В РАМАДАН ПОДДЕРЖИТЕ "ГОЛОС ИСЛАМА"!



Дорогие читатели! В месяц милостыни и благотворительности "Голос Ислама" обращается с призывом поддержать наш сайт.



Один из старейших политических сайтов русскоговорящих мусульман, который методично информирует вас о ключевых событиях Уммы и комментирует важнейшие из них, нуждается в вашей поддержке.



Благодаря буквально паре братьев, которые в трудный момент помогли нам не остановить работу, мы уже долго не обращались со специальными призывами к читателям, так как в условиях войны, землетрясений и т.д. не хотели оттягивать ваши ограниченные ресурсы на себя.



Но в этот месяц щедрости и награды позволим себе несколько раз напомнить братьям и сестрам о необходимости поддержки тех, кто делает для вас важную медийно-политическую работу.

Также просим распространить этот призыв.

Поддержать нас вы можете с карты через безопасную платформу, а также криптовалютами



Картой https://golosislama.com/page.php?id=8

Paypal: info@smartelephants.org (указывать "за работу журналистов")

Биткойн: 39CtjA7t29knZUiZSMwyM8pGZvo42xNjiD



USDT (Tron/TRC20) address: TKsaLkQsUUtAzQszu1xYMoPZYbCzezFN7j