ЧЕТВЕРТОЕ ФИАСКО МУФТИЯ ТАДЖУДДИНА В САРАНСКЕ

Вчера, 16.06.2021, некоторое количество татар из разных мест Мордовии съехались в Саранск на внезапно объявленный съезд Регионального духовного управления мусульман Республики Мордовия (РДУМ РМ).

Еще накануне, 15.06.2021, в Саранск приехал муфтий ЦДУМ России Талгат Таджуддин и его сотрудники - Мухаммед Минигалиев (помощник Таджуддина), Ильдар Зиганшин (муфтий из Тюмени, бывший милиционер), Ислам Давыдов (ахун из Бестянки, Пензенская область), Ринат Раев (муфтий Уральского региона), а также еще два сотрудника аппарата Таджуддина.

Таджуддин встречался с главой Мордовии Артемом Здуновым, говорил там о «…вопросах сохранения межнационального и межконфессионального согласия в республике, укрепления духовных начал в обществе, взаимодействия мусульманских общин с общественными организациями и органами государственной власти».

То есть как бы приехал с добром. А на самом деле он приехал не с добром, а со злом.

Вопреки воле мусульман из мечетей РДУМ РМ, уже почти год как он пытается снять муфтия РДУМ РМ Зяки Айзатуллина, а на его место поставить обязательно Рафаэля Манюрова (заместителя Фагима Шафиева, руководителя Центрального духовного управления Республики Мордовия - ЦДУМ РМ).

Айзатуллин, после дикого давления со стороны властей и спецслужб, согласился было уйти. После многочасовой «беседы» в УФСБ он подписал поданное ему заявление об уходе по состоянию здоровья. Но ни один кандидат на его место из числа имамов РДУМ РМ не устраивал Таджуддина – ему был люб только Манюров.

…

Что странного сразу бросалось в глаза? Обслуживание лже-съезда, подготовка к нему – все это велось не силами РДУМ РМ, чей съезд собирались провести. Все это делалось сотрудниками совсем другого мордовского муфтията – Фагима Шафиева. А также мордовскими чиновниками и местным УФСБ.

И главное – как бы съезд РДУМ РМ, но ни одного имама из этого муфтията! Как говорил Швондер – это какой-то позор!

А юриста РДУМ РМ Алсу Мякушеву не пропустили не то, что на этот «съезд», но даже в здание главной библиотеки Мордовии – имени Пушкина.

У входа в библиотеку стояли двое, поставленные для отсекания «нежелательных элементов» – мусульман из РДУМ РМ. Но не пропускали только одного человека – Алсу Мякушеву. Дескать, ее нет в каком-то мифическом списке Таджуддина.

Главный из двух церберов – Наиль Вагапов, мастер рукопашного боя, многолетний телохранитель Фагима Шафиева, руководителя ЦДУМ РМ. Заявляет, что у него ЧОП и это его работа – не пропускать Мякушеву, т.к. ее нет в «списке».

Заходят все, кто имеет отношение к Фагиму Шафиеву, включая жену Чушкина, а также и другие прирученные властями татары – типа Расима Салихова, Шамиля Бикмаева, Кямиля Сухова, и другие. Плюс обычные посетители библиотеки. Плюс сотрудники мордовской администрации.

Алсу звонит в Управление Минюста РФ по Мордовии, которое дважды в 2020 г. отказывало в регистрации нового устава РДУМ РМ, придумывая различные причины. С ней говорит та самая Валентина Степнова, которая заявила 17.08.2020, что съезд РДУМ РМ нелегитимный и они все равно не зарегистрируют никаких изменений, и ушла с законного съезда.

В ответ на то, что «съезд» РДУМ РМ начинается без единого имама РДУМ РМ, а Алсу не пропускают на этот «съезд», Степнова отвечает, что если кто-то будет недоволен, сможет обратиться в суд.

К Алсу подходят два полицейских – кто такая, почему снимаете, почему мешаете, и т.д.

...

Но вчера в Саранске у уфимского муфтия Талгата Таджуддина снова случился облом – съезда так и не случилось. Люди из разных районов Мордовии и Саранска сидели в библиотеке до трёх часов дня, с перерывом на обед. Потом им объявили, что кворума для съезда нет. И разошлись.

Действительно, откуда может быть кворум, если там не было ни одного имама РДУМ РМ.

