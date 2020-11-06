МУФТИЙ АЙЗАТУЛЛИН ОБЖАЛОВАЛ РЕШЕНИЕ СУДА О СВОЕМ ЭКСТРЕМИЗМЕ

Вчера вечером, 5 ноября 2020 года, муфтий Регионального ДУМ Республики Мордовия (РДУМ РМ) Зяки Айзатуллин и его адвокаты подали апелляционные жалобы в Верховный суд РМ, через Пролетарский районный суд г.Саранска, не соглашаясь с решением данного суда о признании его виновным по “экстремистской” статье 20.29 КоАП РФ.

Когда муфтий Айзатуллин и его юрист принесли свои четыре жалобы (две от муфтия, и еще две от адвоката Марата Ашимова) на два постановления по делу об административном правонарушении, в суде им сказали, что из-за коронавируса суд не принимает документы напрямую, и нужно послать по почте с уведомлением. Так и сделали.

Ранее, 23 октября 2020 года Пролетарский районный суд города Саранска на своем третьем заседании вынес два решения – муфтию Зяки Айзатуллину - штраф 2 тысячи рублей, и Региональному духовному управлению мусульман Республики Мордовия (РДУМ РМ) – штраф 100 тысяч рублей - по статье 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов».

Итак, что из множества обвинений следователей и оперуполномоченных УФСБ России по РМ в адрес Айзатуллина осталось в сухом остатке – в решении суда?

Если пересказать обычным человеческим языком, а не крючкотворческим юридическим, получится так:

Айзатуллин покупает 5 книг «Избранные хадисы» в Казани в 2012 году и ждет до ноября 2019 года, чтобы начать массовое распространение экстремистских материалов. Саму книгу вносят в Федеральный список экстремистских книг в 2017 году. То есть, пять лет эти книги пролежали под столом – не были запрещены. И еще два года пролежали уже запрещенными. Айзатуллин давно забыл о них.

Но вот в ноябре в мечети «Ускудар» появляется незнакомый проезжий, якобы по имени Сулейман (со слов подставного свидетеля), из Башкортостана. И тут муфтий Айзатуллин, который уже семь лет как не вспоминал про эту книгу, стремглав спешит предлагать ее заезжему человеку за 400 рублей, и «Сулейман» покупает ее. Эту картину купли-продажи книги наблюдает будущий подставной свидетель Дамир Утешев (которого самого в мечети никто никогда не видел), подходит к «Сулейману» и спрашивает, что за книга такая чудесная?

И Дамир решает тоже купить эту книгу. Но почему-то не обращается к Айзатуллину сразу. Ждет несколько дней, а потом, после пятничного намаза просит муфтия продать ему ту же книгу. Идут в соседнее здание, поднимаются на второй этаж, заходят в кабинет муфтия. Айзатуллин якобы уже и не помнит, за сколько же рублей он продал на днях «Избранные хадисы». Он садится за компьютер своего юриста Мякушевой (которой почему-то нет на рабочем месте), открывает текстовый файл с прайс-листом на мусульманские книги и видит, что «Избранные хадисы» стоят 400 рублей. Что примечательно, Дамир якобы наблюдает за процедурой, видит название файла, а также сам прайс-лист.

Вот, собственно, и все. Вот вам продажа двух книг из Федерального списка экстремистских материалов. И суд решает – это и есть и хранение с целью массового распространения экстремистских материалов, и само массовое распространение.

Штраф 2 тысячи рублей Айзатуллину и 100 тысяч рублей РДУМ РМ. И это минимальные штрафы. Спасибо суду за милосердие?

И все исключительно со слов Дамира Утешева. И его ничем не доказуемая покупка неким «Сулейманом» книги «Избранные хадисы». И его собственная якобы покупка этой книги – тоже только с его слов.

Якобы он купил книгу, читал ее, читал, а в феврале обнаружил, что она в Федеральном списке экстремистских материалов. И что же он якобы сделал? Нет, не позвонил муфтию Айзатуллину, не сказал, что нельзя такие книги держать в мечети. И не побежал в местный Центр противодействия экстремизму или местное УФСБ (как заявил свидетель Айса Айзатуллин на суде, Дамир является то ли штатным, то ли нештатным работником ФСБ).

