ЗДУНОВ И МУСУЛЬМАНЕ МОРДОВИИ

Артем Здунов, назначенный 18.11.2020 руководить Мордовией, после сентябрьских выборов 2021 г. ожидаемо стал полноправным главой республики.

Его предшественник Владимир Волков, правивший в Мордовии после перевода Николая Меркушкина в 2012 г. в Самару, вел себя совершенно отвратительно по отношению к местным мусульманам.

Отношение Волкова к мусульманам

При Волкове исламофобия в Мордовии расцвела махровым цветом – местные газеты, особенно «Столица С», систематически публиковали исламофобские, клеветнические тексты, шли бесконечные оцепления мечетей автоматчиками во время пятничных молитв, подлые и беззаконные действия некоторых сотрудников УФСБ в отношении многих мусульман, и т.д., и т.п.

Подчиненный Волкова, министр по национальной политике Анатолий Чушкин (ныне находящийся уже почти два года в СИЗО по коррупционному делу) в 2013 г. подкинул запрещенную брошюру в книжный шкаф Зяки Айзатуллина, муфтия Регионального духовного управления мусульман Республики Мордовия (РДУМ РМ).

Сотрудники РДУМ РМ рассказывают, что Чушкин напросился к ним на чай, начал рассматривать брошюры и книги, стоявшие в шкафу – просматривал и снова ставил на место.

А на следующий день утром в офис муфтия Айзатуллина пришли люди из разных ведомств, и очень быстро, не теряя времени, вытащили с книжной полки ту самую брошюру, которую ранее в муфтияте даже не видели. Итог – штраф за хранение и распространение экстремистских материалов.

На совести Владимира Волкова и его команды – Николая Крутова, Анатолия Чушкина и других – немало «подвигов» против двух духовных управлений мусульман Мордовии – РДУМ РМ и ДУМ РМ (муфтий Ильдуз Исхаков).

И эта же команда обеспечила безудержную материальную, информационную и охранную поддержку третьего духовного управления мусульман – ЦДУМ РМ (Фагим Шафиев). При Волкове Фагиму Шафиеву построили так называемый исламский культурный центр.

Причем, и это было фееричным событием, – не пропустили на открытие этого центра трех видных татар – Шамиля Бикмаева, Камиля Мангутова и Фярита Айзятова, ранее оказывавших Шафиеву огромную помощь.

Волков и девочки-мусульманки

Особенно правление Волкова запомнилось мусульманам слезами школьниц и студенток-мусульманок и их матерей. Эта война 2013-2016 гг. против девочек-мусульманок на совести Волкова и его подручных – Николая Крутова и Анатолия Чушкина. Они устроили в Мордовии тренировочный полигон – по борьбе с платками мусульманок – с чередой скандалов и судебных процессов.

Но похоже, что проклятия матерей достигли цели – все три фигуранта исчезли из политического поля республики.

Последняя гадость группы Волкова

Последняя гадость группы Волкова – преследование муфтия Айзатуллина и попытка рейдерского захвата РДУМ РМ – к сожалению, длится и сейчас, когда Волкова и иже с ним уже нет во власти.

Все началось с желания уфимского муфтия Талгата Таджуддина сменить своего как бы подчиненного муфтия Зяки Айзатуллина и поставить на его место непременно Рафаэля Манюрова из Татарского Умыса, заместителя Фагима Шафиева.

Со стороны это кажется полным нонсенсом – мечеть в Татарском Умысе числится в прямом подчинении Уфы, так как была выведена из РДУМ РМ, а его имам Манюров отчего-то в заместителях муфтия совсем другого муфтията!

И Таджуддин стремится поставить его муфтием РДУМ РМ!

Но Айзатуллина просто так не снимешь – руководители всех его 17 мечетей считали и считают его для себя авторитетом, он устраивает их всех уже более 20 лет.

К делу Таджуддина-Манюрова (заинтересованное лицо – Шафиев) подключились сотрудники Мордовского УФСБ. Провели обыски в домах Айзатуллина и его родственников, в мечети «Ускудар» и в офисе муфтия, везде подкидывали одну и ту же запрещенную брошюрку организации «Таблиги Джамаат», признанную в 2009 г. в РФ экстремистской.