А кто же там были? Там были шафиевские имамы - из ЦДУМ РМ, там были родственники Шафиева и других его подручных, там были и другие татары – некоторые бюджетники, много пенсионеров.

В интернете уже есть фотографии и видео с «участниками» этого «съезда» во главе с Фагимом Шафиевым и Талгатом Таджуддином. А также с болтающимся рядом с ними Рафаэлем Манюровым. Справедливости ради следует отметить, что там был один из учредителей одной из мусульманских организаций РДУМ РМ. Но он не был уполномочен своим имамом представлять их мечеть.

Что за зацикленность на Манюрове?

…Талгат Таджуддин никак не может снять Зяки Айзатуллина и поставить на его место Рафаэля Манюрова, к которому воспылал какой-то порочной страстью. Уже 11 месяцев идет эта мышиная возня муфтия Таджуддина.

А ещё накануне все было так здорово - Таджуддин удостоился встречи с главой Мордовии Артемом Здуновым, говорил красивые слова. А потом в ночь, на "Мерседесах", в сопровождении служебной машины ГИБДД, умчался в село Татарский Умыс, домой к своему любимчику Манюрову. Неужто попариться в ночной баньке?

Почему «четвертое фиаско»?

Если в хронологическом порядке, то первым фиаско Таджуддина следует считать ликвидацию Регионального духовного управления мусульман (Саранский муфтият) во главе с Джавдатом Абдульмяновым, бывшим милиционером из Набережных Челнов. Его в 1996 г., без обсуждения с тогдашним мусульманским активом Мордовии, Таджуддин прислал в Мордовию, и каким-то странным образом зарегистрировали первый муфтият Мордовии. Абдульмянов тогда сидел в одном из помещений базара на Химмаше. Он был настолько неграмотным, что в феврале 1997 г. пришлось сделать 10 дублей на телевидении Мордовии, чтобы записать его поздравление мусульман с окончанием месяца Рамадан.

Министерство юстиции Мордовии тогда закрыло глаза на целых 11 фактов грубых фальсификаций в учредительных документах. Например, там одним из учредителей была указана мусульманская организация села Иваново. Еще там в учредителях были два мифических мектеба (мусульманские школы).

Ныне покойный Али Китаев написал заявление в республиканскую прокуратуру и вскоре «Саранский муфтият» был тихо ликвидирован решением Верховного суда РМ.

Вторым фиаско Таджуддина следует считать его визит в Мордовию и новую попытку создания здесь его муфтията. 20 мая 1998 г. он привез с собой муфтия Чувашии Альбира Крганова и муфтия Ульяновской области Аюпа Дебердеева. В Центральной мечети села Белозерье собралось очень много мусульман из разных районов республики. Было довольно много мордовских чиновников из татар, а также заместитель Председателя Правительства по социальным вопросам Республики Мордовия Александр Пыков. Но в итоге не получилось построить никакого муфтията.

Третье фиаско – попытка организовать съезд РДУМ РМ 25.08.2020, чтобы избрать там все того же Рафаэля Манюрова. 24 августа в Саранске высадился десант из талгатовских муфтиев, поселились в гостинице «Адмирал», вели беседы с мордовскими чиновниками, которые должны были согнать имамов РДУМ РМ на съезд.

А утром на «съезд» смогли привезти лишь одного имама, под угрозой увольнения с работы. Остальные имамы не поддались никаким уговорам, никаким угрозам. Эти приезжие муфтии Таджуддина, в своем утреннем интервью мордовским телеканалам, наговорили гадостей про Зяки Айзатуллина.

Когда ближе к обеду стало ясно, что имамы не явились, а приглашающая сторона не собирается даже кормить муфтиев, они позвонили Айзатуллину и напросились на обед (а потом и на ужин, и на завтрак, и на обед, но уже в Белозерье). Подробнее об этом здесь, в публикации «Как лгут посланцы Таджуддина».

Четвертое фиаско было, похоже, самым громким и обидным для Таджуддина. Как же – он, такой великий, лично приехал, а тут холопы не обеспечили явку на «съезд». Не справились с сельскими имамами ни чиновники, ни сотрудники спецслужб. А может, уже и не очень-то хотели помогать Таджуддину в явно противозаконном мероприятии.

И зачем Мордовии эти скандалы? Тем более из-за такой мелочи – старый уфимский муфтий захотел сделать мордовским муфтием своего молодого фаворита. Ну и зачем это республике?

Фото из интернета: указатель рядом с головой Таджуддина показывает на выход.