Уфа 16 сентября: башкиры готовятся защитить свой язык

На фоне наступления Кремля на государственные языки республик в составе РФ, национальные силы народов Идель-Урала (Поволжья) начинают подниматься в их защиту.

Так, Всемирный Курултай Башкир в специально принятом обращении не только выступил за сохранение преподавания башкирского языка в школах Башкортостана, но также поддержал аналогичные требования соседних титульных наций. "...мы целиком и полностью поддерживаем усилия наших друзей в Чувашии, Татарстане, Мордовии, Удмуртии, Марий Эл и других национальных республиках по расширению и углублению изучения государственных языков", - сказано в его обращении.

Кроме того, на 16 сентября в Уфе назначен митинг в защиту башкирского языка, который должен состояться с 14 до 16 часов по адресу ул.Зорге 41 (площадь перед Дворцом спорта).

Вместе с тем, судя по комментариям, данным его организатором - Салаватом Идельбаевым, представляющим БОО "Башкорт", неясно, санкционирован ли этот митинг местными властями или нет. Идельбаев считает, что в соответствии с законодательством РФ о митингах, он является согласованным, так как ему в установленные законом сроки не предложили другой площадки для его проведения. В то же время и согласие на его проведение в указанные месте и время он не получил, в связи с чем местные власти, невзирая на положение законов, могут счесть его несанкционированным.