Заявление узбекского правозащитника о продолжающихся репрессиях

В связи с целым рядом негативных событий, происходящих как с положением мигрантского сообщества, так и вокруг правозащитной сферы, и в том числе возглавляемой мной организации «Помощь (Ёрдам)», я вынужден выступить со следующим заявлением. Мы вынуждены с сожалением констатировать, что репрессии и связанные с ними проблемы приобрели систематический характер.

Факты говорят о том, что на постсоветском пространстве, в первую очередь в среднеазиатском регионе и в России, происходит дальнейшая деградация и без того находившегося в зачаточном состоянии гражданского общества, при параллельной деспотизации власти. При этом, помимо того, что старые негативные тенденции никуда не исчезли, появились новые угрозы.

На данный момент власти стран региона предпринимают определенные меры по созданию видимости демократизации и реформ правоохранительной системы, акцентируя на них внимание международного сообщества. Вместе с тем, мы вынуждены констатировать, что эти меры являются косметическими, и не затрагивают авторитарной сущности режимов. В частности, несмотря на некоторые кадровые перестановки, касающиеся ряда лиц из команды предыдущего президента Узбекистана, а также активное освещение этих мер в СМИ, в действительности интенсивность давления на инакомыслящих, а также преследования по религиозным и политическим мотивам не снижается. Об этом определенно свидетельствует наблюдаемая нами ситуация с истребованием лиц, преследуемых по религиозным и политическим мотивам из Российской Федерации, а также продолжающаяся практика похищений. При этом власти России действуют координированно со среднеазиатскими коллегами, систематически и сознательно нарушая собственный закон. Так, в ходе оказания помощи гражданам, мы в последнее время зафиксировали целый ряд случаев незаконных действий российских властей в интересах режима Узбекистана. В частности, в конце января 2018 г., несмотря на примененный в порядке 39 правила Регламента Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) запрет выдачи на родину, а также не рассмотренное ходатайство о политическом убежище, российскими властями был передан в Узбекистан Орзиев Нурали. 30 июня 2017 г. в Узбекистан, также вопреки действующему запрету на выдачу в порядке 39 правила Регламента ЕСПЧ, и при нерассмотренном ходатайстве о политическом убежище, был выдан житель Украины узбекского происхождения Жумабоев Абдуманнон. В 2017 г. выданы в Узбекистан без рассмотрения жалоб в апелляционном порядке Суюнов Искандер и Максутов Акмалжон. Оказывается давление на ожидающего решения ЕСПЧ по делу о незаконной выдаче в Узбекистан и содержащегося в московском Центре временного содержания мигрантов Жалалова Бахтиера (от него требуют отказаться от применения в отношении него обеспечительных мер в порядке 39 правила Регламента, а также от защиты «Помощи»). Российскими властями практически всегда выносятся решения об отказе в признании беженцами, даже несмотря на явные сведения об угрозе политических и религиозных преследований в стране происхождения, в том числе подтвержденные судами (как это произошло с Жалаловыми Бахтиером и Сарваром, Далабаевым Шавкатом, а также Базаровым Шахрухом). По нашим наблюдениям, в России системно фальсифицируются уголовные дела в отношении уроженцев Средней Азии по обвинениям их в террористической деятельности, в том числе с подачи среднеазиатских спецслужб. Сложилась системная практика незаконного лишения российского гражданства лиц, имеющих среднеазиатское происхождение. Нами зафиксированы многочисленные случаи похищения среднеазиатских граждан, внесудебных расправ, а также их исчезновения без вести, как на родине, так и в России. По нашим сведениям, на территории России похищения зачастую осуществляются в ходе совместной работы сотрудников российских и среднеазиатских спецслужб. Поступают многочисленные сведения о том, что сотрудниками спецслужб Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана проводятся незаконные обыска по месту жительства среднеазиатских граждан в России. При этом все заявления о похищениях, фальсификациях уголовных дел, пытках и прочих незаконных действиях со стороны спецслужб на практике остаются без должного рассмотрения, ни одно виновное лицо ни в России, ни в Средней Азии по нашим данным не установлено и не понесло ответственности. Анонсируемый властями Узбекистана процесс пересмотра уголовных дел и реабилитации по большей части является фикцией. На практике люди осуждаются по сфальсифицированным делам об экстремизме с прежней интенсивностью. В качестве последних из множества примеров можно привести осуждение в Хиве похищенного в 2017 г. из России Хамидова Мухаммадюсуфа на 8 лет лишения свободы, в Джизаке - Шербекова Акрома, и Суюнова Искандера на аналогичные сроки. Вопреки заявлениям нового президента Узбекистана, база лиц, объявленных в розыск по политическим статьям, лишь наполняется.

В ходе оказания помощи мигрантам, мы сталкиваемся с масштабным давлением властей, а также противодействием нашей деятельности.

Так, 29 сентября 2016 г. и 28 марта 2017 г., накануне визита президента Узбекистана Ш. Мирзиеева в РФ, сотрудниками ФСБ России были проведены обыски моей квартиры, с последующей передачей без моего согласия сотрудникам телекомпании «Russia Today” фрагментов негласной видеосъемки. Впоследствии были выпущены клеветнические сюжеты, в которых правозащитники были выставлены врагами российского государства. Кроме того, российская власть в лице Управления Федеральной налоговой службы России по г. Москве по надуманным основаниям, даже не уведомив меня, вынесла решение о прекращении деятельности организации «Помощь (Ёрдам)». После не удавшейся попытки похищения и вывоза представителями спецслужб Узбекистана на родину, в прошлом году в Москве по надуманным обвинениям в членстве в террористической организации, в отсутствие доказательств, военным судом был осужден мой помощник, Камолов Рахмидин (при этом необходимо принять во внимание, что в РФ в принципе отсутствует практика оправдательных приговоров либо прекращения уголовных дел соответствующей направленности, что превращает сам институт уголовного преследования в средство фальсификации и расправы с «неблагонадежными» лицами). И, наконец, 14 февраля 2018 г. по надуманным основаниям в отношении меня возбуждено уголовное дело за «фиктивную регистрацию» в моей квартире двоих нуждающихся в защите мигрантов.

Правозащитное сообщество единодушно в том, что эта цепь расправ носит политический характер. К сожалению, политически мотивированное насилие происходит на постсоветском пространстве сплошь и рядом, и даже убийства стали у нас заурядным явлением. Жертвами таких расправ становятся в первую очередь критики и оппоненты власти, а также представители особо уязвимых групп, таких как мигранты.

Полагаем, что сложившаяся ситуация возникла как следствие политики российских властей по безоговорочной поддержке среднеазиатских недемократических режимов в обмен на их лояльность, а также имеющих в том числе определенные ксенофобские и националистические корни опасений политической и социальной активности самих мигрантов в России как элемента демократического процесса. Очевидно, что подобные практики, прикрывающие произвол властей риторикой о сохранении стабильности и борьбе с экстремизмом, на деле создают в обществе ощущение торжества беззакония и невозможности достижения позитивных изменений мирным путем, что лишь способствует радикализации настроений и нагнетанию напряженности.