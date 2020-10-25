МОРДОВСКИЕ ЧИНОВНИКИ ГЛУМЯТСЯ НАД МУСУЛЬМАНАМИ ПРИ ПОМОЩИ ОБОРОТНЕЙ ИЗ ТАТАР

23 октября 2020 года Пролетарский районный суд города Саранска на третьем заседании наконец-то вынес решение – муфтию Зяки Айзатуллину - штраф 2 тысячи рублей, и Региональному духовному управлению мусульман Республики Мордовия (РДУМ РМ) – штраф 100 тысяч рублей - по статье 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов».

На этом заседании допрашивали последнего свидетеля – некоего Дамира Утешева, выпускника Института электроники и светотехники МГУ им. Н.П. Огарева 2018 года. На суде он рассказал, что служил в армии, а потом был на контрактной службе на территории города Саранска, а сейчас безработный. Он отказался называть номер воинской части, хотя это и не является секретной информацией. Также отказался пояснить, что это была за “контрактная служба”.

Дамир – единственный свидетель, кто дал показания против муфтия Айзатуллина. Причем, как говорит сам Айзатуллин, это явно ложные показания. Все остальные десять свидетелей говорили о муфтии только положительное и не допускали даже мысли, что он может заниматься распространением экстремистских материалов.

Дамир приходил на первое заседание суда 16 сентября, и когда он был у входа, его сфотографировали сторонники муфтия Айзатуллина. Однако Утешев тогда не стал проходить на заседание суда, так как кто-то позвонил ему и он ушел.

Оборотень на тонких ножках

Этот человек, Дамир Утешев, изображавший из себя мусульманина, желающего научиться азам ислама, появился в мечети «Ускудар», где находится офис муфтия Айзатуллина, вместе с Фавзи Бикмаевым, проповедником из села Средняя Елюзань. Фавзи известен по всему Поволжью своими «сафар»ами – поездками по разным населенным пунктам, с целью призывать людей к исламу. Собственно, это и есть признак организации «Таблиги джамият», признанной в России в 2009 году экстремистской.

Итак, Дамир появляется в мечети в октябре 2019 года, то есть, в тот период, о котором он говорит в своих показаниях, что он «был на контрактной службе по городу Саранску».

Дамир рассказывает, что он, будучи мусульманином, ходил в мечеть, получал там уроки ислама. Это на суде подтвердил Айса Айзатуллин, единственный из мусульман мечети «Ускудар», кто опознал его по фотографии.

Далее Дамир рассказал, что однажды он увидел, как муфтий Айзатуллин передал книгу зеленого цвета некоему Сулейману из Башкортостана. Сулейман якобы сказал, что после молитвы муфтий Айзатуллин подошел к нему и предложил купить эту книгу с названием «Избранные хадисы» за 400 рублей. Дамир якобы тоже решил купить эту же книгу.

И вот в конце ноября, после пятничного намаза, как он заявил на суде, Дамир якобы подошел к Айзатуллину и попросил его продать ту самую книгу. Далее якобы они поднялись в офис муфтия, там Айзатуллин открыл на компьютере файл с прайс-листом на мусульманские книги, узнал, что книга «Избранные хадисы» стоит 400 рублей, и продал ее Дамиру.

Дамир с ноября 2019 года читал эту книгу, а в феврале каким-то образом узнал, что эти «Избранные хадисы» с 2017 года находятся в списке экстремистских материалов Министерства Юстиции РФ. И тут он якобы чего-то испугался, порвал книгу с жесткой обложкой, и выбросил обрывки в мусорку.

…На суде Дамир дрожал мелкой дрожью, дрожали и его руки, он не мог устоять на месте, давая показания, все время переминался с ноги на ногу, как будто у него были глисты. Он сильно потел, но отвечал на вопросы быстро и гладко, как будто заучил текст своих показаний наизусть.

Муфтий Айзатуллин, который увидел этого якобы мусульманина впервые на суде, задал ему вопрос, после какого же намаза Дамир купил у него книгу. Тот ответил, что примерно через полчаса после пятничного намаза.

Вот тут для тех, кто знает Айзатуллина и его образ жизни, становится совершенно ясно, что Дамир абсолютно врет. Уже много лет сразу после пятничного намаза муфтий Айзатуллин и несколько авторитетных мусульман, включая тогдашнего тренера футбольной команды «Мордовия» Марата Мустафина, поднимаются к нему в офис, пьют чай, разговаривают. Это у них называется «традиционное пятничное чаепитие», и оно длится примерно полтора часа.

К тому же, практически всегда в офисе находится Алсу Мякушева, сотрудница РДУМ РМ. А Дамир Утешев заявил под присягой, что, когда он поднялся после пятничного намаза в офис, там были только он и Айзатуллин.

Вторая нелепость в показаниях Дамира – якобы муфтий Айзатуллин сел за компьютер и открыл файл. Зяки Айзатуллин вообще не работает с компьютерами – это надо бы знать тем, кто учил Дамира врать на суде, находясь под присягой.

Адвокаты Анатолий Пчелинцев и Марат Ашимов задали Дамиру ряд вопросов – когда вы узнали, что книга «Избранные хадисы» в списке экстремистских материалов, вы кому-нибудь сказали об этом? Дамир сказал, что никому. Следующий вопрос был – а каким образом следователь Мордовского УФСБ, который допрашивал вас 28 июля, узнал о том, что вы якобы покупали такую книгу у муфтия Айзатуллина? Дамир, естественно, сказал, что не знает.

