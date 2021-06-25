МОРДОВИЯ - МУФТИЙ АЙЗАТУЛЛИН УШЕЛ

Сегодня, 25.06.2021, новый муфтий Регионального духовного управления мусульман Республики Мордовия (РДУМ РМ) Дамир Биккинин и юрисконсульт Алсу Мякушева подготовили пакет документов на государственную регистрацию изменений для подачи в Управление Минюста РФ по РМ.

Что за изменения?

Первое и главное изменение – РДУМ РМ вышел из состава Центрального ДУМ России (ЦДУМ России, Уфа, Талгат Таджуддин).

Второе – был принят новый устав.

Третье – был избран новый муфтий – Дамир Биккинин.

Четвертое – избран совет РДУМ РМ, впрочем, совпадающий по составу с прежним президиумом РДУМ РМ.

Такие решения принял внеочередной съезд РДУМ РМ, прошедший 23.06.2021 в мечети “Ускудар” в Саранске. Делегаты собрались к аср-намазу, а после зикров, когда мусульмане, не являющиеся делегатами, ушли из мечети, расселись по стульям по периметру молельного зала, соблюдая антиковидную дистанцию. Естественно, все в масках.

Ожидалась провокация со стороны властей – внезапная проверка санитарной обстановки, с составлением протоколов и увозом части делегатов в отделение полиции. Лишь бы сорвать съезд.

Но все обошлось. Съезд прошел четко, без сучка и задоринки.

Несмотря ни на что

О выходе РДУМ РМ из ЦДУМ России было объявлено еще 17.08.2020, однако мордовские чиновники и спецслужбисты использовали все свои возможности, чтобы не допустить этого.

1) Управление Минюста РФ по РМ дважды отказывало в государственной регистрации изменений – по мелким недочетам и по надуманным причинам;

2) суды Мордовии признали муфтия Айзатуллина виновным в административном правонарушении экстремистского характера (лжесвидетель Дамир Утешев, судя по показаниям свидетелей на суде, сотрудник или внештатник мордовского УФСБ, трусливо лгал о якобы двух эпизодах продажи Айзатуллиным книг из списка экстремистских материалов);

3) Управление Минюста РФ по РМ дало срок до 28 июля, чтобы муфтий Айзатуллин был освобожден от занимаемой должности, как административно наказанный за правонарушение экстремистского характера.

Мордовские чиновники, страстно желая угодить Таджуддину, предприняли две попытки провести свой «съезд РДУМ РМ» - по уфимской версии - 25.08.2020 и 16.06.2021 - чтобы сделать Рафаэля Манюрова муфтием. Запугивали, обманывали, уговаривали имамов, чтобы они явились на эти фальшивые "съезды". И все напрасно.

Давление на имамов

На участников этого съезда также оказывалось давление - только уже чтобы оставались дома и не ехали на настоящий съезд РДУМ РМ в Саранск.

Это подействовало на четырех имамов – один честно сказал, что его настолько запугали возможным уголовным преследованием сына, что вообще хочет ликвидировать свою мусульманскую организацию. Второй позвонил и сказал, что у него машина сломалась, но до этого звонил и говорил, что на него давят. Третий сказал, что у него госэкзамен – это после шести вечера? Четвертый сказал, что у него рабочая смена и поменяться с кем-то никак невозможно. В прошлом году на него наезжал даже глава его района, чтобы он поехал на фальшивый съезд, угрожая увольнением.

Однако кворум был и съезд состоялся. А муфтий Зяки Айзатуллин был занят устройством ужина для делегатов – он не хотел, чтобы его имя упоминалось в документах съезда – чтобы сотрудники Управления Минюста могли спокойно сделать то, за что они получают зарплату.

Через месяц

Теперь остается только ждать. Через месяц Управление Минюста РФ по РМ скажет свое слово – проведет государственную регистрацию изменений или снова откажет.

На фото: два муфтия - Зяки Айзатуллин и Дамир Биккинин, после торжественного ужина в честь проведения съезда.