Дамир якобы порвал книгу с жесткой обложкой «на мелкие кусочки и выбросил» в мусорку. Как он показал на суде, он об этой книге, и о том, что порвал ее, никому не рассказывал. Когда адвокат его спросил, отчего же следователь УФСБ пригласил вас на допрос именно по факту покупки этой книги и откуда он узнал про эту книгу, Дамир затруднился ответить. Тот, кто учил его врать на суде, недостаточно продумал эту версию.

А дело было так – 27 июля муфтия Айзатуллина на допросе пытаются принудить «признаться» в том, что он распространял эту книгу. Он отказывается. И тут следователи УФСБ уже 28 июля вытаскивают «туза из рукава» (или шестерку?) - Дамира Утешева, через свою мать тесно связанного с Фагимом Шафиевым и его заместителем Рафаэлем Манюровым, претендентом на место муфтия Айзатуллина.

К тому же, как показал Айса Айзатуллин на суде, этот Дамир действительно бывал в мечети «Ускудар» - но только после ночного намаза – приходил пару раз на ночные уроки ислама. Теперь понятно, почему никто из прихожан мечети не знает этого Утешева – он не ходил на намазы, а был пару раз ночью, на уроках.

То есть, получается, что Дамира Утешева, видимо, уже тогда заслали в мечеть. С какой-то другой целью. Но не срослось. А тут такой случай – муфтий Айзатуллин упирается и не хочет «сознаваться», что он «массовый распространитель».

Ну ничего, есть у нас «методы» на Зяки Айзатуллина! А вот тебе подставной свидетель, который «свидетельствует» сразу о двух случаях продажи тобой экстремистской книги!

…В текстах жалоб приведены многие основания, по которым четко видно, что привлечение муфтия Зяки Айзатуллина к административной ответственности является незаконным и необоснованным.

Например, материал по Зяки Айзатуллину поступил прокурору Пролетарского района 28.07.2020, сразу после оформления протокола показаний Дамира Утешева. Прокурор должен вынести соответствующее постановление немедленно, либо в течение двух суток, при отсутствии расследования. А он выносит постановление только 14 августа, спустя более чем две недели. Подобных процедурных нарушений немало.

Суд указывает, что изъятые книги «Избранные хадисы» якобы хранились в мечети «Ускудар», поэтому были доступны неограниченному количеству людей. И якобы это свидетельствует о том, что Айзатуллин хранил книги в мечети «в целях массового распространения».

Однако в протоколе обыска от 07.07.2020 г. указано: «обыск производится в надворной постройке… В ходе производства обыска в надворной постройке … было обнаружено… 5 книг с названием «Избранные хадисы».

Вход в эту «надворную постройку», где на первом этаже туалеты и хозяйственное помещение, а на втором – кабинет Айзатуллина, находится в 50 метрах от входа в мечеть. А в кабинет Айзатуллина вход и вовсе не свободный – туда просто так не попадешь.

То есть, изъятые книги из Федерального списка экстремистских материалов есть. Но они хранились под столом в кабинете муфтия, куда можно подняться только по приглашению. То есть, свободного доступа к этим книгам нет.

Есть показания Дамира Утешева, что якобы Айзатуллин продал одну книгу мифическому «Сулейману» и вторую – ему лично. «Сулеймана» нет – и не было! Если бы даже – допустим на секунду! - Зяки Айзатуллин действительно продал одну книгу этому подставному свидетелю Утешеву, то это никак не было бы «массовым распространением».

То, что Дамир откровенно лгал на суде, «подтверждая» свои показания от 28.07.2020, было очевидным – и адвокатам, и суду. Ему был задан вопрос – в какое время дня вы купили эту книгу? Дамир не мог сказать, что после ночного намаза, так как Айзатуллин читает этот намаз уже в Белозерье.

Дамир заявил, что в конце ноября, примерно через полчаса после пятничного намаза. Здесь он и его учителя сильно промахнулись – плохо «разрабатывали объект» и не знали простейших вещей – распорядка дня Айзатуллина по пятницам.

Дело в том, что уже много лет сразу после пятничного намаза муфтий Айзатуллин и несколько авторитетных мусульман, включая тогдашнего тренера футбольной команды «Мордовия» Марата Мустафина, поднимаются к нему в кабинет, пьют чай, разговаривают. Это у них называется «традиционное пятничное чаепитие», и оно длится примерно полтора часа.