Если никто не знал об этой книге, получается, вы сами пришли в УФСБ и рассказали? Нет, мне позвонили за неделю до допроса и вызвали. Знаете Андрея Стрельникова из Мордовского УФСБ? Нет, не знаю. Лыко, мочало, начинай сначала…

Бегство оборотня

Дамир, после дачи показаний на суде, в маске, над которой виднелись только его глазки, практически выбежал из суда на своих длинных, тонких ножках. Вслед ему неслись проклятия от мусульманок, ждавших решения суда. Одна из них с горечью сказала, что ей хотелось плюнуть Дамиру в лицо, но тот слишком быстро прошмыгнул мимо.

Мусульмане вышли из здания суда за Дамиром. Он почему-то не пошел прямо к своей белой «Опель Инсигния», которую он купил в июне – за немалые для безработного деньги. Она стояла всего лишь в 75 метрах от входа в суд.

Дамир зачем-то пошел до перекрестка – 120 метров, перешел налево на другую сторону улицы Миронова, и пошел мимо домов 49 и 51 по улице Коваленко – вверх в гору, к «Евроспар»у. Еще 140 метров. И свернул еще раз налево – в сквер.

Прошел на своих ножках еще около 100 метров и постоял за деревьями. Там снял с лица маску и очень быстро пошел вниз, практически побежал, напрямую к своей машине – еще 100 метров. Мусульмане стояли и смеялись надо его заячьим петлянием, над его попыткой скрыть от них, на какой машине он приехал – ведь они уже знали, которая из машин его, и она вполне себе была видна с крыльца суда…

Мусульмане сейчас понимают, что Дамир – это не просто мусульманин-татарин, которого запугали силовики, и поэтому он подписал клеветнические показания. Они уже поняли, что этот оборотень, изображавший из себя мусульманина, видимо, был заслан в мечеть с неблаговидными целями. Возможно, в рамках своей “контрактной службы на территории города Саранска”.

Ниточка от одного оборотня к другому

Муфтий Айзатуллин хорошо помнит, как в 2007 году к нему приставили Фагима Шафиева, чтобы тот сменил Зяки Айзатуллина на его посту. И разыграли как бы беспроигрышную комбинацию – муфтием РДУМ РМ, если будут голосовать против Шафиева, станет Рафаэль Манюров, тогдашний заместитель Айзатуллина. И муфтият по-любому в кармане у Шафиева, который уже и печать РДУМ РМ утащил, уже назвался муфтием, и уже подписал договор с мордовским УФСИНом. Другого человека за такие фокусы посадили бы. Но кто же посадит креатуру спецслужб?

По словам сотрудников РДУМ РМ, во второй половине ноября 2013 года Анатолий Чушкин, тогдашний министр по национальной политике Республики Мордовия (ныне уже бывший, находится в СИЗО), пришел в их офис. И пока Чушкину готовили чай, он, просматривая книги в книжном шкафу, предположительно, засунул среди прочих книг запрещенную брошюрку – «Путеводитель для женщин». Ранее эту брошюру здесь никто не видел. А утром в офис явились сотрудники прокуратуры, Управления Минюста, Центра противодействия экстремизму и «обнаружили» эту брошюрку. Анатолий Чушкин – один из основных кураторов того же Фагима Шафиева.

Чушкина уже нет, а у Айзатуллина снова неприятности. Но вот какая странность – когда разузнавали, кто такой этот Дамир Утешев, отчего же он мог дать такие совершенно фантастические ложные показания против муфтия Айзатуллина, откуда он, кто его родственники, натолкнулись на весьма примечательный факт. Оказывается, мать Дамира – Нурия Утешева, является учредителем и активным сотрудником татарской женской организации «Чулпан» (действует с 25.02.2010), которая работает в тесном сотрудничестве с тем же Фагимом Шафиевым!

И адрес «Чулпан» тот же, совпадающий с адресом Исламского культурного центра Шафиева – ул.70 лет Октября, д.163а. И другие две учредительницы «Чулпан» весьма известны своими тесными связями с властями – Эльмира Чушкина (жена Анатолия Чушкина) и Надия Азисова, друг семьи Чушкиных.

Вот ведь как все сходится – и нынешний претендент на место муфтия Айзатуллина – Рафаэль Манюров – заместитель все того же Фагима Шафиева!

Раз мама в упряжке с такими татарами, неудивительно, что и сынок пошел той же скользкой дорожкой.

P.S. Когда утром 23 октября адвокаты и муфтий Айзатуллин подошли к кабинету судьи, оттуда вышел мужчина, по виду весьма похожий на старших чинов ФСБ. Возможно, это просто совпадение, но поведение судьи на процессе резко изменилось, в сравнении с предыдущими заседаниями.

Естественно, он отклонил ходатайство адвокатов о вынесении судебного представления в адрес прокурора Пролетарского района г.Саранска и Следственного отдела УФСБ России по Республике Мордовия. В ходатайстве говорится: «В ходе рассмотрения дела в суде было установлено, что дело было сфальсифицировано сотрудниками местного ФСБ и без должного критического анализа продублировано прокуратурой Пролетарского района г.Саранска».