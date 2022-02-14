Обращение к читателям

Уважаемые читатели! Ас-саламу алейкум всем, кому подобает это приветствие, и доброго дня всем остальным!

На сегодняшний день все указывает на то, что решение о большой войне между путинской Россией и Украиной принято и к ней уже практически все готово. Также, как вы знаете, в последнее время наш сайт ведет свою деятельность исключительно за счет сборов читателей, и когда иссякают приходы от регулярных жертвователей, периодически обращается к остальным читателям с просьбой нас поддержать.

Казалось бы, между этими двумя явлениями нет никакой взаимосвязи. Но это не так.

Дело в том, что в случае начала большой российско-украинской войны помимо трагедии для многих из тех, кого она непосредственно коснется, ее последствием будет удар по экономике и благосостоянию миллионов людей, возможный коллапс работающих сейчас систем финансовых рассчетов, новые расходы и затраты. Очевидно, что в такой ситуации какая-то часть наших читателей лишится возможности поддерживать наш проект, так как либо им будет не до этого, либо даже при желании им это будет технически невозможно сделать.

Меж тем, в финансовом отношении наш сайт итак работает "на последнем дыхании". И поэтому мы решили обратиться к нашим читателям накануне возможных событий, чтобы у нас появился какой-то запас прочности, позволяющий в случае их наступления продержаться еще какое-то время.

Это тем более важно, учитывая то, что русскоязычные работающие на исламскую аудиторию сайты, существующие на кремлевские гранты или зависимые от российских властей, наверняка в том или ином виде будут поддерживать путинскую агрессию против Украины, стремясь дезориентировать как украинских, так и российских мусульман. На этом фоне именно "Голос Ислама" остается одним из немногих работающих на мусульманскую аудиторию русскоязычных СМИ, которые могут обличать путинскую агрессию и поддерживать сопротивление ей, как делает это уже много лет.

Поэтому, пожалуйста, пока у вас есть такая возможность и пока еще сохраняются безопасные финансовые институты, позволяющие это сделать, поддержите наш проект. Для тех, кто опасается, напомним, что посылаемые нам пожертвования уходят не нам, а на легальную, крупную обезличенную благотворительную платформу вроде Patreon, с которой уже в свою очередь пересылаются нам. Так что, контрольные органы вашей страны не видят, что вы финансируете нас.

Поддержать нас вы можете пройдя по этой ссылке

https://golosislama.com/page.php?id=8

У кого есть такая возможность, просьба, сделать это с запасом.

Также просьба распространить это обращение.

Да воздаст Аллах благом всем совершающим благое, да погубит Он тираном и защитит тех, на кого они нацелились!