Видимо, устроители обысков очень обрадовались, когда в офисе Айзатуллина, под нерабочим столом, среди прочих забытых книг, неожиданно нашли стопку запрещенных в 2017 г. книг. Они даже забыли убрать из протокола обыска уже подкинутую брошюрку.

В результате массированного психологического давления Айзатуллин прямо в здании УФСБ подписал подготовленное заявление об уходе с должности по состоянию здоровья. Дело сделано?

Только Манюров! А почему?

Айзатуллин поехал в Уфу, к муфтию Таджуддину, представлять кандидатуру будущего нового муфтия – Дамира Биккинина. Таджуддин для вида обещал подумать. Потом позвонил Айзатуллину в Саранск – Дамир не годится в муфтии, слишком молодой.

Предложили Марата Батрякова, имама мечети села Алтары – ему уже за 40. Марат-хазрат тоже не устроил Таджуддина – он заявил: «Буду утверждать только Рафаэля Манюрова!»

Тут взбунтовались руководители мечетей РДУМ РМ, которые слишком хорошо знают Манюрова. Есть две причины, которые неприлично озвучивать широкому кругу лиц, по которым он никак не может быть не то что муфтием, но и имамом.

Имамы и председатели мусульманских организаций РДУМ РМ уже давно просили муфтия Айзатуллина подумать о выходе из ЦДУМ России, уйти от скандального муфтия Таджуддина, позорящего своим поведением российских мусульман.

Собрали съезд – 17.08.2020, вынесли решение о выходе из ЦДУМ России, приняли новый устав, переизбрали Айзатуллина своим муфтием. Казалось бы – вопрос решен.

Мочить Айзатуллина и его РДУМ РМ!

Но группа, продвигающая Манюрова, подключила Управление Минюста РФ по РМ, которое придумало основания для двух подряд отказов в государственной регистрации изменений.

Также против Айзатуллина было заведено административное дело. Только по показаниям подставного свидетеля Дамира Утешева (как было заявлено на суде, предполагаемого сотрудника УФСБ), Айзатуллина и его муфтият признали виновными в массовом распространении экстремистских материалов.

В итоге пришлось заплатить 102 тысячи рублей. Плюс значительные расходы на двух адвокатов. Неизвестно, как будет отчитываться Дамир Утешев за свой клеветнический оговор муфтия Айзатуллина перед Аллахом на Судном дне.

Эта административная наказанность, после вступления решения суда в законную силу, позволила Управлению Минюста потребовать у РДУМ РМ снять Зяки Айзатуллина с поста муфтия в срок до 28.07.2021.

«Столица С», исполняя свою обычную роль рупора спецслужб, опубликовала свыше полутора десятков клеветнически-очернительских материалов против Айзатуллина и против РДУМ РМ.

Сотрудник УФСБ Андрей Стрельников подключил к делу афериста и мошенника Хафиза Асаинова (его на днях осудили на 2 года и 6 месяцев), который развел Айзатуллина и его юрисконсульта Алсу Мякушеву на 250 тысяч рублей – под предлогом, что деньги нужны в долг – для федеральных журналистов, которые якобы приехали в Саранск для освещения ситуации с РДУМ РМ.

Никто, кроме Манюрова?

Съезд РДУМ РМ, состоявшийся 23.06.2021, повторил решение о выходе из ЦДУМ России, принятии нового устава, а также избрал нового муфтия – Дамира Биккинина.

Это снова не устроило рейдерскую группу чиновников, силовиков и монетизаторов от ислама – Управление Минюста уже дважды отказало в государственной регистрации изменений. Документы будут поданы в третий раз.

А затем, как это ни парадоксально, минюстовцы составили протокол, что РДУМ РМ не сменило Айзатуллина в срок до 28.07.2021. Сами же не стали регистрировать нового муфтия и они же обвиняют мусульман, что у них не сменился муфтий. «Без вины виноватые» (А.Н. Островский).

Мировой судья Пролетарского района Саранска Савчук скопировала все «доводы» Управления Минюста в своем решении, а юрисконсульта Мякушеву, а также муфтиев Айзатуллина и Биккинина вообще не допустила к заседанию, не дала высказать ни слова в свою защиту.

