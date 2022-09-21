Братья-среднеазиаты, уезжайте из России!

Итак, провалив специальную военную операцию пол-ность-ю, Россия со вчерашнего дня официально вошла в режим военного времени, законы которого были проголосованы в Госдуме.

Теперь уклонение от мобилизации тех, кто под нее попадает, превращается в тяжелое преступление, влекущее за собой длительные сроки наказания. А учитывая то, что вагнеровцы выгребают на войну заключенных из колоний, с высокой вероятностью этих же людей потом пошлют в "штрафбаты".

Однако мы хотим особо обратить внимание на две самые важные для многих наших читателей новости.

Во-первых, одновременно со всеми этими законами Госдума приняла закон об ускоренном предоставлении российского гражданства тем иностранцам, которые подпишут контракт на военную службу, то есть, добровольно отправятся на войну в Украину.

Во-вторых, мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что откроет большой вербовочный центр, где будет набирать добровольцами на войну трудовых мигрантов, которым за это будут сулить российское гражданство.

В этой связи обращаемся к братьям-среднеазиатам, приехавшим в Россию на заработки. Вас решено послать на убой, причем, делать это будется скорее всего не добровольно, а "добровольно-принудительно".

Среди российских пленных в Украине уже не раз обнаруживали среднеазиатов, которые попали под проверки паспортного режима, были принуждены подписать контракт и отправлены на войну. Этим еще повезло - они будут жить и, ин ша Аллах, смогут покаяться. Но многие уже погибли, попав под хадис о том, что мусульманин, умерший в сражении за слепое дело, в Огне.

Сколько бы продажные муфтии ни лили вам грязную воду в уши, о том, что это чуть ли не Джихад за Ислам или против гомосексуалистов, суть этой бойни в том, что это Крестовый поход русских попов и чекистов за земли и людской ресурс славян-украинцев, которые им позволили бы и дальше гнодить "басурман" и "чурок", то есть вас.

Вы в этой войне не только рискуете своей дуния и ахыратом, но еще и будете по-любому крайними, как для украинцев, которые вас будут представлять Ордой, идущей на Киевскую Русь, так и для русских, которые потом будут рассказывать, что это была не их война, а война среднеазиатов, чеченцев, дагестанцев, бурятов, тувинцев и т.д.

Сами же главари кремлевских банд прямым текстом говорят - война тяжелая и не сравнится ни с войной в Чечне, ни с войной в Афганистане, Сирии и т.д. То есть, мясорубка, шансы выжить в которой минимальны, особенно у вас, которых будут кидать как пушечное мясо вместе с рецидивистами и прочими отбросами на самые опасные опасные участки фронта.

Поэтому, братья, мусульмане, среднеазиаты! Пока это еще возможно, немедленно завершайте свои дела, собирайте вещи и отправляйтесь домой или в другие места.

Аллах говорит в Коране про мусульман, которые были принуждены мушриками воевать за них и погибли, оправдываясь тем, что им было некуда переселиться (перевод смыслов, Сура 4, аят 97):

"Тем, кого ангелы умертвят чинящими несправедливость по отношению к самим себе, скажут: «В каком положении вы находились?». Они скажут: «Мы были слабы и притеснены на земле». Они скажут: «Разве земля Аллаха не была обширна для того, чтобы вы переселились на ней». Их обителью станет Геенна. Как же скверно это место прибытия!".

Дорогие братья, спасайте свою драгоценную жизнь, дарованную вам Аллахом для поклонения, а главное свою вечную жизнь, и уезжайте из России так быстро, как только сможете. И да поможет вам Аллах.

Просьба максимально распространить этот призыв.