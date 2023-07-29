Поддержите "Голос Ислама"!

Дорогие друзья, уважаемые читатели!

Не будем тратить ваше время на долгие предисловия - обращаемся за финансовой поддержкой к тем из вас, у кого есть желание и возможность нам помочь.

Как мы сообщали в прошлый раз, из-за потери источников финансирования, позволявших нам работать в последнее время, продолжение нашей работы в нынешнем, регулярном режиме находится под большим вопросом.

Мы работаем над системным решением этой проблемы и надеемся достигнуть его осенью, но сейчас нам нужно протянуть еще какое-то время. Поэтому, у кого есть возможность, просим помочь нам одним из следующих способов:

1) с банковской карты (в России недоступно) https://golosislama.com/page.php?id=8

2) Биткойн: 39CtjA7t29knZUiZSMwyM8pGZvo42xNjiD

3) USDT (Tron/TRC20) address: TKsaLkQsUUtAzQszu1xYMoPZYbCzezFN7j

4) Paypal: info@smartelephants.org (указывать "за работу журналистов")

Также просьба распространить этот призыв.

Да воздаст вам Всевышний благом!