Зато Савчук приняла филькину грамоту Манюрова – так называемый «фарман-указ» от Таджуддина, в котором записано, что его полномочия действуют до внеочередного съезда. То есть эта писулька уже не имела никакой, даже прежней эфемерной силы, так как внеочередной съезд прошел 23.06.2021, более чем за месяц до установленного Управлением Минюста срока для смены муфтия.

Но Манюров все еще козыряет этим «фарманом-указом» и даже отнес в Пролетарский суд его копию – вместе с заявлением, что согласен со штрафом в 10 тысяч рублей для РДУМ РМ. Им с его начальником Шафиевым не привыкать быть самозванцами – никто не выбирал Манюрова муфтием РДУМ РМ, а он изготовил поддельные бланки муфтията, рассылает письма на этом бланке, лезет представлять муфтият не только к главе Мордовии, но и в суд.

Эта группа чиновников и силовиков демонстративно дает знать мусульманам Мордовии, что считает их врагами, над которыми можно безнаказанно издеваться. При этом есть и другие «мусульмане», которым не только создан режим наибольшего благоприятствования, но их еще и практически за ручку водят – в разных делах. Это шафиевский ЦДУМ РМ, где цинично монетизируют религию.

Зачем чиновникам Шафиев и его ЦДУМ РМ?

Изначально в 2006 г. было задумано захватить крупнейший ДУМ Мордовии, где тогда муфтием был Рашит Халиков. Но, несмотря на мощную информационную (и не только информационную) артиллерийскую подготовку, властям и спецслужбам не удалось заменить Халикова Шафиевым.

В 2007 г. была предпринята попытка захватить РДУМ РМ. Тут дело дошло аж до подписания договора с УФСИН – разорвали договор с ДУМ РМ Халикова и подписали договор с Фагимом Шафиевым, которого к генерал-майору Виктору Малькову привезли сотрудники УФСБ и представили муфтием РДУМ РМ. У Шафиева с собой была даже печать РДУМ РМ. Договор подписали, а муфтием тогда Шафиев так и не стал. Попытались было тогда же продавить в муфтии Рафаэля Манюрова, но не вышло - мусульмане получили информацию о его сотрудничестве с УФСБ.

Тогда особо заинтересованно проявлялись Анатолий Чушкин и Шамиль Бикмаев. Осенью 2007 г., после провала захвата Шафиевым РДУМ РМ, они предложили тогдашнему главе Мордовии Николаю Меркушкину создать новый муфтият из трех мусульманских организаций, создать ему режим наибольшего благоприятствования, вливать туда деньги, и в то же время давить два других муфтията, переводить их мечети к Шафиеву, и таким образом возглавить всех мусульман Мордовии.

Меркушкин тогда отказался от плана Чушкина-Бикмаева. Однако весной 2008 г. он передумал и работа пошла – были составлены подложные протоколы о выходе мечетей Аксенова и Татарской Тавлы из РДУМ РМ, Большой Елховки – из ДУМ РМ. 30.09.2008 было объявлено о создание нового муфтията – Центрального ДУМ РМ. Обычное транслирование Ураза-байрама из Москвы в мордовских телевизорах было перекрыто репортажем из Аксеновской мечети и объявлением, что появился третий муфтий Мордовии – Фагим Шафиев.

Зачем тратят деньги и усилия на Манюрова?

Ясно же, что нет никакой надежды, что мусульмане Мордовии когда-либо признают Манюрова, креатуру властей и спецслужб, своим руководителем.

Зачем же тратятся немалые деньги? Видимо, потому, что где расходы, там и чьи-то доходы. Ведь те деньги, которые вливаются в ЦДУМ РМ, попадают не только в карманы Шафиева и его окружения. Похоже, там есть еще чьи-то липкие ручонки. Иначе зачем бы так старались некоторые чиновники и правоохранители?

Если захватить РДУМ РМ и поставить там своего Манюрова, то можно будет устроить второй денежный насос, куда пойдут бюджетные и другие деньги. И часть денежек прилипнет к тем же ручонкам…

Как говорил кот Матроскин: «Я и так счастливый был, а теперь в два раза счастливей стану. Потому что у меня две коровы есть».

