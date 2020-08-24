МОРДОВСКИЕ ЧИНОВНИКИ НАРАЩИВАЮТ ПРЕССИНГ МОРДОВСКОГО МУФТИЯТА

Сегодня, 24.08.2020, в мечети “Ускудар” (Саранск) снова собрался Совет Регионального ДУМ Республики Мордовия (по старому уставу – “президиум”).

Обсуждали массированное давление чиновников на имамов и председателей местных религиозных организаций, входящих в РДУМ РМ. Это давление связывают с именем Николая Салтаева, замначальника управления по внутренней политике правительства Мордовии.

23 августа, днем ранее, уже было принято и опубликовано заявление имамов и председателей РДУМ РМ по поводу грубых попыток давления с целью “возврата” муфтията в ЦДУМ России, а также с целью навязать муфтияту Рафаэля Манюрова в качестве руководителя.

А сегодня в дома ко всем имамам и председателям РДУМ РМ явились сотрудники местных сельских и районных администраций – упрашивали и уговаривали явиться завтра в Саранск, в гостиницу “Адмирал”. Оказывается, там все те же Николай Салтаев и Рафаэль Манюров собираются провести новый “съезд РДУМ РМ” и “избрать” там муфтием Рафаэля Манюрова. Просили ехать по-хорошему, так как иначе местных чиновников сильно накажут республиканские чиновники. Некоторым даже звонили из МВД РМ, чтобы они ехали завтра.

Также республиканские чиновники уже потребовали у муфтия Айзатуллина сдать документы муфтията и ключи от офиса “муфтию” Манюрову.

Причем никаких чиновников – ни маленьких, ни побольше – совершенно не волнует, что закон прямо запрещает вмешательство государственных органов во внутренние дела религиозных организаций.

Ау, юристы правительства Мордовии, подскажите Салтаеву и его команде, что они грубо нарушают закон.

Совет РДУМ РМ сегодня решил, что завтра, 25.08.2020, ни один имам или председатель мечетей муфтията не должен появиться на противозаконном сборище в гостинице «Адмирал».

Лирическое отступление

Так случилось, что сегодняшний звонок Рафаэля Манюрова одному из председателей был записан. Причем этот разговор слышал сам Зяки Айзатуллин. Обсудили и этот звонок. Честное слово, автор этих строк ранее был намного лучшего мнения о Рафаэле. Ведь и автор сам бывал у него дома – по приглашению на обед ее матери, тогдашнего директора сельской школы. И Рафаэль сам бывал у автора дома. Автор в курсе многих жизненных перипетий Рафаэля, и не хотел бы их публикации.

И дело даже не в том, что, обсуждая муфтия Зяки Айзатуллина и разных активистов РДУМ РМ, Рафаэль Манюров негативно отзывался о них. Ври, да знай же меру…

Понятно, что Рафаэль хотел облить грязью других и выглядеть на их фоне лучше. Как пел Николай Гнатюк: «Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня…»

Но нельзя же духовному лицу – Рафаэль имам своей деревенской мечети, входящей в ЦДУМ России и зампредседателя ЦДУМ Мордовии (Фагим Шафиев) – выражаться такими нецензурными и неприличными слова.

Наиболее «мягко» обрисовал Рафаэль автора, его брата Илдара и его племянника Дамира – «никогда Белый дом не будет работать с Биккиниными, эти Биккинины - проститутки». И это говорит имам, астагафируллах…

А уж эпитеты, которыми Рафаэль наградил Зяки Айзатуллина и некоторых активистов, вообще нецензурные, грязные, и их нельзя приводить здесь.

Вот такого «муфтия» мордовские власти навязывают мусульманам Мордовии.

На фото: Талгат Таджутдин выписывает “указ” о “снятии” Зяки Айзатуллина и “назначении” Рафаэля Манюрова.