправедливого правителя, пока он не закрывает мечети или не позволяет людям мочиться в них, фигура речи, означающая «оставить их в руинах».

Именно эта важная и доминирующая интерпретация верности правителю вызвала джихадистское насилие за последние 30 лет. Джихадисты отказались принять это узкое толкование баята и восстали против королей Саудовской Аравии, хотя те и не закрывали мечети и не позволяли мочиться в них.

Недавно обозреватель из Саудовской Аравии осмелился пожаловаться на многочисленные призывы к молитве, раздающиеся из мечетей, и заявил, что они пугают детей. Он жаловался, что в городах слишком много мечетей. Он не был отправлен в тюрьму, как это часто бывает в королевстве. Времена меняются, и Мухаммад бин Салман одобряет такие комментарии; возможно, он уполномочил их доказать, что он является поборником так называемого «умеренного Ислама».



Иллюзия консенсуса

Согласно саудовской королевской бюрократии, Комитет присяги, созданный королем Абдуллахом, должен встретиться и избрать короля, которому затем присягают 33 королевских родственника в комитете. Иллюзия консенсуса разрушается, когда «только смерть» может помешать Мухаммаду бин Салману получить одобрение на его королевство.

Как наследный принц, он должен дождаться, пока 33 принца дадут ему клятву, прежде чем он будет утвержден как король. Но, честно говоря, маски сброшены. Он не ищет одобрения у принцев, религиозных ученых или простолюдинов. Вы либо принимаете Мухаммада бин Салмана, либо находите свое место в тюрьме.

Мухаммад бин Салман действительно подорвал систему правопреемства, которая претендует, будто она основана на присяге на верность, предоставляемой наследному принцу другими членами королевской семьи, за которыми следуют саудовские простые люди. Он уверен, что будет королем, независимо от монархических формальностей, к которым прибегали его предки.

Сегодня Саудовская Аравия находится в тисках обнаженной власти, и правитель может использовать власть над людьми, не обращая внимания на их интересы."

Фото: Саудовский король Салман бин Абдуль-Аазиз (справа), тогдашний наследный принц Мухаммад бин Найеф (в центре), и тогдашний заместитель наследного принца Мухаммад бин Салман на открытии сессии Совета Шуры в Эр-Рияде 14 декабря 2016 года (AFP)