Здунов и надежды мусульман Мордовии

Когда Путин в ноябре 2020 г. назначил Артема Здунова исполнять обязанности главы Мордовии, эта новость вызвала энтузиазм у местных татар. Ведь Артем родился, вырос и учился в Казани, центре притяжения татар всего мира. Он занимал высокий пост в правительстве Татарстана – был министром экономики. Он был премьер-министром в Дагестане, мусульманской республике. Его жена – татарка из Казани.

Предполагалось, что по умолчанию Артем понимает нужды и чаяния татар, а также мусульман.

Однако уже в начале 2020 г. у части татар и мусульман – во всяком случае у мусульман РДУМ РМ – этот энтузиазм угас. Они надеялись, что Здунов положит конец беспределу в их отношении смычки мордовских чиновников, местного УФСБ, Управления Минюста и судов.

В январе имамы РДУМ РМ подписали и отправили письмо новому главе Мордовии. Но он так и не ответил.

В мае мусульмане увидели в СМИ, что ненавистный им Манюров сидит за одним столом с Артемом Здуновым в качестве муфтия РДУМ РМ. Как такое возможно?

В конце мая глава Мордовии и его помощник подробно беседуют с одним из местных татарских бизнесменов об исламских делах. В итоге договариваются, что РДУМ РМ надо остаться в ЦДУМ России, но со своим муфтием. В то же время ведутся «беседы» с фсбшником, приехавшем из Москвы – надо остаться в ЦДУМ России, у Таджуддина, да, с вашей кандидатурой в муфтии.

Собирается президиум РДУМ РМ, так как бизнесмен ждет ответа, чтобы передать Здунову. Президиум, после бурного обсуждения, соглашается остаться с Таджуддином, но чтобы никакого Манюрова, никаких посторонних муфтиев.

5 июня в Булгаре Айзатуллин встречается с Таджуддином, по просьбе последнего. Но при этом Таджуддин непреклонен – муфтием будет только Манюров! Таджуддину наплевать на договоренности мусульман РДУМ РМ с главой республики и с московскими фсбшниками.

Айзатуллин вынужден рассказать помощнику Таджуддина неприличные детали о Манюрове, – по какой причине его не признает ни один имам. Но Таджуддину никакой компромат нипочем!

Может, поступившая из Уфы информация о том, Манюров хорошо заинтересовал Таджуддина, и не выдумка?

15 июня – Таджуддин со своими региональными муфтиями в Саранске, встречается с главой Мордовии. 16 июня – в Саранск сгоняют несколько десятков управляемых татар из районов, чтобы имитировать внеочередной съезд РДУМ РМ.

На этом сборище в республиканской библиотеке нет ни одного человека из РДУМ РМ, зато есть чалмоносцы из шафиевского ЦДУМ РМ. В итоге Таджуддин и его подручные муфтии уезжают из Саранска несолоно хлебавши.

Лыко-мочало, начинай сначала

Лыко-мочало, начинай сначала – после внеочередного съезда 23.06.2021 снова отказы в госрегистрации, суд и штраф на ровном месте.

Из судебных и иных инстанций, куда жалуются на произвол сотрудники РДУМ РМ, приходят отписки, а Таджуддин вообще не отвечает на письма. Авторитетные бизнесмены приходят в муфтият и утверждают, что как только пройдут выборы, примутся конкретно за РДУМ РМ и мало не покажется.

В чьих интересах это делается, вроде понятно – в интересах монетизаторов ислама и их кураторов – чиновников и силовиков.

А вот в целом для страны, для государства, для Мордовии нужно ли, чтобы издевательства над мусульманами, демонстративный произвол привели к ненависти к властям – республики и страны в целом?

Для силовиков, понятное дело, это выгодно – вдруг получится радикализировать хотя бы нескольких мусульман – вот какая радость-то будет! Ведь в Мордовии еще никогда не было чрезвычайных ситуаций с мусульманами. А вдруг теперь они что-нибудь сделают – вот тогда-то силовики, сами же создавая конфликтные ситуации, смогут доказать начальству, что не зря столько лет гнобили местных мусульман, и не зря тратили такие бешеные деньги.

Здунов – назначенец Путина. Сможет ли он пригасить неуемное желание карьеристов из УФСБ и мордовских чиновников затоптать РДУМ РМ и сделать его еще одной кормушкой?

Если и он не сумеет их приструнить, можно ли будет считать, что и Путин желает дестабилизации и наращивания ненависти мордовских мусульман к властям?