Ну никак не мог Айзатуллин в это время приглашать к себе совсем незнакомого молодого человека, чтобы продавать ему книгу! К тому же, практически всегда в кабинете муфтия находится Алсу Мякушева, юрист РДУМ РМ. А Дамир Утешев заявил под присягой, что, когда он поднялся после пятничного намаза в офис, там были только он и Айзатуллин.

Еще одна явная и нелепая ложь в показаниях Дамира – якобы муфтий Айзатуллин сел за компьютер и открыл файл. Зяки Айзатуллин вообще не работает с компьютерами – это надо бы знать тем, кто учил Дамира врать на суде, находясь под присягой.

Не мытьем, так катанием – нет никаких оснований для привлечения муфтия Айзатуллина к административной ответственности по «экстремистской» статье 20.29 КоАП РФ – используем подставного свидетеля. И неважно, что кто-то скажет Дамиру: «Есть у нас сомнение, что ты, мил человек, стукачок».

Для чего мордовские правоохранители затеяли возню с устрашением Зяки Айзатуллина и признанием его «экстремистом» – это понятно. Цель очевидна – сделать муфтием РДУМ РМ вместо Айзатуллина его противоположность - Рафаэля Манюрова, заместителя Фагима Шафиева.

Ведь как только решение Пролетарского суда вступит в силу, тут же в РДУМ РМ прилетит грозная бумажка – требуем снять Айзатуллина с поста муфтия, так как экстремистам нельзя…

И ведь вовсе не случайно 29 и 30 октября 2020 г. сотрудник УФСБ России по Республике Мордовия Стрельников Андрей Игоревич посетил многих руководителей (имамов) местных мусульманских организаций, относящихся к РДУМ РМ – Митрялы Темниковского района, Акчеево, Вачеевка, Лобановка и Чурино Ельниковского района, Иняты Лямбирского района и Белозерье Ромодановского района. С некоторыми имамами Ковылкинского, Лямбирского и Темниковского районов он разговаривал по телефону.

Цель «бесед» (иногда с запугиванием, часто с клеветой на Айзатуллина, иногда без особых эмоций) – принудить имамов явиться в ноябре на съезд РДУМ РМ (который якобы созывает Талгат Таджуддин, называющий себя Верховным муфтием) и обязательно проголосовать за Рафаэля Манюрова

Цитата из жалобы Айзатуллина от 03.11.2020 в ФСБ России на неправомерные действия оперуполномоченного Андрея Стрельникова: «…еще до обысков, находясь рядом со зданием администрации Белозерьевского сельского поселения, Стрельников заявил мне: «Если уйдешь с поста муфтия РДУМ РМ по-хорошему, то ничего тебе не будет».

Еще цитата: «После обыска меня увезли в УФСБ, а моего адвоката не допустили на допрос. Меня там продержали несколько часов, оказывали моральное и психологическое давление. Особенно Стрельников, который в присутствие своего начальника говорил мне: «Если уйдешь добровольно, написав заявление на имя муфтия Талгата Таджуддина, мы тебя проводим как почетного человека, отслужившего 20 лет на посту муфтия. Ты заплатишь штраф всего 1000 руб. А если будешь сопротивляться, мы так тебя опорочим статьями в СМИ, что никогда не отмоешься. Также мы заведем на тебя уголовное дело и 5 лет колонии тебе обеспечены». Я объяснял, что меня может снять только съезд РДУМ РМ, но мне принесли уже отпечатанное заявление об уходе с поста муфтия по ухудшению состояния здоровья и я подписал его».

Последняя цитата: «…очевидно, что искусственное создание дела об административном правонарушении против меня, муфтия РДУМ РМ Зяки Абдулкаримовича Айзатуллина, напрямую связано с тем, что определенная группа людей из ближайшего окружения Анатолия Михайловича Чушкина, бывшего министра по национальной политике, находящегося с января 2020 года в СИЗО, поставила себе задачу поставить на мое место Рафаэля Манюрова, заместителя Фагима Шафиева, председателя Центрального ДУМ Республики Мордовия».

Вот так эта группа мордовских чиновников, а также дельцов от ислама – Рафаэля Манюрова и Фагима Шафиева, сплоченная определенными наклонностями, спокойно использует ресурсы УФСБ России по РМ и так называемого Верховного муфтия Талгата Таджуддина в своих противозаконных целях.

На фото: мусульмане из разных мечетей РДУМ РМ читают дуа за Зяки Айзатуллина.