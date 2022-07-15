Поддержите "Голос Ислама"!

Дорогие читатели!

Хотя наш сайт существует на ваши пожертвования, в последний раз мы обращались к вам за поддержкой 14 февраля, планируя, что скоро должна начаться российско-украинская война (https://golosislama.com/news.php?id=40499).

После ее начала, с одной стороны, нам было совестно специально отвлекать на себя донаты, с другой стороны, один из наших читателей сам проявил инициативу и оказал нам поддержку, которая позволила "заткнуть дыры". Но сейчас накопленные резервы иссякли, а новая реальность превратилась в постоянную.

Поэтому, чтобы наш сайт продолжил свою работу хотя бы в текущем режиме нам нужна ваша поддержка. Не только тех, кто уже регулярно отправляет нам посильные им суммы донатов, но и тех, кто делал это раньше время от времени или имеет возможность оказать такую помощь сейчас.

Конечно, в первую очередь мы обращаемся к тем, кто живет вне России и не опасается делать такие пожертвования. Однако благодаря защищенности используемого нами механизма сбора средств еще ни у кого, кто делал нам пожертвования из России, не было проблем. Ведь пожертвования из России не идут прямо на наш счет, а поступают на счет не запрещенной в России крупной благотворительной платформы, с которого уже потом распределяются ее пользователям (в том числе нам), по принципу Патреона.

Также нам можно оказать поддержку биткойнами и USDT.

Поэтому, всем, у кого есть желание и возможность поддержать сайт и обеспечить продолжение его работы, просьба сделать это. Также просьба распространить этот призыв дальше.

Поддержать с банковской карты https://golosislama.com/page.php?id=8

Биткойн: 39CtjA7t29knZUiZSMwyM8pGZvo42xNjiD

USDT (Tron/TRC20) address: TKsaLkQsUUtAzQszu1xYMoPZYbCzezFN7j