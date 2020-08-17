МУФТИЯТ МОРДОВИИ УШЕЛ ОТ ТАДЖУТДИНА

Сегодня, т.е. 17 августа 2020 г., в Саранске, в мечети «Ускудар», состоялся внеочередной съезд Регионального ДУМ Республики Мордовия, который принял решение о выходе из состава ЦДУМ России Талгата Таджутдина.

На съезде были как званые гости, например, представитель администрации Главы Мордовии Лев Александров, так и те, кого не звали – Валентина Степнова из Управления Минюста РФ по Республике Мордовия и Андрей Стрельников из УФСБ по Республике Мордовия.

Этих трех важных гостей посадили в президиум. Они отчего-то нервничали, просили скорее начать, так как кворум уже был – 31 делегат из 36.

Но пришлось подождать двух имамов – их остановили гаишники и за что-то сняли номера с машины.

Наконец гостям дали слово. Оказалось, что муфтий Талгат Таджутдин прислал в Управление Минюста РФ по РМ письмо, датированное 13.08.2020, о том, что он издал указ об освобождении Зяки Айзатуллина от должности руководителя РДУМ РМ и поручил ему временно, до избрания нового руководителя, исполнять свои обязанности. За исключением права подписывать заявления формы Р13001, Р15001 и Р16001. Валентина Степнова зачитала это письмо и текст указа.

Участники съезда были удивлены – почему этот указ не поступил в муфтият? Сам Зяки Айзатуллин был удивлен больше всех.

Важные гости заявили, что поскольку есть такое письмо и такой указ, они считают данный съезд нелегитимным и покинули мечеть.

Съезд продолжил свою работу. Было указано, что внеочередной съезд был созван по требованию имамов всех местных религиозных организаций, входящих в РДУМ РМ, из-за того, что местный мордовский УФСБ предпринял ряд действий в отношении муфтия Айзатуллина и его родственников, тем самым принудив его к подписанию заявления об уходе с работы по состоянию здоровья.

Муфтий Зяки Айзатуллин подобрал две кандидатуры на свое место, однако ни одна не удовлетворила Таджутдина – две поездки в Уфу оказались напрасными. Человек, которого сейчас пытаются поставить муфтием РДУМ РМ, хорошо знаком имамам и никак не удовлетворяет их. Некоторые из них даже заявили, что если власти все-таки навяжут им своего муфтия, они выведут свои мечети из РДУМ РМ.

Президиум РДУМ РМ, согласно устава, провел необходимую подготовительную работу – были проведены собрания в местных организациях, обсуждены изменения в уставе, выбраны делегаты-представители на внеочередной съезд РДУМ РМ. Делегаты из татарских деревень Мордовии приехали в Саранск с твердым убеждением, что пришла пора уходить от такого верховного муфтия, который не может ни защитить регионального муфтия, ни согласиться на нового кандидата, который бы устроил имамов.

Съезд продолжил работу – было принято решения о выходе из состава ЦДУМ России, была принята новая редакция устава РДУМ РМ, муфтий Зяки Айзатуллин заново был избран председателем (муфтием) РДУМ РМ, был избран Совет организации из шести человек. Теперь предстоит пройти процедуру регистрации нового устава. Судя по заявлению Валентины Степновой, это будет непросто. Но активисты РДУМ РМ полны решимости идти в суд, если Управление Минюста РФ по РМ примет необоснованное решение об отказе в регистрации. Они заявили, что они не рабы Талгата Таджутдина, чтобы покорно принимать руководителя со стороны.